[株式会社HUGE]

東京・横浜を中心に京都・沖縄など国内に33店舗のレストランを展開する株式会社HUGE(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO:新川 義弘 以下HUGE)は、九州初出店となる「The CRAFT Bar and Grill」(ザ クラフト バー アンド グリル)を本日2023年6月8日(木)に福岡大名ガーデンシティにオープンしました。







東京・横浜を中心に、スパニッシュイタリアンやモダンメキシカンなど様々な食文化を創り上げてきたHUGEが遂に九州初出店!今回福岡の地で提供するのは、新宿のtavern on S <es>(タヴァン オン エス)や横浜・みなとみらいのQUAYS pacific grill(キーズ パシフィック グリル)などで確立した、「ニューアメリカン」。豊かな食材が溢れる九州の魅力を最大限に生かし、新たなニューアメリカンをご提案します。



ハンバーガーやフライドチキンなど私たちが慣れ親しんできたアメリカ料理を現代的にアップデート。そして移民の方が多く、多様な文化が入り混じるアメリカだからこそ枠にとらわれず、自由な発想で様々なお料理を表現していくのが私たちが提案する‟ニューアメリカン”です。



豊かな九州の食材を織り交ぜ、福岡ならではの「ニューアメリカン」





九州といえば、食材の宝庫。舌を唸らせる新鮮な素材が、いつも人々を魅了します。その中でも海産物は格別です。そのままで楽しんで頂くことはもちろんですが、The CRAFTらしくひと手間工程を加えたり、スパイスやハーブを使って今までには味わったことのないスタイルでご提供します。

長崎産の真イカは、コチュジャンと白みそ・クミンやコリアンダーを加えてカルパッチョスタイルで仕上げた一皿。黄身を崩しながらハーブと合わせてお召し上がりください。



The CRAFTにて是非味わって頂きたいのが、スペイン製の炭火オーブン「ジョスパーグリル」で仕上げたお肉やお魚料理。炭火を使うことでしっかりと火を通し、香ばしく仕上がります。また、オーブンなので炭火の放射熱を反射し、隅々まで均等に加熱できることで短時間で肉汁を閉じ込めながらギュッと旨味を逃さずご提供できます。







お魚は長浜市場から買い付けし、その時々の旬のものをご用意。海産物が豊かな九州の鮮魚を、新鮮な状態でご提供。

ジョスパーグリルでは水分を閉じ込めたまま焼き上げることができるので、ふっくら食べ応えのある仕上がりに。

コリアンダーやハラペーニョを使った、南米発祥のチミチュリソースをつけて、味の変化もお楽しみください。







アメリカンと言えばやはりハンバーガーやフライドチキン。私たちが慣れ親しんだ味をより豊かにアップデートしています。







店内で塊肉を引くところから拘り、一から丁寧に仕上げた自慢のハンバーガー。

かぶりついた瞬間に肉汁がほとばしる焼き加減が絶妙です。 グリルドオニオン、チェダーチーズ、トマト、レタスを重ねた、是非召し上がって頂きたい、これぞ王道バーガーです。















有田鶏・骨付きもも肉のフライドチキンは、まずはその大きさに驚かれる方も多い一皿。

じっくり8分間かけて火を通していますが、トランス脂肪酸フリーの油を使っているため油切れも良く、外はカリッと香ばしく中はジューシーに仕上がります。



オリジナルに加えて、激辛のスパイシー・マオ・チキン(1,760円/税込)もご用意!







3,300円のイーチプライスで楽しめるワインリストや拘りの自家焙煎コーヒー







HUGEの魅力の一つであるイーチプライスのワインリストはThe CRAFTでももちろんご用意。どれを選んでも3,300円(税込)のリストは、国内ではHUGEのレストランでしか飲めないエクスクルーシブです。スパークリングにロゼなど、お食事に合わせて選ぶのも楽しみの一つ。約1,000本のワインが並ぶワインセラーも見応え抜群です。



お食事の最後には、店内で自家焙煎する拘りのコーヒーをゆったりと楽しんでみてはいかがでしょうか。

世界中から選りすぐった個性豊かな豆を店内で自家焙煎します。丁寧にハンドピックする拘りが詰まったシングルオリジンコーヒーです。サイフォンは高温でご提供できるため、温度の変化と共にコーヒーの味わいそして香りの変化も楽しんで頂くことができます。焙煎士拘りの一杯をお楽しみください。



日常をより上質にしてくれる、ここだけにしかないアップスケールなレストラン。お食事はもちろん、拘りのカクテルにコーヒー、そして心地よいサービスと共にお楽しみください。



店舗概要





店名:The CRAFT Bar and Grill(ザ クラフト バー アンド グリル)

所在地:福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ 1階

営業時間:11:00‐23:00

店舗面積 :105坪

席数: 店内96席/テラス20席

平均予算 : ランチ¥1,200~/ ディナー¥5,000~

URL:https://www.thecraft-barandgrill.jp

ご予約は、ポイントが貯まる公式予約サイト「The HUGE CLUB」をご利用ください。

https://thehugeclub.com/



株式会社HUGEについて





「街の資産となる」という想いの元、RIGOLETTO(リゴレット)やHacienda del cielo(アシエンダ デル シエロ)など国内に33店舗のレストランを展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。



本件に関するお問い合わせ





広報:原田 (はらだ)

TEL:03-5724-6127 EMAIL:pr@huge.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-11:46)