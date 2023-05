[株式会社エムダッシュ]

2023年7月20日(木)、21日(金) 東京・豊洲PI T



HIGHLIGHT ヤン・ヨソプの約5年振りとなるソロコンサートが開催決定!









K-POPグループHIGHLIGHTのヤン・ヨソプが約5年振りとなるソロコンサート「2023 YANG YO SEOP SOLO CONCERT [BITTER SWEET] IN JAPAN」を7月20日(木)、21日(金)に東京・豊洲P I Tで開催することが決定!



HIGHLIGHTのメインボーカルであるヤン・ヨソプは、過去に韓国の人気バラエティ「覆面歌王」で8連勝を記録するなど、その高い歌唱力は広く認められている。また、約5年振りに開催されるソロコンサートなだけに期待が高まる。



チケットは5月26日(金)より、HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://www.highlight-fc.jp)にてFC会員を対象に先行が開始する。ぜひお見逃しなく!





公演概要







2023 YANG YO SEOP SOLO CONCERT [BITTER SWEET] IN JAPAN



【日程】 2023年7月20日(木)

18:00 開場 / 19:00 開演



2023年7月21日(金)

18:00 開場 / 19:00 開演



【会場】 豊洲PI T (https://toyosu.pia-pit.jp/)



【料金】 12,650円 (全席指定・税込)



*入場時ドリンク代別途必要

*3歳以上要チケット、3歳未満入場不可

*営利目的の転売禁止





【お問合せ】 バッドニュース

TEL : 03-6416-1515 (平日 11:00-16:00)

MAIL : info@badnews.co.jp



[主催・企画] Around US / (株)エムダッシュクリエイティブ

[制作] (株)エムダッシュ

[制作協力・運営・招聘] (株)バッドニュース

[協力] HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB

(https://www.highlight-fc.jp)





チケット情報







■HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員先行(https://www.highlight-fc.jp/)

2023年5月26日(金) 11:00 ~ 6月4日(日) 23:59



[プレイガイド情報]

■ぴあ最速先行:2023年6月9日(金) 18:00~

■一般プレイガイド先行:2023年6月23日(金) 11:00~

■一般発売:2023年7月1日(土) 10:00~





