株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino」において、宝塚歌劇 花組 宝塚大劇場公演 『アルカンシェル』の貸切公演を2024年3月10日(日)15:30開演にて実施いたします。









Leminoプレミアム会員※1 (=月額会員)向けに、最速先行抽選販売を2023年9月29日(金)10:00~2023年10月23日(月)23:59まで行います。最速先行販売特典として、前列より12列目までの座席を販売いたします。また、対象の宝塚歌劇ライブ配信を購入頂いたお客さまは、貸切公演の先行販売の当選確率がアップいたします。※2



詳細はこちら▶ https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000031/



■Lemino貸切公演ならではの特典

特典1. トップスターの舞台挨拶!

Lemino貸切公演では終演後に花組トップスター柚香光さんより、来場者のお客さまへ舞台挨拶がございます。



特典2. 直筆サイン色紙が当たる!※3※4※5

貸切公演の会場にご来場いただくLeminoプレミアム会員の方で事前抽選に当選された60名様に、本公演の出演者のサイン入り色紙をプレゼント!



※1当選対象は、2024年1月末までに貸切公演のチケットをご購入いただいたLeminoプレミアム会員の方とさせていただきます。

※2抽選方法、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

※3色紙当選者の方には事前にローソンチケットより当選メールをご送付いたします。色紙のお引換えは2024年3月10日(日)貸切公演当日に宝塚大劇場1階ロビーにてお渡し予定です。詳細は当選メールをご確認ください。

※4内容はお選びいただけません。

※5本抽選会は、予告なく中止したり、内容や条件を変更したりする場合があります。





最速先行抽選販売の特典として、最前より12列目までを保証いたします!

さらに、Leminoで対象の宝塚歌劇ライブ配信チケットをご購入いただいた方は、

貸切公演チケット抽選の当選確率がアップします!



最速先行抽選販売 詳細

■お申込み条件

Leminoプレミアム会員(=月額会員)であること



■良席保証について

宝塚大劇場最前列から12列目までのSS席・S席を今回の最速先行の当選対象といたします。

※それ以外の席をご希望の場合は、2次抽選以降でお申込みをお願いいたします。詳細は追ってお知らせいたします。なお、2次抽選でもSS席、S席のご用意がございます。



■当選確率アップ対象 ライブ配信

1.2023年10月8日(日)13:30開演 宝塚歌劇 花組 東京宝塚劇場公演『鴛鴦歌合戦(おしどりうたがっせん)』『GRAND MIRAGE!』千秋楽ライブ配信



2.2023年10月28日(土) 15:30開演 宝塚歌劇 星組 博多座公演『ME AND MY GIRL』[役替わり]ビル:暁千星/ジョン卿:水美舞斗 ライブ配信



3.2023年10月29日(日) 15:30開演 宝塚歌劇 星組 博多座公演『ME AND MY GIRL』[役替わり]ビル:水美舞斗/ジョン卿:暁千星 ライブ配信

配信の詳細はこちら

▶ https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00000001



※対象となるライブ配信は追加になる可能性がございます。



■最速先行抽選販売お申し込み期間

(抽選申込期間)2023年9月29日(金) 10:00 ~ 2023年10月23日(月) 23:59まで

(抽選結果照会)2023年11月7日(火)15:00以降





【Lemino宝塚歌劇貸切公演 概要】

■演目:花組 宝塚大劇場公演 ミュージカル『アルカンシェル』~パリに架かる虹~

■場所:兵庫・宝塚大劇場

■日時:2024年3月10日(日)15:30開演

■チケット価格(税込み):SS席 12,500円、S席 8,800円、A席 5,500円、B席 3,500円

■ チケット販売期間:

(抽選申込期間)2023年9月29日(金) 10:00 ~ 2023年10月23日(月) 23:59まで

(抽選結果照会)2023年11月7日(火)15:00以降

※二次先行販売も予定しております。詳細は別途お知らせ予定です。

■ チケット申込方法:

1.Lemino宝塚歌劇花組貸切公演詳細ページ( https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000031/ )にアクセス、「いますぐ抽選に申し込む」ボタンを選択

※Leminoのアプリからは申込ができません。必ず「Lemino」ブラウザサイトからログインの上、申込ページに遷移してください

2. ローソンチケット申込ページへ

■ チケット抽選結果 確認方法:

ローソンチケットから、申込時にローソンチケットでご登録いただいたメールアドレスに結果をお知らせいたします

■ 支払い方法:

・店頭支払い

・クレジットカード

・ドコモ払い(ドコモ契約者)

■購入にあたっての注意事項

・本公演はLeminoプレミアム(月額)会員が観劇チケットをお買い求めいただけます。申込時および抽選時、購入時において、Leminoプレミアム(月額)会員である必要がございます。ご購入後にLeminoプレミアム(月額)会員でないと判明した場合、また、ローソンチケットの申込みサイトにおいて、アカウント確認の際に誤った情報を入力した場合、チケットのご購入は無効となります。

・本公演はLeminoプレミアム(月額)会員のお客さまの無料招待キャンペーンではございません。

・Leminoプレミアム(月額)会員登録している1つのdアカウントにつき、SS席、S席について2枚までのチケットをお申込いただけます。

・抽選方法、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

・ご購入完了後の変更・キャンセルはお受けいたしません。

・本抽選販売終了後にも2回目の抽選販売による販売予定がございます。詳細はまた別途お知らせします。SS席、S席はそちらでもお申込みいただけます。

・A席、B席をご希望のお客様は2回目の抽選販売でお申込みください。

・応募要項に記載の日程、内容等が変更、または本抽選販売が中止となる場合がありますこと、予めご了承ください。





【「Lemino」概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/





※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



