[カルチャヴィル合同会社]

群馬県が行動圏の皆様に吉報です。ミュージカル「マンマ・ミーア!」の曲でもお馴染みのABBAを堪能できる『ABBA: The Movie - Fan Event』が高崎でも上映が決定しました。



すべてがヒット曲と言っても過言ではないABBAの名曲の数々を大スクリーンで堪能できます。ABBAを象徴する映画『アバ/ザ・ムービー』のリマスター版に、今回の劇場公開用に制作された劇場でしか観られない特別映像と、誰もが知る名曲3曲のMVが追加されて、世界の映画館で同日に上映されます。このたび、すでに発表されていた上映劇場に追加で、群馬県のイオンシネマ高崎でも9.17(日)&9.19(火) に上映されることになりました。群馬県エリアの方は、是非この機会に最高に楽しい『ABBA: The Movie - Fan Event』をお見逃しなく!







ラッセ・ハルストレムが監督し、舞台上のABBAだけでなく舞台裏の彼らの素顔も捉えたカルト的な人気を誇る映画『アバ/ザ・ムービー』のリマスター版に追加で、ロンドンで驚異的な成功を収めたショー「ABBA Voyage」(現在、世界中の100万人以上のファンが鑑賞)の舞台裏や、ストックホルムのABBA The Museumの短編映像、映画館で身も心もノリノリで楽しめるヒット曲のMV、1977年ツアーの超貴重映像など、多数の特別映像が新たに加わり劇場公開されるイベントがこの『ABBA: THE MOVIE - FAN EVENT』です。

予告編はこちら:







映画作品概要

作品名: 『ABBA: The Movie - Fan Event』

上映時間: 約120分(「ABBA: Voyage」ドキュメンタリー9分+映画本編97分+ヒット曲MV14分)

出演 アンニ=フリッド・リングスタッド、ベニー・アンデション、ビョルン・ウルヴァース、アイネッタ・フェルツクグ、ロバート・ヒューズ、スティグ・アンダーソン

監督 ラッセ・ハルストレム

制作年:1997年/2023年 制作国:スウェーデン/オーストラリア/イギリス

コピーライト:(C) 1977 Polar Music International AB/Reg Grundy Productions Pty Ltd

公開表記:9/17(日)、9/19(火) TOHOシネマズ 日比谷ほか2日限定公開

上映素材:リマスターDCP(デジタル・シネマ・パッケージ)素材

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/abba

鑑賞料金:2400円均一+座席によってアップチャージあり

配給:カルチャヴィル合同会社





9.17(日)&9.19(火) 上映劇場

東京)TOHOシネマズ 日比谷/TOHOシネマズ 新宿/TOHOシネマズ 日本橋/TOHOシネマズ 六本木ヒルズ/TOHOシネマズ 錦糸町/TOHOシネマズ 立川立飛/吉祥寺オデヲン

北海道)ユナイテッド・シネマ札幌

宮城)TOHOシネマズ 仙台

山梨)TOHOシネマズ 甲府

群馬)イオンシネマ高崎 ←NEW!!

栃木)TOHOシネマズ 宇都宮

茨城)TOHOシネマズ ひたちなか

千葉)TOHOシネマズ 市川コルトンプラザ/TOHOシネマズ 八千代緑が丘

神奈川)TOHOシネマズ 上大岡/TOHOシネマズ 川崎

埼玉)TOHOシネマズ ららぽーと富士見

静岡)TOHOシネマズ ららぽーと磐田/静岡東宝会館

長野)長野グランドシネマズ

愛知)TOHOシネマズ 赤池

岐阜)TOHOシネマズ モレラ岐阜

京都)TOHOシネマズ 二条

大阪)TOHOシネマズ 梅田/TOHOシネマズ なんば/ららぽーと門真

兵庫)TOHOシネマズ 西宮OS

奈良)TOHOシネマズ 橿原

岡山)TOHOシネマズ 岡南

広島)TOHOシネマズ 緑井

福岡)TOHOシネマズ ららぽーと福岡

長崎)TOHOシネマズ 長崎

熊本)TOHOシネマズ 熊本サクラマチ

大分)TOHOシネマズ 大分わさだ

鹿児島)TOHOシネマズ 与次郎

※チケットは劇場HPにて上映日より2日前の0時から販売(劇場窓口はオープン時から)





9/22(金)~ 9/28(木)上映劇場 東京)ヒューマントラストシネマ渋谷



----------------------------------------------------------------------------

ABBA関連情報

絶賛販売中)ヴォヤージ (スタンダード・エディション) [SHM-CD] UICY-16026 ¥2,750 (税込)



【通常盤】【SHM-CD】

1981年にリリースされたアルバム『ザ・ヴィジターズ』から実に40年ぶりとなるニュー・アルバム!アグネタ・フォルツコグ、ビョルン・ウルヴァース、ベニー・アンダーソン、フリーダことアンニ=フリッド・リングスタッドという4人のメンバーが再集結し、人気絶頂期を彷彿とさせる魅力的な歌声と素晴らしいメロディを聴かせてくれる。話題の新曲「アイ・スティル・ハヴ・フェイス・イン・ユー」、 「ドント・シャット・ミー・ダウン」他、収録。日本盤のみSHM-CD仕様。

視聴・購入) https://store.universal-music.co.jp/product/uicy16026/





タイトル:アバ・コンプリート・ビデオ・コレクション [生産限定盤][6DVD+Blu-ray]



定価:¥15,730 (税込)

品番:UIBY-75135





https://www.universal-music.co.jp/abba/products/uiby-75135/





発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

アーティスト情報:https://www.universal-music.co.jp/abba/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)