[株式会社TWO]

全国約8,000店舗のバラエティショップ・ドラッグストアにて、2022年9月より順次販売スタート ※BARTH公式WEBストアにおける2021年12月の販売実績による



ウェルビーイング事業を展開する株式会社TWO(本社:東京都渋谷区/代表取締役CEO:東 義和)は、ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランド「BARTH(バース)」の大人気商品「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」および「BARTHプレミアムリップクリーム」の販売店舗を2022年9月より順次拡大し、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループをはじめとする全国のドラッグストアやバラエティショップ等にて販売を開始いたしました。 ※一部店舗を除く















販売店舗拡大の背景



「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」および「BARTHプレミアムリップクリーム」は、2021年12月の発売開始からわずか2日でBARTH公式WEBストアにて売り切れとなり、更に各種ECサイト(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)や店頭でも売り切れが続出しました。その後SNSを中心に話題となり、販売店様からも非常に多くのお問い合わせをいただいたため、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループをはじめとする全国のドラッグストアやバラエティショップ等へ販売店舗を拡大することとなりました。 ※一部店舗を除く





「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」は、amazonランキングの2つのカテゴリーで1位を獲得!







「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」は、2022年5月8日、「amazonランキング」のビューティーカテゴリー「人気度ランキング」およびボディクリーム・ローション・オイルカテゴリー「ほしいものランキング」にて、ともに第1位を獲得しています。





“バスタイムからスリープタイムまで”BARTHが提案するワンランク上のナイトルーティン



BARTHは、「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」をはじめとする、ナイトタイムを充実させるプロダクトを展開しています。2021年12月の「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」「BARTHプレミアムリップクリーム」の発売に伴い、“バスタイムからスリープタイムまで”のトータルケアがより豊かなものへとランクアップ。更に、2022年10月発売のナイトケアアイテム2種「BARTHプレミアムハンドクリーム」「BARTHプレミアムアイクリーム」を追加することで“睡眠中の美容ケア”のバリエーションを増やし、ワンランク上のナイトルーティンを叶えるラインナップとなりました。











商品詳細







BARTHプレミアムボディクリーム at bath time

濡れたままの肌にうるおいを補い保つ、20種類の美容保湿成分*1を配合したフェイシャルケアレベルのボディクリーム。

“お風呂上がり直後=保湿のゴールデンタイム”に着目。濡れた肌に使用することで肌についた水分を抱え込んで浸透*2し、みずみずしくうるおい溢れる“やみつきしっとり肌”に導きます。入浴で高まった肌水分量を逃さず抱え込み、角質層を満たした水分をうるおいヴェールで閉じ込める「ホールド&ラップ」効果で、一晩中続く高い保湿力を実現しました。



特徴1.:「ナイアシンアミド」をはじめ20種の美容保湿成分*1配合

特徴2.:抱水性オイルとワセリンのW効果で高い保湿力を実現

特徴3.:4つの無添加項目(パラベンフリー/エタノールフリー/合成香料フリー/合成着色料フリー)

特徴4.:さわやかな柑橘系(ベルガモット)の香り

特徴5.:CO2排出量を削減するバイオマスプラスチックを使用





・販売価格:1,980円(税込)

・容 量:300g

・使用方法:入浴直後の濡れた肌にご使用ください。1プッシュずつ手に取り、全身をマッサージするようによくなじませてください。使用目安は全身で3~5プッシュ程度です。ご使用後は、軽くタオルで押さえるように全身の余分な水気をふき取ってください。



*1:グリセリン、ミネラルオイル、BG、バルミチン酸エチルヘキシル、スクワラン、ホホバ種子油、マカデミア種子油、オリーブ果実油、シア脂、ワセリン、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルヘスペリジン、ナイアシンアミド、乳酸桿菌、マルトデキストリン、流紋岩末、ベルガモット果実油

*2:角質層まで





BARTHプレミアムリップクリーム

軽い付け心地で長時間うるおい持続、ナイトケアにもおすすめなリップクリーム。

無防備で乾燥しがちな睡眠中の唇にアプローチ。眠っているあいだの集中ケアで、翌朝の唇をハリ・ツヤのある口元へ。



特徴1.:「ナイアシンアミド」をはじめ13種の美容保湿成分*3配合

特徴2.:抱水性オイルとワセリンのW効果で高い保湿力を実現

特徴3.:4つの無添加項目(パラベンフリー/エタノールフリー/合成香料フリー/合成着色料フリー)





・販売価格:990円(税込)

