[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

顔も正体も隠した仮想世界で、バーチャルアイドルに生まれ変わった30名の現役K-POPアイドル!“K-POP”と”バーチャル”文化の垣根を越えた熾烈なバトルが始まる…!



IMX(株式会社インタラクティブメディアミックス、本社:東京都品川区、代表取締役社長:孫一亨)は、韓国のカカオエンターテインメントが企画・制作する超大型バーチャルアイドルデビューサバイバル番組「少女リバース(RE:VERSE)」(以下、少女リバース)を、2023年1月8日(日)夜9時より新しい未来のテレビ“ABEMA(アベマ)”にて日本初・国内独占配信いたします。







「少女リバース」とは、現実世界を生きる30名のK-POPアイドル (少女X)たちがバーチャル少女(少女V)として仮想空間(異世界W)に召喚され、新たにバーチャルアイドルグループとしてのデビューを目指すサバイバル番組。



本番組は、"視聴者投票"などが審査結果に反映され、脱落した少女は自身の現実世界での正体を公表していくという展開が特徴的です。(※現状、視聴者投票は韓国国内のみで実施予定。)



30名の少女たちは、歌やダンスといったパフォーマンスの実力はもちろん、異世界Wで新しく生まれ変わった姿を用いて自身の才能や魅力を最大限にアピールすることで、最終的に5名に絞られるデビューメンバーになるために、熾烈な競争を繰り広げます!



そんな「少女リバース」は、来年1月2日に韓国のカカオページにて初公開。そして日本では1月8日、ABEMAにて全編日本語字幕付きで国内最速配信される予定です。







日韓のパートナーシップ締結で広がる可能性に期待



さらに日本国内では番組終了後、「少女リバース」を企画・制作した韓国の「カカオエンターテインメント」、そして日本の「ABEMA」と「IMX」による3社間パートナーシップを通じて少女リバースの多様なIP事業を展開する予定です。

デビューを果たす少女たちの今後の活動に期待しながらご視聴ください!





壮大なスケールで描かれる世界観「約束して。私を救って―」



「少女リバース」では、現実世界とバーチャル世界をそれぞれ生きる2人の少女が手を取り合い、「デビュー」という同じ夢の実現を目指す真新しい世界観を取り入れています。

現在世界中で爆破的な人気を博しているK-POPと、近年徐々に市場を拡大しているバーチャルとのコラボが織りなす化学反応が期待できると、公開前からネット上でも話題を呼んでいます。









“新たな推しに出会えるかも…!?”個性豊かなバーチャル少女たちのビジュアルを一挙公開!







ひょっとすると「あの子の正体は自分の推しなのでは!?」と一部K-POPファンの間で大きな話題にもなっている、バーチャル少女たちの華やかで可愛らしいビジュアルを大公開。

カカオ豆から生まれたプリンセス“カカオ姫”や、地球を征服しにやってきたエイリアン“モツ番長”など、個性豊かで魅了満点の少女たち…!現実世界の顔は見えなくても、その歌声とパフォーマンスに釘付けになること間違いなしです!

さらに公式YouTubeチャンネルや公式ホームページでは30名の自己PR動画がアップロードされる予定ですので、そちらもぜひご覧ください。



また、そんな30名の少女たちを見守る “ウォッチャー(審査員、助力者)”として「少女リバース」のMCを担当するのは、韓国第1世代ガールズグループS․E․S․の“Bada”、過去3回の大型サバイバル番組の司会経験を持つ万能MCの“BOOM”、いま最もアツいダンスクルーHOOKのリーダー“AIKI”、MZ世代から爆発的な支持を得るEBSの人気キャラクター“ペンス”の4名!





彼らは自らもバーチャル世界「W」の中に入ることで、バーチャルキャラクターたちがアイドルとしての才能を発揮できるようにサポートをします。そんな彼らと少女たちとの間で繰り広げられる様々なケミ(ケミストリー、相性)がコンテンツの面白さをさらに引き出してくれることが期待されます。



K-POPとバーチャル、いま世界を魅了する文化のコラボが私たち視聴者を未体験の世界に誘う、韓国初のバーチャルアイドルサバイバル番組「少女リバース」の最新情報は番組公式Twitterからご確認ください。





日本版ティーザー公開!









[Character License] http://bit.ly/3YzxIz3

VRChat is being streamed and monetized after confirming with VRChat Inc.

Visit https://hello.vrchat.com/



「少女リバース」のメインテーマ曲である「I Promise」のイントロに合わせて、現実世界の少女Xが仮想世界の少女Vへと生まれ変わる様子を映し出したティーザー映像の、日本語字幕付きバージョンをお届け!







作品概要







タイトル:「少女リバース(RE:VERSE)」

配信開始日:2023年1月8日(日)夜9時~ABEMAにて日本最速配信!

尺:1話 約60分~120分/毎週日曜日 夜9時配信

コピーライト:(C) Kakao Entertainment Corp.

[Character License] http://bit.ly/3YzxIz3

VRChat is being streamed and monetized after confirming with VRChat Inc.

Visit https://hello.vrchat.com/



日本公式Twitter:@girlsreverse_jp(https://twitter.com/girlsreverse_jp)

日本公式YouTube:https://www.youtube.com/@IMXOfficial

日本公式ホームページ:https://girls-reverse.brokore.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-14:16)