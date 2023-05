[株式会社エムダッシュ]

2023年8月10日(木) Zepp Osaka Bayside / 2023年8月12日(土) Zepp Haneda (TOKYO)



デビュー4周年を迎えた韓国の4人組ボーイズグループAB6IX(エイビーシックス)が『2023 AB6IX WORLD TOUR [THE FUTURE] in JAPAN』を8月に東京と大阪で開催することが決定!







先日5月22日(月)にデビュー4周年を迎えた韓国の4人組ボーイズグループAB6IX(エイビーシックス)が 『2023 AB6IX WORLD TOUR [THE FUTURE] in JAPAN』を8月に東京と大阪で開催 することが決定!



ソウルを皮切りに開催された今回のワールドツアーは、5月29日(月)に発売されたAB6IX 7TH EP 「THE FUTURE IS OURS : LOST」 に合わせAB6IXとABNEW(ファンの愛称)が足並みを揃え歩く、明るく希望に満ちた未来への抱負が込められ たツアータイトルとなっている。韓国でのデビュー以来、日本では初のコンサート公演なだけにツアーへの期待が高まる。



チケットのファンクラブ先行は、6月16日(金)より年額会員、6月30日(金)より年額・月額会員を対象に実施される。





公演概要







2023 AB6IX WORLD TOUR [THE FUTURE] in JAPAN



【日程】

<大阪> Zepp Osaka Bayside

2023年8月10日(木) 18:00 開場 / 19:00 開演



<東京> Zepp Haneda(TOKYO)

2023年8月12日(土) 16:00 開場 / 17:00 開演



【料金】 12,650円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※6歳以上要チケット、未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止



【お問合せ】

<大阪> SOGO OSAKA (平日 14:00~16:00※土日・祝日を除く)

TEL:06-6344-3326

<東京> バッドニュース (平日11:00~16:00※土日・祝日を除く)

TEL:03-6416-1515 / MAIL:info@badnews.co.jp



[主催・企画] (株)BRANDNEW MUSIC / (株)エムダッシュクリエイティブ

[制作] (株)エムダッシュ

[協力] (株)JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント / AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB ”ABNEW”

[制作協力・運営・招聘] (株)バッドニュース





チケット情報







AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB ”ABNEW” 先行 (https://www.ab6ix.jp)



■ファンクラブ1次先行 年額会員対象(抽選)

2023年6月16日(金)11:00 ~ 6月25日(日)23:59



■ファンクラブ2次先行 年額・月額会員対象(抽選)

2023年6月30日(金)11:00 ~ 7月09日(日)23:59





プロフィール











2019年に1st MINI ALBUM 「B:COMPLETE」でデビューしたチョン・ウン、キム・ ドンヒョン、パク・ウジン、イ・デフィで構成された4人組のボーイズグループ。全メンバーが作詞、作曲、プロデュースを手掛けるアーティストとして、アルバムごとに多彩なジャ ンルの音楽を披露し、目覚ましい成長を成し遂げている。さらにグループ活動の他、 俳優やラジオDJ、他アーティストのプロデュースなど幅広く活躍中だ。



2021年11月にはMINI ALBUM 「ABSOLUTE 6IX」で日本デビューを果たし、 2023年5月10日に日本で発売されたシングル「Fly Away」は、フジテレビ系アニメ「逃走中 グレートミッション」のエンディングテーマ曲になり話題となっている。現在、最新アルバム「THE FUTURE IS OURE : LOST」が好評販売中だ。





最新ミュージックビデオ







AB6IX (에이비식스) 'LOSER' M/V









