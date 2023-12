[株式会社Stayway]

この度、補助金クラウドを運営する株式会社Stayway(本社:大阪府大阪市、代表取締役: 佐藤淳、以下「Stayway」)は、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指す企業を対象とした大型成長投資補助金の無料相談窓口を開設いたしましたことをお知らせいたします。







中堅・中小企業大型成長投資補助金とは





令和5年度補正予算により、投資額10億円からの設備投資を対象とする「中堅・中小企業大規模成長投資補助金」が新設されます。

中堅・中小企業大型成長投資補助金とは、地域の雇用を支える中堅・中小企業が持続的な売上拡大を目的に、省力化などによる労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場の拠点新設や大規模な設備投資への補助金です。

また、同予算には1,000億円の予算が盛り込まれ、投資額10億円以上の「工場」や「倉庫」等の拠点新設など、大規模な設備投資が可能となります。



出典:https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/hosei/pdf/pr.pdf

大型成長投資補助金の概要





・対象企業:従業員数2000人以下の中堅・中小企業

・補助額:10億円~50億円(最低補助額:10億円、上限額:50億円)

・補助率:1/3



また、経産省では、中小企業の飛躍的成長に向けた政策として、 売上高100億円規模の企業「100億企業」を創出することを目指す重要性が議論されており、中小企業政策の重点も「守りから攻め」、「維持から変革」、「静から動」へ変化すべきと議論されています。

Staywayでは、企業様の事業内容・投資計画をお伺いし、最適な補助金制度の申請をご提案します。補助金クラウドを通して、数多くの事業者の売上拡大を支援してきた実績から、無料相談窓口を開設することといたしました。

お問い合わせ先





ご質問・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://stayway.co.jp/contact/

「補助金クラウド」シリーズについて





「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。



詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて





Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております(https://stayway.co.jp/news/281/)



・社 名:株式会社 Stayway

・代 表:代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

・設立日: 2017年7月7日

・URL:https://stayway.co.jp/

・拠点

大阪本社:大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社:東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F

名古屋オフィス:名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 11F WeWork内

福岡オフィス:福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

・事業内容:

1.中小企業DX・補助金DX事業

2.プロフェッショナル×DX事業(テクノロジー、会計、M&A)

3.地方創生事業

・主な運営サービス

補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウドPowered by GPT4

https://www.hojyokincloud.jp/powered-by-gpt/

専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です(商標登録第6488996)



