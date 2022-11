[サグリ]

衛星データ及びAIを活用し、林業分野でフィリピンの課題解決に迫る



サグリ株式会社(本社:兵庫県丹波市、代表取締役:坪井 俊輔)は、衛星データ(Satellite)×機械学習(AI)×区画技術(GRID)を掛け合わせ、農業や環境における課題解決を目指す岐阜大学発ベンチャー企業です。当社代表の坪井は11月5日(土)にフィリピンのパサイ市で開催されたHYPER Interdisciplinary Conference in the フィリピン 2022に登壇し、農林業分野での連携を開始。







HYPER Interdisciplinary Conference(超異分野学会)とは









株式会社リバネス(本社:東京都新宿、代表取締役CEO:丸 幸弘)が主催する超異分野学会は、分野や業種を超えた専門家の知識・技術を融合させることで、人類が向き合うべき新たな研究テーマや課題を捉え、共に研究を推進するための場です。専門家の「超学祭的」ネットワークを構築し、分野の垣根を超えて最先端の研究開発を推進することを狙いとしています。



HYPER Interdisciplinary Conference in the フィリピン 2022について







フィリピンは人口が毎年200万人(約1.3%)増加しており、平均年齢も25歳と若い国です。成長のポテンシャルが高い一方、島国ゆえに地域間格差が生じやすく、専門人材の所在や各種データが分散しているという課題を抱えています。本会議では、農林業・ヘルスケア・製造業をITと融合することで生まれうる新たな技術について議論し、フィリピンにおける新たな課題を発掘。さらに3Dでフィリピンを再現することで、課題に対する解決策を探ります。

・大会テーマ

Philippines in 3D : Data-Driven Deep tech

(3Dで見るフィリピン:データ主導のディープテクノロジー)

・開催日時

2022年11月5日(土) 9:30~17:30

・会場

現地(フィリピン貿易研究センター、パサイ市)

なお、超異分野学会では、アカデミアや研究機関の研究者、教職員、学生が無料で会議に参加できます。アカデミア以外で興味のある参加者は問い合わせが必要です。

https://hiconf.lne.st/conference/hicph2022/







パネルセッション「環境分析と種子マッピングで森をつくる」









「環境分析と種子マッピングで森をつくる」をテーマに、3者のパネリストが1時間のパネルセッションを行いました。当社代表の坪井はその内の1者として登壇いたしました。衛星データを活用した森林の区画化(AIポリゴン)の実施や、植林の生育管理及び森林の情報化による「森林のカーボンクレジット評価」について言及・発表しました。





・パネルセッション「環境分析と種子マッピングで森をつくる」登壇者

Galansiyang Inc.

Co-Founder and Chief Executive Officer Mr. Jay Arniel Gajudo



Sagri Co., Ltd.

Founder and Chief Executive Officer 坪井俊輔



Center for Consavation Innovation PH

Geospatial Solutions Team Lead

Dr. Oliver Coroza



DENR NCR

Ecosystems Management Spacialist I

Mr. Juan Miguel Macaraig



Leave a nest Phillippines

Dr. Yevgeny Aster Duall



詳しいセッション内容は以下のリンクを御覧ください。

https://hiconf.lne.st/2022/10/hicph2022panel2/



サグリ株式会社について







サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年6月に兵庫県で創業したスタートアップ企業です。2019年にはインド・ベンガルールに子会社を設立しました。衛星データ×AIで世界の農業と環境課題の解決を目指しています。2021年6月にはリアルテックファンドなどから総額1.55億円の資金調達を発表しました。また、ひょうご神戸スタートアップファンドの第一号案件の出資となりました。令和3年度農林水産省 農林水産技術等大学発ベンチャーに認定され、近畿経済産業局より、J-Startup-KANSAIに選出。環境省スタートアップ大賞事業構想賞受賞や東洋経済2021すごいベンチャーに選出されました。





サグリ株式会社 積極採用中



サグリ株式会社では、積極的に人材採用をしております。以下のリンクより募集の詳細をご確認いただき、是非ご応募ください。ご不明な点は下記メールアドレスまたは弊社HPコンタクトより、お問い合わせください。

▼弊社採用ページ

https://herp.careers/v1/sagri/



▼採用についてのお問い合わせは下記にお願いします。

メールアドレス:recruit@sagri.tokyo

HP:https://sagri.tokyo/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-10:46)