公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」開設も発表



株式会社アクアプラス(以下アクアプラス)は、2024年に迎える設立30周年を記念した「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」を2024年11月9日(土)・10日(日)に開催いたします。また、公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」を開設し、本日2023年11月24日より会員登録受付を開始したこともあわせてお知らせいたします。







■トピックス

●「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」概要

イベントにはアクアプラスの『うたわれるもの』や『WHITE ALBUM』、『ToHeart』シリーズをはじめとした各タイトルにゆかりのある豪華キャストが出演予定です。イベント出演者、チケット販売スケジュールなどの詳細は後日発表いたします。



公演名:大アクアプラス祭 -30th Anniversary-

日程:2024年11月9日(土)

2024年11月10日(日)

会場:横浜BUNTAI(〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1)

主催:株式会社HIKE



●「AQUAPLUS official members club」概要

前身ファンクラブのサービス終了から11年が経ちました。このたび、アクアプラスが設立30周年を迎えることを機に、「AQUAPLUS official members club」を開設します。現在、会員登録を受付中です。「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」最速先行スケジュールは後日お知らせいたします。



ファンクラブ名:AQUAPLUS official members club

URL:https://aquaplus-members.jp/

運営:株式会社HIKE



各プランと主な内容

「AQUAPLUS official members club」では3つのプランをご用意しています。詳細は公式サイトをご覧ください。





月額会員新規入会キャンペーン

「AQUAPLUS official members club」開設を記念して月額会員新規入会キャンペーンを実施します。





■公式サイト

https://aquaplus.jp/



■公式X

https://twitter.com/AQUAPLUS_JP



■コピーライト表記

(C)AQUAPLUS



