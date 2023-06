[Level Infinite]

新キャラ“文武両道を目指す火州域衛”『榴火(リュウカ)』(CV:徳井青空)登場豪華報酬満載の記念イベント多数開催中!







高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは本日、PCおよびモバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』における最新大型アップデート、Ver.3.0「九域時空」を実装したことを発表します。





このアップデートにより、新キャラクター『榴火(リュウカ)』(CV:徳井青空)と、新規SSR武器『筆「松慧」』が登場します。さらに、『榴火』のキャラクターPVも公開されています。





▼新キャラクター『榴火(リュウカ)』キャラクターPV



Ver.3.0「九域時空」により、雲海に浮かぶ幻想的な新たなマップ「火州」を含む、九域時空の四大エリアが続々と開放されます。その特異な時空には新種のモンスターが生息しており、新しい探索要素、アルケー、機能の追加も行われています。





このアップデートを記念し、様々なイベントも開催予定です。これらのイベントに参加することで、Mi-aのコスチューム「リュック」を始め、「レッドコア」、「SSRアルケーの欠片箱」、大量の「煙水晶」などの豪華報酬を入手できるチャンスです。





また、7日間のログインボーナスも実施します。イベント期間中に7日間ログインすれば、「レッドコア」や「煙水晶」など盛りだくさんのアイテムを獲得できます。この機会をお見逃しなく!





⮚ 『幻塔』のゲームダウンロードリンク

▽PC版

公式サイト: https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam: https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/

Epic Games: https://store.epicgames.com/ja/p/tower-of-fantasy

▽モバイル版

iOS: https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■ 大型アップデートVer.3.0「九域時空」が本日6月27日(火)に実装。新キャラクター『榴火(リュウカ)』(CV: 徳井青空 )、新マップを含む追加要素が盛りだくさん!豪華報酬満載の記念イベント開催中!



⚫️ 新キャラクター『榴火』(CV:徳井青空 )とSSR武器『筆「松慧」』が登場!爽快な連打と攻撃力倍化の能力を持つ火属性のアタッカー!期間限定ピックアップガチャを開催!



新キャラクター『榴火(リュウカ)』とSSR武器『筆「松慧」』が本日6月27日(火)より、最新アップデートVer.3.0「九域時空」に登場します。





『榴火』は筆型の武器『筆「松慧」』を駆使して、高い火力の火属性ダメージを与えます。

最大の特徴は、各種攻撃で「文字」を書き、これによってスキルを発動させる能力です。特筆すべきは、通常攻撃を連打すると多彩で強力なスキルを駆使できる点です。



通常攻撃を一定回数繰り返すことで3種類の「文字」を書き、それぞれ異なる効果を発動します。単体攻撃力の倍化から、周囲の敵を引き寄せて大ダメージを与える範囲攻撃まで、多彩な効果を引き出します。



通常攻撃を指定回数繰り返した後、通常攻撃を長押しすると、攻撃力が大幅に増大し、敵を浮遊状態にするなどの効果があります。





つまり、『榴火』は通常攻撃だけでも、その強さを存分に発揮できるキャラクターです。



新キャラクター『榴火(リュウカ)』とSSR武器『筆「松慧」』のピックアップガチャを、本日から7月18日(火)まで期間限定で開催します。彼女は、爽快な連打と攻撃力倍化という2つの特性を兼ね備えています。その魅力を、ぜひご自身で体験してみてください。





⚫️新マップ「火州」開放、追加要素が盛りだくさん



Ver.3.0「九域時空」の実装とともに、新たなマップ「火州」が公開されます。「火州」は、「九域時空」の4大エリアの一つで、雲海に浮かぶ幻想的な新世界となります。ここでは、神秘的な九域時空を舞台に、新たな物語が幕を開けます。



九域は、はるか昔から現在に至るまで世界と隔絶され、その住民たちは外界から離れた生活を送ってきました。その一方で、外界の人々はその存在すら知らずに過ごしてきました。孤独な時間を過ごす中で、彼らは独自の文明と科学技術を生み出し、九域はまるで桃源郷のような独立した時空を形成しています。この時空に生息する生物たちは、独特の外見、構造、特技を持っており、新たに登場するモンスターとの戦いをも楽しめます。





さらに、九域時空特有の探索要素やアルケーも登場します。雲海に浮かぶ神秘的な地域で新たな冒険をお楽しみいただけます。





新マップ「火州」及び「九域時空」に関する詳細は公開中のトレーラーをご覧ください。

▼PV映像



▼メインストーリーPV映像



▼Ver.3.0 九域時空物語 · それぞれの「真理」



⚫️初心者サポート機能「師弟システム」の導入



新機能として「師弟システム」が追加されます。特定の条件を満たすと、探索者同士が師弟関係を築くことが可能になります。師弟になることで、様々なミッションをクリアした際に、お互いに特典を受け取ることができます。





⚫️「戦闘サポート機能」を実装



新機能として「戦闘サポート機能」が追加されます。AIサーバント「Mi-a」も戦闘に参加可能になりました。異能属性攻撃で、戦闘をサポートできます!





