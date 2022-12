[株式会社パイン・クリエイト]

株式会社パイン・クリエイトから発売されたichigo no yumeシリーズ、好評につき第二弾新発売!



見た目の可愛さと機能性で好評いただいたichigo no yumeシリーズ。

今年は旅行や出張のお供にピッタリの、あのアイテムが新たにアップデートして仲間入り♪











・程よい振動でリラックス♪ぶるぶるネックピロー

首元のPUSHボタンを押すとぶるぶる振動して、首や肩がリラックス♪

電池で動くので電源を気にせずどこでも使えます◎

家事やデスクワークなどで疲れた身体を癒す機能性ネックピロー。







・寒い日もぽっかぽか(ハート)繰り返し使えるリラックスピロークッション

レンジでチンすればの温かく、冷蔵庫で冷やせばひんやり。

オールシーズン使える機能性クッション♪

ブルーデーのお腹を優しく温めてくれるフェムテックアイテムとしてもおススメ◎







・イチゴ柄にキュンとする(ハート)心もととのうアイピロー

こちらもHOTとCOOLで繰り返し使える優秀アイテム♪

PCやスマホで疲れた目を癒してくれる…!

実用性もあって、もらって嬉しいギフトアイテム(ハート)









・開けてびっくり(ハート)ポータブルアイマスク&ネックピロー

ファスナーを開けると中にアイピローが隠れてる!

外側はもちもちのクッションだから新幹線やバスでの安眠にピッタリ♪

ストラップつきでスーツケースにつけられるのがポイント。









・おやすみ前のこりほぐしに(ハート)ポータブルマッサージボール

疲れた脚の凝りをほぐすのに重宝するマッサージボール。

それを収納するのがコロンと可愛い…イチゴの巾着♪

手のひらサイズで持ち運びも楽チン!





可愛く癒してくれる安眠グッズが盛りだくさん!

クリスマスシーズンのギフトにもピッタリな【ichigo no yume】シリーズはいかが?



※2022年 12月上旬発売予定

・ぶるぶるネックピロー

【価格】¥2,530(税抜き価格2,300円)

【素材】外側 / ポリエステル,ポリウレタン,中材 / ビーズ

【生産国】中国

【サイズ】 約W300 x H290 x D100mm



◼︎リラックスピロークッション

【価格】¥2,860 (税抜価格 ¥2,600 )

【素材】

本体カバー:ポリエステル,ポリウレタン

中材:クレイ(セラミック)ビーズ

【生産国】中国

【サイズ】

本体:約W220×H250×D60mm

ビーズ袋:約W220×H165mm



・HOT&COOL ととのいアイピロー

【価格】¥1,540(税抜き価格1,400円)

【素材】本体カバー: ポリエステル,ポリウレタン,

ジェルパック : 外装 /塩化ビニル樹脂, 中材 / 高吸水性ポリマー,防腐剤,水,グリセリン

【生産国】中国

【サイズ】約W190 x H85mm



・ポータブルアイマスク&ネックピロー

【価格】¥1,980(税抜き価格1,800円)

【素材】ポリエステル,ポリウレタン

【生産国】中国

【サイズ】 約W150 x H170 x D110mm(閉じた状態)



・ポータブルマッサージボール

【価格】¥1,595(税抜き価格1,450円)

【素材】

巾着 : ポリエステル,ポリウレタン

ボール : TPR

【生産国】中国

【サイズ】

巾着 : 約W140 x H110 mm

ボール : φ62mm



株式会社パイン・クリエイトは「雑貨で笑顔を創造する。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。



【会社概要】

会社名:株式会社パイン・クリエイト

所在地:〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F

代表者:松井 良行

設立: 2007年12月

URL:https://www.pine-create.jp/contact/

事業内容: 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売





【お問い合わせ先】

株式会社パイン・クリエイト

TEL:06-6224-0686 FAX:06-6224-0687(平日 9:00~18:00)

MAIL : info@pine-create.jp



