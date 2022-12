[辰巳出版株式会社]

マウンテンバイク専門誌『MTB日和』vol.51の特集は「気になる最新のMTB事情 日本のマウンテンバイカー 一斉調査」。そのほか、初心者からベテランにまで役立つ情報が満載です。



その名が表す通り山を走ることはもちろん、街乗りや旅の相棒としても活躍する「マウンテンバイク(MTB)」。キャンプのお供や、親子で楽しむアウトドアアクティビティとしての人気も高まっています。

『MTB日和』vol.51の特集は「気になる最新のMTB事情 日本のマウンテンバイカー 一斉調査」。1000人以上のマウンテンバイカーから、リアルな情報を集めました。そのほか、初心者向けの基礎講座、MTB専用フィールド紹介、ワールドカップレーサーの機材チェックなど、幅広い層に役立つ情報をお届けします。













内容紹介







気になる最新のMTB事情

日本のマウンテンバイカー 一斉調査! ~機材編~



2018年、2020年に続き「日本のマウンテンバイカー一斉調査」を実施。今回は機材編として愛車についての情報を集めました。数年の間に移り変わるMTBのトレンドですが、いまのマウンテンバイカーはどんなMTBに乗って、どんなパーツを使用しているのか。その実態に迫ります。







気分が上がるアイテムはこれ! プロショップのイチオシ



物価上昇の波が直撃している自転車業界。MTB本体を買い換えることが難しくても、アイテムをひとつ加えるだけでMTBライフは充実します。日々さまざまな商品と接しているプロショップのみなさんに、おすすめアイテムを伝授していただきました。





ワールドカップレーサーの機材拝見! ジャパンMTBカップ編



東京オリンピックが行われた伊豆MTBコースにて開催されたUCIクラス1レース「ジャパン・マウンテンバイク・カップ」。参戦したワールドカップレーサー3名のMTBをチェックしました。







「興味はあるけど一歩踏み出せない」そんな未経験者は必読! マウンテンバイクはじめました(仮)



マウンテンバイクを購入したものの「なにから始めればよいのかわからない」、友人や家族の影響で乗ってみたものの「いきなり難しいコースに連れて行かれ挫折してしまった」。そんな初心者を応援する超基本テクニック企画です。







快適&安全ライドを手に入れる 徹底チェック! トレイル系ヘルメット



街でも山でも、MTBライドを安全に楽しむために、ヘルメットは欠かせません。ここでは、最新モデルから定番モデルまで、幅広く使えるトレイルライド向けヘルメットをご紹介。自分にぴったり合ったヘルメット選びをサポートします。







じてんしゃ小学生が先輩ライダーを直撃取材 お姉さん、MTBはなぜおもしろい?



「上手なお兄さん・お姉さんにMTBの楽しさを教えてもらいたい」そんな小学生マウンテンバイカーによる持ち込み企画を実現! 今回はお姉さんライダーに「登りと下りのリズムを楽しむコツ」を聞きました。







MTBフィールドガイド「大杉MTBトレイルパーク」



スリルを楽しむゲレンデのダウンヒルコースやストイックにテクニックを磨くスキルパークとはひと味違う、ファミリー全員で気軽に遊べる場所があったら……。そんな願いを叶えてくれる最高のフィールド、岐阜県の「大杉MTBトレイルパーク」を紹介します。







目次



気になる最新のMTB事情 日本のマウンテンバイカー一斉調査 ~機材編~



2023 NEW BIKE & ITEM INFORMATION



気分が上がるアイテムはこれ! プロショップのイチオシ



WORLD RACERS' FILE ジャパンMTBカップに来日したレーサーのバイク拝見



すべてのGT Bicyclesファンに捧ぐ 50周年生誕祭



GT's Birthday Party to the People Tour 35年の絆。ハンス・レイがGTファンのため来日



「興味はあるけど一歩踏み出せない」そんな未経験者は必見! マウンテンバイクはじめました(仮)



MTB FIELD GUIDE 「大杉MTBトレイルパーク」



いまさら聞けないMTB基礎講座 ~フルサス&ハードテイル編~



快適&安全ライドを手に入れる 徹底チェック!トレイル系ヘルメット



じてんしゃ小学生 新企画 お姉さん、マウンテンバイクはなぜおもしろい?



E-MTBの可能性を体験する Levo SL トレイルロングライドツアー



50号分の感謝を込めて MTB日和50号記念 感謝イベント開催!



日本のMTBシーンを未来へつなぐ AT THE LOCAL ~マウンテンバイカーとして~



『MTB日和』的 STAFF REPORT



匠が提案するMTBカスタム SHOP ORIGINAL MTB CUSTOM



やまパ! Mountain & Party



温故知新 猿屋の山チャリズム 〈マレット〉編 Part.1



自転車用語をふくみつつMTB にまつわる言葉を軸に解説 泥辞



日本のMTBフィールドリスト



SPECIAL SHOP GUIDE



読者のみなさまと編集部で送る 悪路ばんざーい



SPECIAL PRESENT for YOU







商品概要



『MTB日和』vol.51

定価:1,430円(本体1,300円+税)

ISBN:978-4-7778-2970-5

発売日:2022年12月16日

発行:辰巳出版

ご購入はこちらから↓

【Amazon】https://amzn.to/3WclIkG





『MTB日和』とは

「自転車で山を走ること」へのハードルを下げ、「自然と親しむ」「気軽に楽しむ」ことからアプローチ。MTB初心者はもちろん既存のMTB ファンにとっても役立つ情報を網羅します。山でのルールやマナーもしっかり吸収できる、“マイペースに遊ぶ”ためのMTB 情報誌です。



[自転車日和・MTB日和]https://www.jitensha-biyori.jp

[facebook]https://www.facebook.com/jitensha.biyori

[Twitter]https://twitter.com/JITENSHAbiyori/

[Instagram]https://www.instagram.com/jitensha_mtb_biyori/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-20:46)