2023年3月9日(木)開催



前橋のアートデスティネーション 「白井屋ホテル」 を運営する白井屋ホテル株式会社(群馬県前橋市本町、代表取締役:矢村功)では、ミシュラン2つ星、「世界のベストレストラン50」30位、「アジアのベストレストラン50」で3位のFlorilege(フロリレージュ)オーナーシェフの川手寛康氏を招き、1日限りの特別価格の宿泊プラン付き美食の会「「フロリレージュ川手寛康 at SHIROIYA」を2023年3月9日(木)に白井屋ホテルのメインダイニング「ザ・レストラン」にて開催します。

川手シェフと白井屋の片山ひろシェフの師弟が織りなす、春の訪れを感じる地元群馬の食材を活かした格別なお料理、そしてソムリエの児島由光がご用意するドリンクペアリング(アルコール、ノンアルコール)の妙も合わせてご堪能ください。







今回のプランにご予約のお客様のために、特別に白井屋の週末だけの隠れ家バー、「ザ・バー 真茶亭」もオープンいたします。世界のバーで活躍してきた木村堅によるクラシック・ミクソロジーを食前、食後にご体験ください。(要予約)

東京では味わえない、前橋でなければ実現しないシェフ、食材、コース料理、そしてドリンクの組み合わせを楽しみながら、話題のアートデスティネーションにご宿泊ください。





「フロリレージュ川手寛康 at SHIROIYA」&宿泊プラン



■日程

チェックイン:2023年3月9日(木)

チェックアウト:2023年3月10日(金)

※ディナー:3月9日(木)19:00より



■ご宿泊プラン 1泊2食付き

1室1名さまご利用 55,000円/名

1室2名さまご利用 45,000円/名(2名様合計 90,000円)

※「ザ・レストラン」でのディナー付き。

※「ザ・ラウンジ」での朝食付き:07:00~09:30

※税・サービス料込み。

※お部屋タイプはおまかせです。

※チェックイン:15:00~

※チェックアウト:~11:00



■ご予約&お問い合わせ先

リンク:https://www.shiroiya.com/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=15251488

電話番号:027-231-4618(白井屋ホテル代表番号)

メール: info@shiroiya.com

※食材アレルギーのある方は、事前にお知らせください。

※特別催事のため、お好みではない事由による食材変更は致しかねますこと、ご了承ください。

※ディナーのみの予約をご希望の方は別途ご相談ください。

おひとりさま35,000円(ドリンク、サービス料込み)にてご提供します。

メール: therestaurant@shiroiya.com

※キャンセルポリシー︓7日前 30% / 前日 50% / 当日 100%



■定員

14名

※お子様の来店は13歳以上とさせていただきます。



■内容

料理10品

ドリンク6杯

※ドリンクはアルコール、ノンアルコールからお選びください。



■場所

白井屋ホテル

群馬県前橋市本町2-2-15

https://www.shiroiya.com/









川手寛康



1978年生まれ。洋食のシェフであった⽗の影響で、迷わず料理人の道へ。「オオハラ エ シイアイイー」や「ル ブルギニオン」で腕を磨いた後、渡仏し星付き店で修業。帰国後「カンテサンス」のスーシェフを経て、2009年自らの店「フロリレージュ」を開店、2015 年に移転。2022年、「世界のベストレストラン50」で30位、「アジアのベストレストラン50」で3位にランキングするほか、ミシュラン東京ガイドで2つ星を獲得。ソムリエ資格を取得するなど、ワインへの造詣も深い。いま、最も注目を浴びているシェフのひとり。



フロリレージュ

https://www.aoyama-florilege.jp/





白井屋ザ・レストラン (SHIROIYA the RESTAURANT)







白井屋ザ・レストランでは、群馬出身のシェフ、片山ひろが東京青山のミシュラン2つ星「フロリレージュ」オーナーシェフ、川手寛康の監修を受け、地元の食材を最大限に生かし、群馬の郷土料理のあらたな味を模索した上州キュイジーヌ、創作フランス料理を、そして専属ソムリエの児島由光がコース料理にあわせてアルコール、ノンアルコールのドリンクペアリングをご提供しています。オープンキッチンの劇場型空間にて、お客様には料理や飲み物ができあがる過程や直接シェフやソムリエとの対話もお楽しみいただきます。食通の愛読ガイド「ゴ・エ・ミヨ2022」掲載。



