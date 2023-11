[400F]

12月8日(金)19時~20時 オンライン配信、入退室自由・参加費無料



株式会社400F(フォーハンドレッド・エフ、本社:東京都中央区、代表取締役社長:中村 仁)は、2023年12月8日(金)19時より、保険営業関係者向けセミナー「TOT達成の秘訣!そのマインドとスキルを公開 世界最年少TOT R&C 足立哲真代表取締役 × 400F 中村仁代表取締役社長 対談」をオンラインにて開催いたします。







~TOT達成の秘訣 マインドとスキルを公開~

保険営業をされている方なら、誰もが憧れるTOT(MDRT Top of the Table)。

MDRTでさえ難関と言われており、そのさらに6倍以上の成績で認定される資格です。



本イベントでは、そのTOTを世界最年少で達成されたR&C 足立哲真氏をお招きし、元野村證券のトップ営業の弊社代表中村と対談形式のセミナーを行います。



足立氏の最年少TOTの偉業に焦点を当てつつ、TOTになるためのマインドとスキル両面についてなど、営業成績の向上を目指す方へインスピレーションとアドバイスを提供する内容です。

対談の後半では、皆さまからのご質問もZoomチャットでお受けし、LIVEでのご返答やアドバイスも予定しております。(お時間の関係上、全てのご質問にお答えできない場合がございます。予めご了承願います。)

途中入退室自由の無料セミナーとなっておりますので、ぜひ、お気軽にご参加ください。



▼セミナー詳細・お申し込みはこちら

URL:https://peatix.com/event/3764510/view



セミナーの内容

・足立氏の世界最年少TOT達成の成功の秘訣

・足立氏がどのように困難を乗り越えたか

・TOTになるためのマインド・スキル

・TOTを達成するための計画・戦略

・TOTを目指す保険営業の方へのインスピレーション・アドバイス



こんな方におすすめ

・保険募集人・プランナー・営業・FP・IFAの方

・保険会社・保険代理店の経営者・幹部・管理職・マネージャーの方

・保険会社・保険代理店の経営企画・マーケティング・営業企画の方

・保険・証券・不動産営業で新しい取組みをお考えの方

・営業職で業績向上を目指されている方

・オカネコBizについて知りたい方





セミナー概要





タイトル:【オカネコBiz対談セミナー】TOT達成の秘訣!そのマインドとスキルを公開世界最年少TOT R&C 足立哲真代表取締役 × 400F 中村仁代表取締役社長 対談

日時 :2023年12月8日(金) 19:00~20:00

形態 :ZOOM(オンライン)

参加費 :無料

主催 :株式会社400F

お申し込みフォーム:https://peatix.com/event/3764510/view





登壇者プロフィール





R&C株式会社/代表取締役

足立 哲真 氏



1985年、京都府生まれ。金融サービスのプロフェッショナルとして世界中から認識されている国際的な独立組織MDRT(Million Dollar Round Table)の最上位メンバーであるTOT(Top of the Table)に2010年度より最年少で入会。その後も入会実績を積み重ねている。今後、大きな可能性があるが閉鎖的な保険業界を変革し、世界から必要とされる保険を中心とした総合金融代理店を築き上げるため奮闘中。保険の価値を1人でも多くの方に伝え、日本で一番多くのお客様の“約束”を守る保険代理店になるビジョンを掲げ、有益な存在であり続けるProfessionalが集まるCollectiveな組織を目指す。譲れない経営判断基準として1000年継続して栄える「1000年継栄」を定めている。



株式会社400F/代表取締役社長

中村 仁



大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所ニューヨーク事務所にて金融業界の調査を実施。帰国後、マーケティング部・営業企画部にて野村證券の営業戦略の立案を担うと同時に、世界中の金融業界の調査も行う。その後、京都支店ウェルスマネジメント課にて上場企業のオーナー家をメインに担当。2016年4月お金のデザインに入社。2018年7月より株式会社400F代表取締役社長。2021年4月一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長に就任。





FPやIFAなどプランナー向け:『オカネコBiz』について(https://okane-kenko.jp/lp/fp)





月額利用料金を支払うと、自ら集客することなく、オンライン上で見込み顧客の獲得ができ、セミナー配信から、自己ブランディング、営業スキルの醸成までも実施可能な金融営業DX支援ツールです。大手金融機関を含めた幅広い法人に「新しい形の顧客創造を実現する画期的なプロダクト」として認知を広げており、登録プランナーは700名以上、導入企業累計社数は250社以上(※)と、銀行・証券・保険それぞれの分野で導入が進んでいます。

※2023年9月時点、当社データベースより概算

お問い合わせ先:https://okane-kenko.jp/lp/fp/inquiry







ユーザー向け:『オカネコ』について(http://okane-kenko.jp/)





スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(金融商品仲介業者)等のお金のプロからアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービスです。

http://okane-kenko.jp/







会社概要





“お金の問題を出会いで解決する”ことを理念に2017年11月に設立。証券・保険・銀行などさまざまなアドバイスをワンストップで無料相談できる国内最大級のプラットフォーム『オカネコ』を運営。どんな立場の人にも有効な「お金の問題解決」の機会を提供し続けます。



・会社名:株式会社400F(フォーハンドレッド・エフ)

・本社:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F

・設立: 2017年11月1日

・代表者:代表取締役社長 中村 仁

・事業内容 :『オカネコ』の運営、『オカネコBiz』の運営、金融オンライン・アドバイザー事業(金融サービス仲介+保険代理店事業)、オウンドメディア『オカネコマガジン』( https://okane-kenko.jp/media/ )運営、金融機関のコンサルティング事業

・URL:https://400f.jp







