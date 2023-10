[株式会社Phoenixx]

基本プレイ無料となりSteam/Switchで再誕!公式ファンサイトも同時オープン!第1弾イベントは明日から開催!



最大20人でクイズ&アクション!『Survival Quiz CITY おまつり編』 が基本プレイ無料でNintendo Switch(TM)/PC(Steam)向けに配信開始!明日からは第1弾イベントも!

その他、公式ファンサイトオープンやグッズ情報など、各種最新情報盛り沢山でおとどけします!!







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役:坂本 和則)は、本日2023年10月12日、『Survival Quiz CITY(サバイバルクイズシティ) おまつり編』をNintendo Switch(TM)/PC(Steam)向けに配信開始、ならびにサービスを開始したことをお知らせいたします。





最大20人でクイズ&アクション!

『Survival Quiz CITY おまつり編』(Steam版/Switch版) が配信開始!



『Survival Quiz CITY おまつり編』は、オンラインで集まった最大20人が最後の1人を目指してクイズとアクションで闘う、サバイバルクイズアクションゲームです。本作はNintendo eShopとSteamにて無償ダウンロードが可能、さらにクロスプレイに対応しています。10月13日から開始する第1弾イベントを皮切りとした様々なテーマでのイベント開催、ゲームと公式ファンサイトとの連携で参加できる企画など、ゲーム内外で繰り広げられる盛り沢山の“おまつり”をあわせてお楽しみください。





『Survival Quiz CITY おまつり編』トレーラー











基本プレイ無料!『Survival Quiz CITY おまつり編』のダウンロードはこちらから





Nintendo eShop: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000059027.html

Steam: https://store.steampowered.com/app/2328530

※旧来の『Survival Quiz CITY』製品版を購入しプレイいただいたユーザーさんに対しては、プレイデータを『Survival Quiz CITY おまつり編』Steam版に引き継いで遊べるようにし、これまでの感謝と共におまつりくじの無料チケットの提供を行っております。





「Nintendo Direct 2023.9.14」でも紹介されました!ムービーはこちら!









おまつりイベント第1弾スケジュール公開!<10/13~11/7>





おまつりイベント第1弾は「プリティアニマルコラボまつり」!!









簡単な画像クイズから知識を問われる難問まで、ゲーム中に出題されるクイズにどうぶつテーマの問題が多数出現!









ランクマッチに挑戦して、お祭りポイントをゲット!たくさん遊んでたくさんポイントを貯めて、報酬をもらおう!





「おまつりくじ」は、特別なアイテム入手のチャンス!お祭りポイントの取得率アップも狙えるよ!









ゲームを遊んだり、おまつりくじを引くことで手に入る様々なアイテムやエモートやは「ギャー君カスタマイズ」で装着!

見た目を楽しんだり、お祭りポイントのブーストを狙ったり、いろいろ試してみよう!



プリティ(ハート)アニマルなギャー君。プリティ(!?)アニマルなギャー君。もはやカオスなギャー君。

あなたのギャー君はどんな姿に!?



[イベント開催期間] 2023/10/13(金)14:00 ~ 2023/11/7(火)23:59まで

「おまつりくじ」は、有料のチケット購入や、お祭りポイントの報酬などでもらえる無料のチケットで引くことができます。



サバイバルクイズシティ公式ファンサイト「栄光と挫折あふれる狂乱の街角WEB」がオープン!

ゲームと連携してさらなる“お楽しみ”!







ゲームのリリースにあわせてサバイバルクイズシティ公式ファンサイトがオープンしました!

https://sqcgame.com/machikado





自分でクイズを作成して公式に投稿したり、リアル報酬のプレゼント企画に参加できたり、公式ファンサイトとゲームを連携すると、“お楽しみ”がさらに増!

公式ファンサイトとゲームは、バンダイナムコIDを使って連携することができます。バンダイナムコIDで住所登録をしていれば、ランキングの結果や抽選でリアル報酬がゲットできるかも!

第1弾「プリティアニマルコラボまつり」では、お祭りランキングのリアル報酬に激レア「オリジナルラジカセ」が出現!







『Survival Quiz CITY おまつり編』リリース記念!オリジナルTシャツの販売が決定!







『Survival Quiz CITY おまつり編』のリリースを記念して、オリジナルTシャツの販売が決定しました!このTシャツのために描き下ろされたイラストを含む3種展開で、「Survival Quiz CITY」初の公式商品として受注販売を予定しています。詳細は後日発表!

※画像は制作中のイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



関連情報その1. 「サバイバルクイズシティ ラジオ編」







10月からスタートのインターネットラジオ新番組!

『Survival Quiz CITY おまつり編』の魅力をたっぷりと紹介すべく、文化放送「超!A&G+」で毎週火曜日午後7時30分から生放送でお送りしています。メインパーソナリティの桃井はるこを中心に、田口尚平アナやギャイドルズ(!?)など数多くの仲間と共に、ゲームの最新情報をお届け。





これまで2回に渡ってプレシーズンが放送され、次回10月17日(火)の放送からはいよいよ本シーズンへ突入。

ゲーム内おまつりイベントのテーマと連動したトークも展開!是非ご視聴ください。

番組ページ▶︎ https://www.joqr.co.jp/qr/program/sqc/





放送終了後はYouTubeの文化放送A&Gチャンネルにて延長線!実際にゲームをプレイして楽しみましょう。





<<番組概要>>

番組名:サバイバルクイズシティ ラジオ編

放送媒体:文化放送「超!A&G+」(※生放送動画番組)

放送時間:毎週火曜日 午後7時30分~8時00分

出演者:桃井はるこ ほか メール:sqc@joqr.net



関連情報その2. 「ギャイドルズ」結成&活動開始!







