[デウス エクス マキナ ジャパン ]

シンプルで、動きやすくて、機能的、すぐ乾く。そして、お洒落もしなきゃ。そんな サーファーの声から生まれたボードショーツ コレクション。良い波を求めてあらゆる場所へトリップする彼らは、荷物も少なく気軽に行動したい。旅行バックには数枚のお気に入りのTeeシャツと、デウスのボードショーツがあれば どんな場所でも過ごすことができる。今年の夏は そんな身軽な旅が丁度いいのかもしれない。



デウスボードショーツ 最新コレクションは こちら▶︎ https://bit.ly/3LgvgaI













Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

平日10am- 7pm

土日祝日 10am-8pm 年中無休

ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。



