大工・画家・職人の匠の技や建物の歴史を深く知るガイド付ツアーも開催。2022年12月3日(土)より



日本美のミュージアムホテル、ホテル雅叙園東京(所在地:東京都目黒区 / 総支配人:深澤 正生) では、2022年12月3日(土)から12月25日(日)までの期間限定で、館内に有する東京都指定有形文化財「百段階段」にて、「冬の見学会 百段百景2022~建物×美術×伝承の物語~」を開催いたします。







ホテル雅叙園東京の前身、目黒雅叙園は、目黒川流域における都市整備計画に実施に伴い、1988(昭和63)年から3年間かけ大規模な改修工事を行いました。1935(昭和10)年に旧目黒雅叙園の3号館として建築された東京都指定有形文化財「百段階段」は、その建て替えの対象とならず、当時のまま残るホテル内唯一の木造建築です。

料亭として営業し多くの人が集う宴の場であった昭和、伝統的な美意識を今に伝える象徴的な場所として文化財となった平成、そして文化やアートの発信の場となっている現在の文化財「百段階段」は、年間を通してさまざまな企画展を開催し、一般公開しております。アートと文化財建築の融合をお愉しみいただく企画が多い中、この冬は、文化財建築“そのまま”の価値をご堪能いただける冬の見学会を開催いたします。

昭和の巨匠たちが手掛けた日本画や美術工芸品、建具など、多彩な表情を持つ文化財建築のありのままの景色を存分にご堪能ください。





「冬の見学会 百段百景2022~建物×美術×伝承の物語~」開催概要



期間:2022年12月3日(土)から12月25日(日)

時間:12:30~18:00(最終入館17:30)

会場:ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」

料金:当日券 ¥1,200 / 学生 ¥600(要学生証呈示)/ 未就学児無料

特別前売券 ¥1,000 ※12月2日(金)まで(館内販売は16:30まで)

販売:ホテル雅叙園東京(一般入場券)/ 公式オンラインチケット(一般入場券、グッズ付)

主催:ホテル雅叙園東京

お問合せ:03-5434-3140(イベント企画 10:00~18:00)

URL:https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/tour2022





みどころ1. <唯一無二の美空間>







樹齢300年の檜や珍しい南米材が使用された床柱、釘や接着剤を使わずに作られた組子障子、螺鈿、天井の七宝細工など、大工、画家、職人などあらゆる分野の匠の超絶技巧が細部にまで宿った“建築の美”を間近でご覧いただけます。





みどころ2. <百の景色を愉しむ>









料亭として営業していた当時のお客様の気分になり、畳に座って景色を見てみるのもおすすめです。低い位置から見上げることで、天井画の迫力が増したり、足元の細かい細工に気付いたりと、さまざまな景色が見えてきます。





みどころ3. <観て、聴いて、文化財建築の魅力に迫る>







趣向の異なる7つの会場には、音声ガイダンスが流れ、会場の特徴や、エピソード、手掛けた芸術家などを紹介します。人数限定の日時指定券をお求めの方を対象とした専任ガイドによる文化財ツアーも実施いたします。 ※オンラインによる事前予約制





オンライン限定入場券







1.文化財ガイドブック付[数量限定] ¥1,300

2.企画展「百段雛まつり」10th ANNIVERSARY図録付 ¥2,200

3.螺鈿(らでん)箸付 ¥3,500

4.文化財ガイド付・日時指定[定員・事前予約制] ¥1,200

※日本語ガイドのみ

時間:12:30 / 14:00 / 15:30 / 17:00 各回約50分

※ご予約時間の10分前までにご入場をお願いいたします。





※料金は全て税込みとなります。



ホテル雅叙園東京とは

90年以上の伝統を受け継ぎ、2,500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテルです。茶室に見立てた全60室の客室は、80 平方メートル 以上のスイートルームで、スチームサウナとジェットバスを完備し、シンプルさと日本の気品ある美しさを兼ね備えています。もてなしの心を継承する日本料理や中国料理、イタリア料理など7つのレストラン、日本美の粋を尽くした和室宴会場をはじめとした23の宴会施設、そして東京都指定有形文化財の「百段階段」を有しています。

また、世界80カ国、520軒を超える独立系の小規模なラグジュアリーホテルだけで構成された「Small Luxury Hotels of the World(SLH)」、および世界的なラグジュアリーツーリズム・コンソーシアム「Serandipians by Traveller Made(R)」に加盟しています。



