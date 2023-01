[株式会社flaggs]

株式会社flaggs(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:吉江直人)と株式会社インクストゥエンター(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田村優)は、HoneyWorks初のスマートフォン向け公式リズムゲーム『HoneyWorks Premium Live(以下ハニプレ)』にて、2月に開催を予定しているイベントの一部についてお知らせいたします。





2月はバレンタインにちなんだストーリーイベントを開催いたします!ドリームストーリーでは、monaと南によるアイドル合同バレンタインライブへ出演する様子を描いた『恋文バレンタイン~ドリームストーリー~』の開催や、SNSでも話題になった東京スプリングセッションのその後を、春輝と美桜を主人公に描く『君と重ねる春の色~カラフルストーリー~』をお届けいたします。



さらに、楽曲ではmona(CV:夏川椎菜)が歌う『ホントノワタシ』や、鎖那が歌う『プロポーズ』の追加、LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長)が歌う『この世界の楽しみ方』など人気楽曲も続々と登場しますので、楽しみにお待ちください。















2月のゲーム内スケジュール発表!









※スケジュールは都合により予告なく変更になる場合があります。





2月初旬、monaが主役の『ドリームストーリーイベント』が開催!



2月初旬には、monaが主人公のストーリーイベント『恋文バレンタイン~ドリームストーリー~』を開催いたします。アイドル合同バレンタインへの出演が決まったmonaと南は、ステージ上でファンに向けたラブレターを読むことに。アイドルmonaとして行きついた答えとそれにたどり着くまでの様子にご注目ください!

あわせて、mona(CV:夏川椎菜)が歌う『ホントノワタシ』を新しく楽曲に追加する他、イベントシーンをモチーフにした限定★5キャラが新登場するガチャが行われる予定となっております。

※詳細は2月初旬以降に掲載される、ゲーム内のお知らせやハニプレ公式Twitterをご確認ください。





2月中旬、春輝と美桜が主役の『カラフルストーリーイベント』が開催!



2月中旬には、春輝と美桜が主人公のストーリーイベント『君と重ねる春の色~カラフルストーリー~』を開催いたします。春輝と美桜の新婚生活が始まって間もなく、いつもの6人に優と夏樹の子供も加わった7人でお花見をすることに。家での優と蒼太の様子を聞いた春輝はある決意をします。SNSでも話題になった東京スプリングセッションのその後を描いたお話にご注目ください!

あわせて、鎖那が歌う『プロポーズ』を新しく楽曲に追加する他、イベントシーンをモチーフにした限定★5キャラが新登場するガチャが行われる予定となっております。

※詳細は2月中旬以降に掲載される、ゲーム内のお知らせやハニプレ公式Twitterをご確認ください。





2月下旬、LIP×LIPが歌う『この世界の楽しみ方』が登場!



2月下旬には、LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長)が歌う人気楽曲『この世界の楽しみ方』を新しく追加いたします。

※詳細は2月下旬以降に掲載される、ゲーム内のお知らせやハニプレ公式Twitterをご確認ください。



■HoneyWorks Premium Live(ハニプレ)とは

『HoneyWorks Premium Live(ハニプレ)』は、HoneyWorks初のスマートフォン向け公式リズムゲームです。『告白予行練習』『今ちょっとだけ話題の神様』『世界は恋に落ちている』『可愛くなりたい』『ロメオ』などHoneyWorksやCHiCO with HoneyWorksの人気ミュージックビデオ(MV)を多数収録!MVを背景に進行するリズムゲームを通して、HoneyWorks初のインタラクティブな青春音楽体験を提供いたします。





■サービス概要

・タイトル:HoneyWorks公式リズムゲーム『HoneyWorks Premium Live』

・ジャンル:青春応援リズムゲーム

・配信開始日:2020年11月18日(水)



・対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1518532415?mt=8

・GooglePlayストア:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aktsk.honeyworkspremiumlive

・権利表記:(C)︎INCS toenter Co.,ltd/ MusicRay'n Inc. powered by flaggs inc.

・公式ページ:https://honeyworks-game.com

・公式PV:https://youtu.be/SG5E6UdCZ0U

・公式Twitterアカウント:https://twitter.com/HoneyWorks_Game

・公式LINEアカウント(@honeyworks_game)



■ 会社概要 株式会社flaggs

「健康で文化的にエンタメ業界に貢献し続ける」ことをミッションに掲げている、ゲーム開発及びゲームアニメーション制作会社。

メンバーがやりがいをもってモノづくりに向き合って、世界を感動させるプロダクトを送り出し続けたいと願っています。

社名:株式会社flaggs(フラッグス)

URL:https://flaggs.jp/

設立:2015年3月20日

代表取締役:吉江直人

所在地:東京都品川区西五反田2丁目11-20 五反田ブリックビルB1階

事業内容:スマートフォン向けゲームの開発・運用、ゲーム向けアニメーション・サウンドの制作



■会社概要 株式会社インクストゥエンター

社名:株式会社インクストゥエンター

URL:http://www.incs-toenter.jp

設立:2004年6月30日

代表者:代表取締役 田村 優

所在地:東京都渋谷区元代々木町52-5 コロムビア代々木公園ビル5F

事業内容:

アーティスト・作家・クリエイター・イラストレーター・声優のマネジメント

音楽・映像原盤・出版物の企画・制作・発売・流通・配信

ライブ・イベントの企画・制作・運営

音楽出版(100%出資会社のイクシーミュージックによる)

レコーディングスタジオの運営(100%出資会社のイクシーミュージックによる)



