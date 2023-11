[株式会社東急文化村]

この度、2024年1月6日(土)~8日(月・祝)に東急シアターオーブにて開催する『PGF生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2024』の新たな出演者が決定しました。







◆トニー賞受賞のスター俳優が約8年ぶりに来日決定!

ミュージカルの楽曲と共に新年の幕開けを祝うコンサートとして2016年より毎年開催している『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート』は、ミュージカルファンの“観劇初め”として恒例の東急シアターオーブの新春公演です。この度、今年6月、アメリカ演劇界で最高の栄誉とされるトニー賞で本年度のミュージカル主演男優賞を受賞したジェイ・ハリソン・ジーの出演が決定しました。日本でのパフォーマンスは2016年に上演されたブロードウェイ・ミュージカル『キンキーブーツ』来日公演のローラ役として以来、約8年ぶり。今、ブロードウェイで最も旬なミュージカルスターによる圧巻のパフォーマンスにご期待ください。









ジェイ・ハリソン・ジー (J. Harrison Ghee)

現在、ブロードウェイで上演中のミュージカル『Some Like It Hot』(映画『お熱いのがお好き』の舞台版)で主役のひとり、ジェリー/ダフネ役を演じ、本年度トニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞。ノンバイナリーを公表している俳優による史上初の受賞となり、世界中の注目を集める。日本にゆかりのあるミュージカルスターであり、東京ディズニーシーで自身のキャリアをスタートさせ、2016年にはブロードウェイ・ミュージカル『キンキーブーツ』来日公演のローラ役として出演。その後、ブロードウェイ公演でも同役を務め、そのカリスマ性溢れるパフォーマンスで多くの観客の心を掴み、人気を博した。その他、『Mrs. Doubtfire(ミセス・ダウト)』(アンドレ役)、『シカゴ』(ヴェルマ・ケリー役)などに出演。



<代表作>

『キンキーブーツ』 主演 ローラ役

『Some Like It Hot(お熱いのがお好き)』

主演 ジェリー/ダフネ役

『Mrs. Doubtfire(ミセス・ダウト)』 アンドレ役



出演者







ベン・クロフォード (Ben Crawford)

アメリカ出身。2018年より『オペラ座の怪人』ブロードウェイ公演で主演ファントム役を務め、今年4月、35年に及ぶブロードウェイ最長ロングランを誇る同作がその歴史に幕を下ろし、“ブロードウェイ最後の怪人役”として世界の注目を浴びた。その他、ブロードウェイ出演作品に、『レ・ミゼラブル』(ジャン・バルジャン役、ジャベール役)、『シュレック』(シュレック役)、『チャーリーとチョコレート工場』(ソルト氏役)など。この夏は米国最大の野外劇場で上演されたディズニーミュージカル『美女と野獣』で野獣役を好演。今回、待望の初来日を果たす。





テリー・リアン (Telly Leung)

アメリカ出身。大ヒットミュージカル『アラジン』ブロードウェイ公演で主演のアラジン役を務め、人気を博す。2015年『アリージャンス』ブロードウェイ公演のオリジナルキャストとして主演サム・キムラ役を好演。今年1月には同作のロンドン公演で再び主役を演じた。日本にはオリジナルキャストで話題となった『レント』で09年に来日。その後、『ジーザス・クライスト=スーパースター in コンサート』(19年・22年)でも来日し、ペテロ役を演じた。大人気TVドラマ『グリー』に出演するなど映像の世界でも活躍中。





ケリー・エリス (Kerry Ellis)

イギリス出身。世界中で上演されている大ヒットミュージカル『ウィキッド』ウエストエンド公演で初めてエルファバ役を演じたイギリス人ミュージカル女優として話題となり、ブロードウェイ公演でも同役を務め、人気を博す。ウエストエンドでの出演作に『レ・ミゼラブル』(ファンティーヌ役)、『キャッツ』(グリザベラ役)、『マイ・フェア・レディ』(イライザ役)など。今年12月にロンドンで上演されるミュージカル『ダイアナ』では主人公のダイアナ妃を演じることで注目を集めている。





<<公演概要>>

名称:PGF生命 presents 『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2024』

日程:2024年1月6日(土) 15:00 / 7日(日) 13:00 / 8日(月・祝) 13:00



出演:ジェイ・ハリソン・ジー、ベン・クロフォード、テリー・リアン、ケリー・エリス

会場:東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ11F)

ステージング・振付:金谷かほり

音楽監督:八幡茂



予定プログラム:『オペラ座の怪人』、『レ・ミゼラブル』、『アラジン』、『ウィキッド』、『キンキーブーツ』、

『サウンド・オブ・ミュージック』、『オズの魔法使い』、『王様と私』、『キス・ミー・ケイト』 ほか

※演奏曲目は変更になる場合がございます。

主催/企画・招聘・制作:Bunkamura

特別協賛:PGF生命 (プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命)



■チケット発売:チケット販売中

Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999(オペレーター対応 10:00~17:00)

オンラインチケット MY Bunkamura https://mybun.jp/nmc24

東急シアターオーブチケットカウンター(渋谷ヒカリエ2F/11:00~18:00)



■チケット料金(全席指定・税込):S席¥12,000/A席¥9,000/B席¥7,000/C席¥5,500

U25チケット¥4,800※U25チケットは観劇時25歳以下対象(当日指定席券引換/要身分証明書/前売のみ取扱い)



■公演に関するお問合せ先:Bunkamura 03-3477-3244(10:00~18:00)

公演公式ウェブサイト https://theatre-orb.com/lineup/24_nmc/top.html