・容 量:5g

・使用方法:2~3mm程度繰り出し、唇に直接塗布してください。

ご使用後は容器の口まで繰り下げ、しっかりキャップをしてください。



*3:ミネラルオイル、ワセリン、ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、スクワラン、ホホバ種子油、シア脂、マカデミア種子油、オリーブ果実油、トコフェロール、ナイアシンアミド、グルコシルヘスペリジン





ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランド「BARTH」







BARTHはバスタイムからスリープタイムまで、ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランドです。

世界でも希少な中性重炭酸泉の研究から誕生した「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」を中心に、ナイトタイムを充実させるプロダクトを展開。「入浴」や「睡眠」といった何気ない日々の暮らしにワンエッセンス加えるだけで、ココロもカラダも満たされて健やかに生まれ変わっていく、そんな体験をお届けします。

https://barth.jp/





その他商品ラインナップ







薬用BARTH中性重炭酸入浴剤

独自の製造技術から生まれた中性重炭酸入浴剤です。

有効成分である炭酸水素ナトリウムには重炭酸イオンが多く含まれ、お湯を中性にすることで、長く湯中に溶け込みます。重炭酸イオンを豊富に含んだお湯が温浴効果を高め、疲労回復を促します。

1回3錠 / 9錠 990円、30錠 2,750円、90錠 6,600円







BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー / 同シトラス <2022年10月1日発売>

“睡眠中の集中保湿”を叶えるナイト美容ハンドクリーム。

30種の美容成分*4が手・指先に働きかけ、クリア*5でしっとりとしたなめらかな手肌に整えます。眠っている間の心地よさにこだわったクリームは、しっとりうるおうのにべたつかないテクスチャーを実現しました。香りは、おやすみ前に心地よいラベンダーと、フレッシュでさわやかなシトラスの2種類をご用意。

※シトラスはロフトおよびBARTH公式WEBストア限定

*4:保湿成分(パンテノール、グルコシルヘスペリジン等)

*5:うるおってキメ・ツヤのある肌のこと

各50g 各1,320円





BARTHプレミアムアイクリーム <2022年10月1日発売>

ポイント密着浸透*6でふっくらとハリのある目元を叶えるプレミアムアイクリーム。

こっくりと濃厚なテクスチャーでありながら肌なじみの良さを実現したクリームが、するすると伸びて気になる部分にピタッと密着。33種の美容成分*7配合で、乾燥やくすみ*8、ハリ不足といった目元・口元特有の様々なお悩みにアプローチします。日々のスキンケア習慣に“プラスワン”するだけで、みずみずしく透明感のある*9目元へ。

*6:角質層まで

*7:保湿成分(リノール酸レチノール、グルコシルヘスペリジン等)

*8:乾燥によるキメの乱れた肌印象

*9:うるおってキメ・ツヤのある肌のこと

15g 1,980円





BARTH中性重炭酸洗顔パウダー

洗顔の新習慣を提案する、泡立たない中性重炭酸*10マッサージ洗顔料。

肌全体をマッサージして血行を促進。天然由来の成分が汚れを吸着してうるおいを与え、透明感*11のある美しい素肌へ。

*10:皮膚保護剤 *11:洗浄による

<ボトル> 50g 3,960円 / トライアルボトル 24g 2,178円

<分 包> 10包入り 1,320円





BARTH中性重炭酸フェイスマスク

重炭酸イオンがたっぷり溶け込む美容液を使ったフェイスマスク。

ご使用直前に混ぜ合わせるセパレート構造で、袋の中で美容液にBARTHパウダーが溶けることで、重炭酸イオンを発生させます。フレッシュな重炭酸イオンを含んだ美容液がお肌を引き締め、キメを整えます。

1枚入り 990円、3枚入り 2,640円



※表示価格はすべて税込です。





株式会社TWO 概要







「健康と欲求はトレードオフの関係」という常識を覆し、カラダ、ココロ、そして社会的にも満たされる“真の健康”をデザインし、健康と欲求の相反する2つを同時に享受できるプロダクトやサービスを提供するウェルビーイングカンパニーです。代表ブランドとしては、中性重炭酸入浴剤ブランド「BARTH」、プラントベースフードブランド「2foods」(https://2foods.jp/)など。



社名:株式会社TWO(トゥー)/TWO Inc.

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6‐35‐3 JUNCTION space

設立:2015年12月

事業内容:ウェルビーイング事業の企画・製造・販売 等

代表取締役CEO:東 義和

コーポレートサイト:https://two2.jp/



※本リリースに記載の会社名・ロゴマーク・製品名などは、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-23:40)