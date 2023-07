[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

復興への想いを込めたコラボTシャツ付き「SHEIN優先観覧チケット」の販売に加え、特設ページ上にて限定クーポンも!【開催日程】2023年7月29日(土)開場:13:30 開演:14:30



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2023年7月29日(土)に開催する復興支援プロジェクト「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」への協賛が決定いたしました。本イベントの協賛を記念して販売する「SHEIN優先観覧チケット」は、お台場冒険王2023とのコラボTシャツの他、ステージ前方エリアでのライブ・ランウェイの観覧や抽選対象の人気アーティストのライブを先着でご購入いただけるなどの豪華特典をご用意しています。さらに、特設ページでは、最大20%OFFのクーポン配布に加え、真夏の野外イベントをよりお楽しみいただけるコーディネートの紹介に加え、暑さ対策グッズも公開いたします。







URL:https://jp.shein.com/campaigns/bko2023tgc



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域 (※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。 「SHEIN」は、ファッションとエンタメの力を掛け合わせることで、日本を勇気づけたいという想いを持っており、これまでも音楽イベントや公益活動などへの支援を積極的に行ってきました。







この度「SHEIN」は、フジテレビ夏の大型イベント『お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!』の一環として、2023年7月29日(土) に開催される復興支援プロジェクト「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」へ、被災地の復興を少しでも後押ししたいという想いから協賛することが決定いたしました。



当日は、「一人でも多くの被災地の子供達に一生忘れられない特別な想い出を届けたい」という理念のもと、THE SUPER FRUITやDa-iCEなどの人気アーティストによるライブの他、今話題のモデルや福島のキッズモデルのランウェイなど、本イベントならではの豪華ラインナップにより夢と可能性に満ち溢れた輝く未来への想いを表現いたします。



そして今回は、本イベントへの協賛を記念して、SHEIN×冒険王2023コラボTシャツ付き「SHEIN優先観覧チケット」を販売いたします。本チケットをご購入いただいた方は、ステージ前方エリア優先席でライブやランウェイを観覧いただけるだけでなく、抽選対象の人気アーティストのライブを先着にてご購入いただける特典付きです。そして、特設ページでは最大20%OFFのクーポン配布に加え、真夏の野外イベントをよりお楽しみいただけるコーディネートや暑さ対策グッズも公開いたします。今回限りのコラボTシャツや「SHEIN」アイテムを身にまとい、 4年越しにパワーアップして帰ってくる本イベントを一緒に熱く盛り上げてみてはいかがでしょうか。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ“Save money. Live in Style”のもと、夢を追いかけ、ファッションを楽しむ全ての人をサポートすべく、イベント協賛等を通じて、自分のスタイルに誇りを抱き、ライフスタイルを自由に表現できるファッション体験をお届けいたします。



『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』 開催概要





2023年7月29日(土)に、お台場フジテレビにて4年越しに開催される「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」は、東日本大震災被災地の子どもたちへ夢をつなぐ希望のステップとして2014年から2019年までの6年間と2022年に開催され、今年で8回目となります。被災地の子供たちに笑顔と夢を届けるべく、毎年パワーアップし続ける本イベントは、今年も人気アーティストによるスペシャルライブに加え、今話題のモデルや福島県のキッズモデルを招き、想いが詰まった熱いステージを実現します。





開催日時 :2023年7月29日(土)

開場 :13:30/開演14:30

会場 :フジテレビ本社屋およびお台場・青海周辺エリア

「冒険ランド」内 SUMMER SPLASH スタジアム

出演者 :Da-iCE、THE SUPER FRUIT、中町兄妹、他

公式サイト: https://www.fujitv.co.jp/bohkenoh2023/stage/mezalive.html

※詳細は公式サイトをご覧ください。



SHEIN×冒険王2023コラボTシャツ付き SHEIN優先観覧チケット|概要







今回、「お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」では、SHEIN×冒険王2023コラボTシャツ付き SHEIN優先観覧チケットを販売いたします。本チケットは、ステージ前方エリアにてライブ・ランウェイを観覧いただける特典に加え、抽選対象の人気アーティストのライブを先着でご購入いただけます。また、コラボTシャツは、SHEIN特設ページにてチケットの番号と引き換えにて郵送をさせていただきますので、詳細は特設ページより御確認ください。ぜひこの機会に、限定Tシャツを身にまとい、人気アーティストやモデルのステージを贅沢に間近でお楽しみください。



・サイズ:ユニセックス2サイズ(M/L)

・価格 : ¥2,000

・チケット購入先:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2324791

※特典についての詳細は特設ページより御確認ください。



『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』 特設ページ





『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』 への協賛を記念して、特設ページを開設いたします。本ページでは、SHEIN×、冒険王2023コラボTシャツ付き SHEIN優先観覧チケットの引き換えはもちろん、真夏の屋外イベントでもファッションを楽しんでいただけるアイテムや暑さ対策グッズを公開いたします。そして、最大20%OFFクーポンも配布いたしますので、お得なこの機会にぜひお買い得にお求めください。



クーポンコード: TGC23BKO

期間 :2023年7月24日(月)20:00~2023年8月30日(水)

割引率 :0~5999円 15%オフ,6,000円以上20%オフ

特設ページ :https://jp.shein.com/campaigns/bko2023tgc



「SHEIN」について





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会 社 名:SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-11:46)