ギャイドルズ

「Survival Quiz CITY」を応援するアイドルグループ。なんだか美味しそうなキャラクター名とカラーを背負った10人組。

『Survival Quiz CITY おまつり編』が情報解禁となったその翌晩、「Survival Quiz CITY」の開発スタッフにより突如ぬるりと結成が発表された。9月に開催された東京ゲームショウで早速現地レポーターを務め、10月より月曜から金曜のお昼に生配信で「Survival Quiz CITY」を盛り上げている。





サバイバルクイズシティ「ギャーランチ編」

月曜から金曜、お昼の12時から1時まで。GYAAR Studio公式YouTubeチャンネルにてのんびり生配信



▶︎ https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/streams





関連情報その3.「マチ★アソビVol.27」出展情報





徳島駅周辺で現在開催中の「マチ★アソビVol.27」に「Survival Quiz CITY」が参加しています。

クライマックスラン期間中の10月28日(土)には、ギャイドルズが出演するステージイベントの実施が決定!





<<出展概要>>

ステージ名: 「Survival Quiz CITY マチ★アソビ編」

内容: ギャイドルズ トークライブ

日程: 2023年10月28日(土) 12:00~12:30 (予定)

会場: 新町橋東公園 (予定)

出演者: 城崎琳子 辻桃香 三村すみか (予定)





<<イベント概要>>

イベント名: マチ★アソビVol.27

イベント日程: 10月7日(土)~10月29日(日)

※クライマックスラン:10月28日(土)~10月29日(日)

場所: 徳島県徳島市周辺





マチアソビエリアにある特定の飲食店で食事をするとオリジナルポストカードが貰える「とくしまグルメハント」にて、「Survival Quiz CITY」からは以下デザインやその他数種類のポストカードをご用意しております。



お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください!



Survival Quiz CITYへ、ようこそ!





この街の住人たちは「サバイバルクイズ」が大好き!

でも・・・、サバイバルクイズっていったい何でしょう?普通のクイズと違うのでしょうか?

サバイバルクイズ、それはクイズの結果で勝ち組と負け組に分かれて戦う理不尽なサバイバルバトルアクションゲームのことなのです!

さあ!今こそ、栄光と挫折あふれるサバイバルクイズシティへレッツゴー!





Survival Quiz CITYの基本のキ!

最後の1人を目指せ!オンライン×多人数で遊ぶ、ハチャメチャなサバイバルクイズアクションゲーム!



☆みんなでクイズに挑戦し、クイズの結果で「勝ち組」と「負け組」に分かれてバトル!

☆負け組は地獄のアクションステージへ。ゴールできなければ次ラウンドには進めず脱落…。

☆勝ち組は武器で攻撃。負け組のゴールを阻止するのだ!





クイズに正解し続けることが何より大事、だけど、不正解にも道はある。とにもかくにも生き残れ!

クイズ戦士たちの合言葉、「諦めなければ、夢は叶うんよ」!!





脱落なしで最後までみんなでプレイする「賞金稼ぎルール」も遊べます。



■ランクマッチとカスタムマッチ

ランクマッチ:ランダムに組まれるプレイヤー同士でプレイ!たくさん遊んで、腕を磨いて、各種ランキング上位を目指そう!

カスタムマッチ:クイズセットやゲームルールや難易度などを好みに設定したルームでプレイ!カスタムルームは公開/非公開の設定も可能で、仲間内だけでもオープンでも、遊び方自由!





■ギャー君bot

マッチのプレイヤー数を補う時に、参加しているプレイヤーたちのランクや難易度に合わせたギャー君botが参戦します。

仲間うちだけでカスタムマッチをしたいけど人数が寂しい…、そんな時にもお呼び出しください。



■Steam版限定オリジナルクイズ作成機能

Steam版には、ゲーム内で自由に作成したクイズセットを即座にカスタムマッチで使って遊ぶことのできる機能を搭載!Steam版のプレイヤー同士でのカスタムマッチでお楽しみいただけます。



製品概要











(C)2023 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。





『Survival Quiz CITY』は、株式会社バンダイナムコスタジオ(東京都江東区、代表取締役社長:内山 大輔)のゲームレーベル「GYAAR Studio(ギャースタジオ)」の第1弾タイトルで、PC(Steam)向けに2022年3月に発売された、オンライン上の多人数で遊ぶサバイバルクイズアクションゲーム。プレイヤーは、サバイバルクイズシティの住人「ギャー君」となって、クイズとアクションステージを勝ち抜き優勝を目指します。『Survival Quiz CITY おまつり編』は、『Survival Quiz CITY』の基本ゲーム軸は踏襲し、新規フィーチャーを加えNintendo Switch(TM)とSteamに登場した最新作です。

現在、Roblox版『Survival Quiz CITY ロブロックス編』も鋭意開発中!





『SQC』公式サイト: https://sqcgame.com

『SQC』公式X(旧Twitter): https://twitter.com/SQCGame_JP <@SQCGame_JP>

『SQC』公式Discordサーバー: https://discord.gg/JeNCzTRRn8





「ネコーのゲーム実況配信!開発者マッチ開催中!」 GYAAR Studio公式YouTubeチャンネルにて隔週配信中

▶︎ https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/streams





GYAAR Studio





公式サイト: https://www.bandainamcostudios.com/gyaarstudio

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/GYAAR_Studio <@GYAAR_Studio>

公式YouTube: https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/





株式会社Phoenixx





公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw





―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)