■片山ひろ

群馬県出身。「帝国ホテル」でキャリアをスタート。その後フランスや都内のレストランでの修行を経て地元群馬にて自身のレストランを開業。起業家育成ビジネススクールGIS(群馬イノベーションスクール)を受講し、新たな食の世界での挑戦を決意し自身の店を閉め、白井屋ホテルプロジェクトに参画。「フロリレージュ」やベルギーの「Hertog Jan」など、国内外の名店での経験を重ね、白井屋ホテルのメインダイニング「ザ・レストラン」のシェフに就任。



■児島由光

群馬県出身。都内のこだわりのフランス、イタリア料理の名店でソムリエとしてフロアマネージャーを歴任したのち、さらなる研鑽を積むために、片山シェフ同様「フロリレージュ」にて修行をし、ノンアルコールペアリングを担当。日本ソムリエ協会認定「ソムリエ」「J.S.A. SAKE DIPLOMA」資格保有。





<店舗>

白井屋ザ・レストラン

群馬県前橋市本町2-2-15 白井屋ホテル1階

027-231-4618





<営業時間> ※要予約

・ランチ(土日祝日のみ営業)

12:00-14:30(最終入店13:00)

※来店前日22時までの予約制

・ディナー(年中無休)

17:30-22:00(最終入店19:30)

@shiroiya_the_restaurant

https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/restaurant





ザ・バー 真茶亭







アーティストの杉本博司氏と建築家の榊田倫之氏が手がけたこだわりの空間。

バーテンダーの木村堅は世界の名だたるバーでの経験を積み、世界のバー業界の博覧会にて、今もっとも注目すべきアジアのバー文化の担い手に選ばれました。

<特別営業時間>

18:00~24:00

※6席の小さいバーのため、ご予約を先着順とさせていただきます。

※食前酒、食後酒をお楽しみください。

※事前予約制。

※料金別途。

※「ザ・バー 真茶亭」は白井屋ホテルの敷地内にございます。

ご予約のお客様をスタッフがご案内いたします。





白井屋ホテル(群馬県前橋市本町2-2-15)







アートデスティネーション「⽩井屋ホテル」は、群馬県前橋市の活性化に貢献することを目的に2020年12月に開業。300年以上の歴史を誇った「⽩井屋旅館」廃業後、70 年代の既存建物を建築家の藤本壮介が改装、新築をてがけ、国内外のアーティストやデザイナーが協演したことで話題になり、ナショナルジオグラフィックトラベラーの「2021年世界のベストホテル 39」にも選出。アート、建築、デザイン、ウエルビーイング、音楽、そして食において本物を意識し、暮らす人と訪れる人が出会い、五感に刺激を受ける、あらたな文化がめぶく場を提供しています。 ミシュラン⼆つ星「フロリレージュ」のオーナーシェフ、川手寛康氏監修、⽚山ひろがシェフをつとめるホテルのメインダイニング「⽩井屋ザ・レストラン」は 2022年3月「ゴ・エ・ミヨ2022」に掲載されました。 敷地内には週末のみ営業する隠れ家的な「ザ・バー 真茶亭」もあり、新素材研究所がデザインした空間の中で極上のお酒と最高レベルのカクテルが楽しめます。アートや外気浴を楽しめるフィンランドサウナをはじめ、3タイプの完全貸切制のサウナもあり、宿泊客、地元のサウナ愛好家に人気です。 まちなかに面した馬場川通り沿いにはフレッシュフルーツタルトの専門店「ザ・パティスリー」「ザ・ベーカリー」「ブルーボトルコーヒー白井屋カフェ」が軒を並べ、連日さまざまな人が集い、まちなかの界隈として賑わいをみせています。



※白井屋ホテルでは、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ホテル館内の感染対策(アルコール消毒・ソーシャルディスタンスの確保・換気)、従業員の健康状態の確認、お客様へのご協力のお願い(マスク着用・検温・アルコール消毒・健康状態の確認など)を推進し、安心してご利用いただけるよう適切な感染対策を実施しています。当日健康や体調に不安がある方は、来店をお控えください。 来店くださいます際は、対策へのご協力をお願いします。





その他のお問い合わせ先



■メディアお問い合わせ先

pr@shiroiya.com

070-3858-7580 (PR担当:守田美奈子)



■白井屋ホテルお問い合わせ先

info@shiroiya.com

027-231-4618 (代表番号)



