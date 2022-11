[株式会社アイドリーム]

初の群馬県での開催となった今回のツアーは初日から最高のステージに!









SIRが5都市をまわる全国ツアー「SIR10thワンマンライブ歌駆変2022」を11月13日の群馬公演(高崎 Club JAMMERS)を皮切りにスタートさせ、ツアー初日にふさわしいアツいパフォーマンスで会場を沸かせた。





今回初のツアー開催地となった群馬県。グループのセンターを担う小松みゆの出身地ということもあり、本人はもちろんファンにとっても特別な想いが込められた凱旋公演に。

さらに、9月には群馬テレビ「ダイアンのガチで!ごめんやす」に小松と安井が出演、群馬公演の2日前には同局の「ひるポチッ」にメンバー全員で登場するなど、グループとしても群馬との縁を深めていた。





ツアー初日ということもありリハーサルでは少し緊張気味な表情も見せていたメンバーであったが、ワンマン前の前哨戦公演では、ゲストの向日葵プリンセス、けっぱって東北とともに熱量のあるステージを届け、つづくワンマン公演の期待をさらに高める内容で繋いだ。





ワンマン本編にはさらに来場者が増え、オープニング映像から会場のボルテージは最高潮。ライブの定番曲「HAPPYが止まらない!」から勢いよくスタートさせ、チームワーク抜群の全身全霊パフォーマンスと、何度も笑いが起こる和気あいあいとしたMCとの緩急ある内容で魅了した。終始盛り上がりをみせるなか、後半に向けてはさらにボルテージが高まり、客席のファンの応援にも熱が入る。アンコールまでボリューム満点の約90分は、完成度・満足度ともに最高な時間となり、小松も満面の笑みを浮かべながら「大好きな地元で大好きなファンのみんな、そしてメンバーと一緒にライブができて信じられないくらい幸せ!」とコメント。



最高なかたちでスタートを切ったツアーの2公演目の開催地は仙台。ステージを重ねるたびに輝きを放つSIRのパワーアップした姿に期待しよう。





《歌駆変ツアー2022群馬公演セットリスト》



~オープニング~



M1 HAPPYが止まらない!

M2 ゆくぜっ!!SIR2022

M3 POWER CHANCE CALL

M4 初恋フィーバー

M5 Dreming Dream

M6 Get to the TOP!

M7 BREAK OUT & FLY HIGH

M8 Silent Impact

M9 チェリーハント

M10 SHINO★BET

M11 キミ∞ループ

M12 7色の未来

M13 ありがとうこの瞬間

M14 We are one



~アンコール~

君のスマイル1000マイル

Voice























「SIR10thワンマンライブ歌駆変2022」



◆11/23(水)仙台dawin

SIR10thワンマンライブ歌駆変2022全国ツアー~仙台~

【時間】開場 12:00 開演 12:30

【出演】SIR、Dorothy Little Happy、ペペロンチーノ、けっぱって東北

仙台flavor、ヤンチャン学園SENDAI、杜の都女子音楽院

【料金】前売A 3000円(12:00~16:30 SIRワンマン前の7組の対バン)※当日払い

前売B 3000円(17:00~21:00 SIRワンマン ※ゲストDorothy Little Happy、けっぱって東北)※前払い

※SIRワンマン(17:00~21:00)をご予約の方で前売Aのご入場をご希望の方は、1000円割引の2000円でご入場可能です。ワンマン手売りチケットをお持ちの方はご提示ください。

※再入場はドリンク代をいただきます。

※SIRワンマンは17:00開演となります。



チケット&詳細→https://tiget.net/events/210938





◆12/4(日)大阪RUIDO

SIR10thワンマンライブ歌駆変2022全国ツアー~大阪~前哨戦

【時間】開場 12:30 開演 13:00

【出演】SIR、天空音パレード、ミケネコガールズ、青のメロディー、LEAM、浪速猫、KiMiNiAiTAi

【料金】一般前売 3000円(当日1D) ※当日払い

※後半のワンマンチケットor予約成立画面 提示で1000円割引

※前哨戦参加された方は、ワンマン1000円割引券配布

チケット&詳細→https://tiget.net/events/212980





◆12/4(日) 大阪RUIDO

SIR10thワンマンライブ歌駆変2022全国ツアー~大阪~

【時間】開場 17:00 開演 17:30

【出演】SIR

【ゲスト】天空音パレード,Jubilee Jubilee.青のメロディー

【料金】一般前売 3000円(当日1D) ※事前払い

チケット&詳細→https://tiget.net/events/212981





◆12/11(日)名古屋CIRCUS

SIR10thワンマンライブ歌駆変2022全国ツアー~名古屋~

※手売チケット発売中 近日ネット予約スタート



◆1/7(土)赤羽ReNY

SIR10thワンマンライブ歌駆変2022全国ツアーファイナル~東京~

※手売チケット発売中 近日ネット予約スタート







