[株式会社旺文社]

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹)は、『TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 文法・語彙問題1000』を11月22日に刊行いたします。

【TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 シリーズ】

https://www.obunsha.co.jp/product/series/f067







TOEIC(R) L&Rテスト990点対策学習者の間で定番の『TOEIC(R) L&Rテスト990点攻略』に、待望のシリーズ続編が加わりました。



本書は満点取得を阻む「壁」となりがちなPart 5(短文穴埋め問題)の対策に特化した問題集で、高得点者でも見落としがちなポイントを選りすぐり、文法問題500問、語彙問題500問、計1000問を収録しています。

ここ2~3年、TOEIC L&Rテスト(公開テスト)の平均点は上昇傾向にあり、高得点を目標とする学習者も増えてきていると考えられます。高得点取得を目指す方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。



●著者は990点を連発する人気講師・濱崎潤之輔先生





『TOEIC(R) L&Rテスト990点攻略』の著者・濱崎潤之輔先生。今や当たり前のように990点を取得している濱崎先生も、学習者の頃はPart 5で苦労されたそうです。本書は、当時の先生のご経験や、TOEIC L&Rテストを毎回、欠かさずに受験することでしか得られない知見をもとに執筆されました。



【著者プロフィール】

濱崎潤之輔

大学・企業研修講師、書籍編集者。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。これまでにTOEIC L&Rテスト990点(満点)を80回以上取得。現在は、全国の大学で講師を務めるかたわら、大手企業でもTOEIC L&Rテスト対策の研修を行う。監修した書籟も含めると累計80万部以上の実績がある。



●「攻略ポイント」で難問をチェック→問題演習





本書は問題タイプ別に8ユニットで構成されています。各ユニットの冒頭では、高得点者でも見落としがちな難問のポイントを、例題を交えながら解説しており、要点を確認してから問題演習に取り組む流れとなっています。



●文法問題500問、語彙問題500問、合計1000問を収録





本書の収録問題は1000問で、UNIT 1~7の500問が文法問題、UNIT 8の500問が語彙問題です。特に注目したいのがUNIT 8の語彙問題500問です。語彙問題の難問を500問も収録した問題集は、他にあまり例がありません。



収録問題は「実際の試験では出題されることが少なく、盲点となりやすいもの」が中心となっています。1問20秒以内での解答を目標に取り組み、「ハイスピードでの解答」と「高い正答率」の両立を目指します。



●本冊の収録問題をシャッフル掲載した別冊「頂点を極める千本ノック」付き





別冊「頂点を極める千本ノック」には、本冊収録の1000問をシャッフルして再掲しています。本冊では問題タイプ別に取り組んできた問題がシャッフルされることにより、次にどんなタイプの問題がくるかわからない、さながら千本ノックの状態で1000問に挑戦します。各問題の右下に本冊の問題番号が示されているので、わからなかった問題は本冊に戻って復習することができます。





■本書の音声は、旺文社公式アプリ「英語の友」、または音声ダウンロードサイトからお聞きいただけます。

https://eigonotomo.com/





本書には1000問の空所に正解を当てはめた状態の音声が付属しています。音声は旺文社公式アプリ「英語の友」または音声ダウンロードサイトから入手いただけます。



旺文社公式アプリ「英語の友」

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)・TOEFL(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も200冊以上となりました。



※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.



■書籍概要

『TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 文法・語彙問題1000』

・著者:濱崎潤之輔

・刊行日:2022年11月22日

・体裁

本冊 : A5判 / 448ページ / 2色刷

別冊 : A5判 / 104ページ / 1色刷

その他付属物 :音声ダウンロード/アプリ「英語の友」対応

・定価:2,640円(税込)

・商品URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093000/





【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。





目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。



旺文社ブランドサイト URL:https://www.obunsha.co.jp/pr/change/



社名 : 株式会社 旺文社

代表者 : 代表取締役社長 粂川 秀樹

創業 : 1931年(昭和6年)10月

本社 : 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL : 03-3266-6400

事業内容 : 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL : https://www.obunsha.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-16:16)