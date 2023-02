[株式会社愛しとーと]

お芋好きの皆さんへお届けしたい! 2023年2月25日(土)「芋フェス in KURUMERU」コラボ企画



株式会社愛しとーと(本社:福岡県那珂川市、代表取締役兼CEO 岩本初恵)が運営する山の上のお豆腐屋さん「五ケ山豆腐」では、 豆乳もちもちぱんを販売しており、 2023年2月25日(土)と26日(日)2日間限定で五ケ山豆腐店頭と通販(インターネットか電話)であん大豆バターサンド「安納芋」「芋imo」の2つの商品を各300個限定で販売します。













芋好きのあなたに贈る2つの味





五ケ山豆腐から2日間限定で、美味しい安納芋の豆乳もちもちぱんが登場します。その中身は・・・!?

人気の定番に加え、2日間限定の豆乳もちもちぱんをお楽しみください。









◎あん大豆バターサンド「安納芋」



国産小倉あんと大豆バターに加え、安納芋ペーストを豆乳もちもちぱんでサンドしたちょっぴり贅沢なあんバターサンドです。





◎あん大豆バターサンド「芋imo」

豆乳もちもちぱん紫芋味を使用。間には贅沢に安納芋ペーストをたっぷりとそして大豆バターを挟んだ芋好きにはたまらなき一品です。







◎販売 五ケ山豆腐店舗または下記通販

※2023年2月25日、26日の2日間のご注文限定

公式ECサイト https://bit.ly/3YNzAne

フリーコール 0800-1000-777



◎価格(税込)

あん大豆バターサンド「安納芋」400円

あん大豆バターサンド「芋imo」470円



※送料別(クール便)990円(税込) 1万円以上ご購入で送料無料

◎賞味期限:冷凍で約3週間

※解凍後はお早めにお召し上がりください。







美味しいお芋イベントとのコラボ企画



ネット通販のほか、福岡県の久留米中央公園で開催される「芋フェス2023 in KURUMERU」に合わせ、五ケ山豆腐が出店します。会場限定であん大豆バターサンド「安納芋」「芋imo」を販売します。お近くの方は、ぜひ春の行楽がてらお出かけください。







「芋フェス2023 in KURUMERU」

日時 2023年2月25日(土)

場所 久留米中央公園(福岡県久留米市東櫛原町1752-1)

入場無料

イベント公式サイト

https://kurumeru.hp.peraichi.com/imo2023







五ケ山豆腐で売り切れ続出!豆乳もちもちぱん













佐賀の山の中にあるお豆腐屋さん「五ケ山豆腐」が毎日絞る濃厚な豆乳と、大豆由来のバターを使い、コラーゲン入りの奇跡の食感を生み出した「豆乳もちもちぱん」素朴で優しい風合いに、食べたことのない"もちもち"の新食感が話題を集めています。店頭には、週末は行列ができて売り切れるほど、豆腐と並ぶ人気商品です。通販によるお取り寄せも可能で焼き立ての豆乳もちもちぱんをそのまま急速冷凍しお届け。自宅で焼き立ての風味をお楽しみください。



◎味の秘密は大豆バター

豆乳もちもちぱんに使用している大豆バターは、動物性の原料は使わず、大豆素材を主体としています。濃厚なコクとまろやかさを持ちながら、コレステロールを大幅にカット。トランス脂肪酸や飽和脂肪酸がバターより少なく、身体に優しいパンです。





五ケ山豆腐とは









豆腐職人が作るこだわりの豆腐が人気の、佐賀県と福岡県の県境にある豆腐製造工場兼お豆腐料理レストラン。100%佐賀県産のフクユタカ大豆と脊振山の湧き水で作るこだわりの豆腐は、モンドセレクション最高金賞受賞。職人が毎日一つひとつ丁寧に作り上げ、シンプルな味から珍しい味まで、バラエティ豊富に取り揃えています。豆腐、豆乳もちもちぱんの販売ほか、併設するレストランでは豆腐や豆乳もちもちぱんの食べ放題、一番搾り豆乳の飲み放題が楽しめます。3月は春の新メニュー「ざる豆腐の厚揚げ御膳」1,500円(税込・バイキング付)が登場!







住所:佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2418-1

TEL:092-954-3761

営業時間:毎日営業(年末年始は除きます)

【レストラン】11:00~14:30(最終入店)

【売店】9:00~17:00

公式サイト:https://bit.ly/3lKi9W1







株式会社 愛しとーと





食べるコラーゲン13年連続日本一(※)のコラーゲンゼリー「うるおい宣言」をはじめ、サプリメントや食品、化粧品の開発・製造・販売を行う通信販売会社。食品製造・五ヶ山豆腐の運営などレストラン、ベーカリー事業も展開中。



代表者 :代表取締役兼CEO 岩本 初恵

本社所在地:福岡県那珂川市今光 6 丁目 23 番地

設立:1998年10月

事業内容 :基礎化粧品・下着・健康食品・食品の企画、製造、販売

会社方針 :美と健康をサポートする、通信販売事業展開、社会福祉への協力

コーポレートサイト:https://aishitoto.co.jp/

※ (株)富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧2011~2023」明らか食品(本商品が該当するカテゴリ内において)2009~2021年企業シェア



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-14:15)