[株式会社DTS]

~Walk in homeとHOUSING COREの最新バージョンをご紹介~



株式会社DTS(東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗)は、2023年12月13日(水)から15日(金) に東京ビッグサイトで開催されるJAPAN BUILD TOKYO「スマートハウス EXPO」に出展します。DTSのブースでは、住空間3DプレゼンテーションCADソフト「Walk in home(ウォークインホーム)」と、建設・不動産業界向け住宅基幹ソリューション「HOUSING CORE(ハウジングコア)」をご紹介します。





Walk in homeは、図面の表示速度が速く、写真のようなクオリティのCGパースが表現できる住空間プレゼンテーションCADソフトです。「設計機能の強化」と「見積りの精度向上」を実現した最新バージョンや、連携するVR ・AR機能の拡張ツール等をご紹介します。

HOUSING COREはDTSが住宅建設業界で20年以上の経験と知見を駆使して開発した建設・不動産業界向け住宅基幹ソリューションです。顧客、受発注、工事工程、原価、アフターフォロー等の管理機能を搭載しています。需要が高まる電子契約・受発注(EDI)機能やインボイス制度対応のQRコードを活用した請求書処理機能などを搭載した最新バージョンをご紹介します。















■出展イベント概要

・名 称:JAPAN BUILD TOKYO「スマートハウス EXPO」

・開 催 日:2023年12月13日(水)~12月15日(金)

・時 間:10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

・会 場:東京ビッグサイト 西2ホール

・入 場 料:無料(要来場者登録)

・ブ ースNo.:13-12

・出展する製品:建築用3Dプレゼンテーションソフト「Walk in home」

建設・不動産業界向け住宅基幹ソリューション「HOUSING CORE」

・主 催:RX Japan株式会社

・U R L:https://www.japan-build.jp/



<DTSの住宅建築業界向けソリューションについて>

DTSの住宅建築業界向けソリューションでは、住宅建築業界のお客さまに住空間3Ⅾプレゼンテーション CADソフト「Walk in home」や建設・不動産業界向け住宅基幹ソリューション「HOUSING CORE」など、さまざまなシステムやサービスをご用意しています。

またDTSは、トータルSIerとして、住宅建築業界のお客さまの営業活動、設計・受発注・工程管理・アフターフォローまでをシステムを一元化し、DX化の推進に貢献してまいります。

・Walk in homeホームページ:https://walk-in-home.com/

・HOUSING COREホームページ:https://walk-in-home.com/housing-core/



※「Walk in home」「HOUSING CORE」はDTSの登録商標です。





<株式会社DTSの概要>

DTSは、総合力を備えたトータルシステムインテグレーター(Total SIer)です。主に金融、情報通信、製造、公共、建築分野向けに、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、DTSグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します

本社所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル

・DTSホームページ https://www.dts.co.jp/





<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社DTS 法人ソリューション営業部

TEL:03-6914-5166 E-mail:solution@dts.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-21:40)