[WealthPark株式会社]

11月10日(金)開催、Senior Vice President of Engineeringの藤井貴浩が講師を担当



WealthPark株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:川田 隆太)は、株式会社ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス『ベネフィット・ステーション』利用者を対象として11月10日(金)にChatGPTセミナーを提供します。







セミナー概要





日時:2023年11月10日(金)19:30~20:30

タイトル:ChatGPT入門セミナー

講師:Senior Vice President of Engineering 藤井貴浩

参加対象者:会員制福利厚生サービス『ベネフィット・ステーション』利用者1162万人

申込方法:『ベネフィット・ステーション』会員ページから申込



ChatGPTとは何なのか。改めて入門的な知識について、WealthParkのエンジニアが解説します。

ChatGPTの使い方について、既に多くの記事やブログなどがあります。

一方で、まずはどこから学べばいいのか分からない、どの情報が信頼できるのかが分からない方、あまりの情報量の多さ、変化の速さに圧倒されて、使ってみることに踏み出せていない方もいらっしゃると思います。

こちらのセミナーでは、少しステップバックして、まずはChatGPTが何なのか、どのような仕組みなのかなど、ChatGPTを使う前に、一度ChatGPTについて知っていただくことにやや重点を置いて話しをします。

その上でいくつかの簡単な使い方についても触れられればと考えています。

このセミナーのゴールは、ChatGPTの基本的な情報について理解をし、今後使ってみたり、学習していくことに対する不安をなくすことです。

このような内容について興味がある方は、ぜひご参加ください。



ChatGPT入門セミナーについて





2023年5月23日にWealthPark主催でChatGPT入門セミナーを開催し200名を超える方にご参加いただきました。

【オンラインセミナー】ChatGPT入門!~ 仕組み・使い方・セキュリティをWealthParkのエンジニアが解説~

https://wealth-park.com/ja/news/20230523_seminar/



『ベネフィット・ステーション』とは





宿泊施設や飲食店、レジャー施設、介護・育児サービス、e-ラーニングなどの140万件以上のサービスを優待価格で利用できる会員制福利厚生サービス。会員数は、16,218団体、1,162万人(2023年4月時点、個人会員を含む)となっており、 福利厚生の側面から従業員満足度の向上を支援しています。

サービスサイト https://bs.benefit-one.inc/



Senior Vice President of Engineeringの藤井貴浩について





前職は楽天株式会社にてエンジニアとしてプロダクト開発を行う傍ら、エンジニアリングマネージャーとして国際色豊かな開発組織のマネジメントに従事。

2020年よりWealthParkに参画、開発組織の責任者を務める。2022年3月からはより横断的な組織マネジメントや、基盤、共通システムの改善に注力。





WealthPark株式会社について





WealthPark株式会社は『Be Alternative -選択の自由が当たり前の世界を創る- 』をビジョンに掲げる、日本発のSaaS+FinTechベンチャーです。国内不動産管理会社の不動産管理業務を支援するSaaS『WealthParkビジネス』、海外投資家の資産管理を支援する『WealthParkアセットマネジメント』、投資について中立的な立場で情報発信・研究を行うWealthPark研究所を運営しています。



社名 WealthPark株式会社(ウェルスパークカブシキカイシャ)

本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館3階

資本金 432,499,268円(2023年5月1日時点)

代表取締役社長 川田 隆太

従業員数 180名(2023年9月30日時点 グループ会社含む)

拠点 香港、ニューヨーク、台北、東京

コーポレートサイト https://wealth-park.com/ja/

採用サイト https://wealth-park.com/ja/careers/

お問い合わせ https://wealth-park.com/ja/corporate/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-10:16)