⚫️Ver.3.0「九位時空」を記念したイベント多数開催中

Ver.3.0「九域時空」の実装を記念して、新マップを満喫できる多数のイベントも開催します。Mi-aのコスチューム「リュック」、「レッドコア」、「SSRアルケーの欠片箱」、大量の「煙水晶」といった豪華報酬をご用意しています。ぜひイベントに参加してゲットしてください!





・ 九域ガイドイベント



1.火州初見

「火州初見」のクエストを一つ完了するたびに1ポイントが獲得でき、4、9、14ポイント到達ごとにイベント進行報酬を受け取れます。報酬には煙水晶、ミラン、AI開発契約 I 等が含まれます。





※イベント開催期間

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年8月8日(火)6:00まで

2.挑戦者のクエストリスト





挑戦者のクエストリストのクエストを一つ完了するたびに1ポイントが獲得でき、3、7、10ポイント到達ごとにイベント進行報酬が受け取れます。報酬には時空晶片、煙水晶、スペシャルクーポン、エナジー粒子等が含まれます。





※イベント開催期間

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年8月8日(火)6:00まで





・ 蒼雲海







期間中、以下4種類の限定イベント「7日間ログイン」「上天の断聖」「清閣の方程式」「飛燕陣」が開催されます。参加すると「玉石」を獲得でき、雲海商店で報酬と交換できます。報酬には「レッドコア」、装備「超小型リアクター」、「外骨格」、Mi-aのコスチューム「リュック」等と交換できます。





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年7月18日(火)11:00まで





1.7日間ログイン

7日間ログインに参加すると、その日ごとに報酬を受け取ることができます。





day1:レッドコア×1、スペシャルクーポン×1、武器育成素材箱I×20

day2:煙水晶×100、水晶クラスタ×50、要塞戦闘装備選択箱×1、コイン×20000

day3:レッドコア×1、スペシャルクーポン×1、武器育成素材箱I×20

day4:煙水晶×100、水晶クラスタ×50、要塞戦闘装備選択箱×1、コイン×20000

day5:レッドコア×1、スペシャルクーポン×1

day6:煙水晶×200、水晶クラスタ×100、要塞戦闘装備選択箱×2、コイン×50000

day7:レッドコア×2、スペシャルクーポン×2





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年7月18日(火) 11:00まで





2.上天の断聖

開催期間中、九域のワールドボス【朱厭】を撃破すると、ボス宝箱からイベント通貨「玉石」を獲得できます。





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年7月18日(火) 11:00まで





3.清閣の方程式

1.弓矢で3つ以上繋がっている同色のブロックに狙い撃つと、ブロックが消えてポイントを得られます。繋がっているブロックが多いほど、1回の消去で獲得できるポイントが高くなります。

2.開催期間中、一定間隔でフィールドに溶岩爆弾が出現します。ブロック壁に溶岩爆弾を投げつけると、全てのブロックを一度に消すことができます。

3.ブロック壁に3つ以上繋がった同色のブロックがない場合は、自動的にリセットされます。

4.イベント終了後、ランキング順位に応じてイベント通貨「玉石」が獲得できます。





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年7月18日(火) 11:00まで





4.飛燕陣

1.カラクリ陣の中で、双方のプレイヤーが足元の光る梅花樁を踏むと、敵エリアに光燕を発射できます。

2.プレイヤーは自エリアの光燕を匠に避ける必要があり、自分に命中するとHPを1失います。

3.時間終了後に残りHPが多い方が勝利し、または相手のHPが0になった場合も勝利となります。残りHPに応じて、イベント通貨の報酬を獲得します。





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年7月18日(火) 11:00まで





・ 雲の仙境

九域を探索し、イベント商店で豪華報酬と交換できます。

1.自然の恵み:九域でさまざまな生物を採集し、それらを商店で賞品と交換できます。

2.茨を切り開け:指定された九域モンスターを撃破するとアイテムがドロップします。ドロップアイテムは商店で賞品と交換できます。

3.迷霧開帳:九域の謎解きイベントに参加すると、追加の朱雀動源を獲得できます。

4.星象賜福:朱雀神像をレベルアップさせると、追加のイベント通貨を獲得でき、それを商店で賞品と交換できます。

各賞品を獲得するために必要なアイテムは、イベントショップで確認できます。方輿紀要に各交換物の詳細が記載されているので、すぐに獲得を目指すことができます。

イベント報酬:商店では「レッドコア」、「AIサーヴァントレベルアップ材料」、「時空晶片」などを報酬として交換できます。





※イベント開催期間:

2023年6月27日(火)メンテナンス終了後~2023年8月8日(火) 6:00まで





イベントの詳細は、公式Twitter(@ToF_JP)または公式サイトでご覧ください。





◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。





◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!

『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネル、公式Discordでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!

『幻塔』各アカウント

公式ウェブサイト: https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html

公式Twitter: https://twitter.com/ToF_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/@toweroffantasyJP

公式Discord: discord.gg/tofjp



◆ ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記: (C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。





◆ Level Infiniteについて

Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式Twitter https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-12:16)