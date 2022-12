[株式会社アジラ]

~混雑検知・フロアマップ・施設内人数カウントなど施設のアナリティクス機能が充実~



株式会社アジラ(本社:東京都町田市、代表取締役:木村大介)は、施設向けAI警備システム『アジラ』のアップデート版v1.4をリリースしたことをお知らせいたします。







■背景

社会インフラや大型商業施設、オフィスビルなどでは、近年防犯対策として多数のカメラが設置されています。人々の安全・安心に対する意識が高まる一方で、増大するカメラ映像をモニタリング・確認する人の数は限られており、警備員の減少や人件費の高騰も懸念されています。このような状況のなか、映像解析AIがリアルタイムに異常行動や不審行動を自動で検知・判別することで、警備員の負担を軽減できる役割が期待されています。さらには、膨大な映像の中から異常を瞬時に判別・通知し、警備員が即応することにより、犯罪の未然防止や、緊急・救急要請の迅速化に繋がる可能性も秘めています。施設のセキュリティにおいては、高齢者や障害・疾病をお持ちの方の急病や転倒、危険な場所・立入禁止場所への意図的な侵入や悪戯などのリスクが高くなっているため、これまでの施設や設備のあり方から、さらに安全性を高めていくことが重要となってきています。



■バージョン1.4 アップデート内容

機能面の追加

・フロアマップ表示機能(異常検知したカメラをマップ上に表示)

・ラインクロス検知機能(設定ラインを跨いだ人数をIN/OUT両方でカウント)

・混雑状況検知機能(任意エリア内の人数をリアルタイムでカウント)

遠隔管理システムの追加

・遠隔から現場の混雑状況や人数カウントを確認することが可能に



■アップデート開始日

12月1日



■施設向けAI警備システム『アジラ』とは

‍『アジラ』は、世界トップクラスの行動認識AI技術を基にした防犯・見守りシステムです。既存のカメラをAI化し、異常行動(転倒、卒倒、ケンカ、破壊行動)や不審行動(千鳥足、ふらつき、違和感行動)を検出したときのみ、瞬時に映像を通知することができるため、映像を監視する警備員の業務を軽減でき、見逃しや見落しも無くすことができます。



『アジラ』は、以下の特徴があります。



・事件事故の予兆行動を検知ー特許取得の「違和感検知」

各カメラ画角における通常行動をAIが自律学習し、学習した通常行動から逸脱した動きを「違和感」として検知。不審な行動や、予期しない危険行動を網羅的に捕捉し即時通知することで、事件事故の未然防止に繋げます。



・AIの眼で24時間365日モニタリング

数百台規模のカメラ映像もAIが常に映像をモニタリングし、異常が起きた際には自動で検知、即時通知。人の眼だけでは捉えきれない些細な動きも見逃さず、広範囲における見落としも軽減します。



・初期コストは0、サーバー1台で50台分の映像を処理

既設のカメラをそのまま利用することが可能で、導入の障壁となりやすい初期コストの負担がありません。サーバー1台で最大50台分のカメラ映像を解析できるため、大規模な施設では運用コストも安価です。



・セキュアな環境で利用可能

ローカルで完結するネットワーク構成により外部へ映像流出するリスクがなく、セキュアな環境でのご利用が可能です。



今後は「白杖・車椅子の方を検知する機能」や「利用者の動線を分析する機能」も実装予定。より快適な施設を実現するプロダクトにアップデートしていきます。







■株式会社アジラについて

会社名:株式会社アジラ

本社:東京都町田市中町1丁目4-2

プレゼンテーションオフィス@神田:東京都千代田区内神田1丁目16-13 大和会館 3F

代表者:代表取締役 木村 大介

資本金:3億2,638万円

設 立: 2015年6月1日

事業内容:AI警備システム『アジラ』開発と販売、行動認識AIソリューションの提供

公式HP:https://www.asilla.jp/

【受賞歴】

・ASCII STARTUP『IoT H/W BIZ DAYProduct Pitch 2021』防災テック賞

・X-PITCH 2021 Best Startup of Public Service /Healthcare

・不動産テックピッチコンテスト2021 3位入賞

・docomo 5G DX AWARDS 2021 準優秀賞

・MAKE IN VIET NAM2020 優勝

・Plug and Play Japan Summer/Fall 2019 EXPO DomesticWinner受賞





※『アジラ』の名称・ロゴは、日本国およびその他各国において株式会社アジラの登録商標です。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。



