株式会社ROXX(本社:東京都新宿区、代表取締役:中嶋汰朗、以下ROXX)が開発・提供する、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』は、2023年5月19日、オンラインセミナー「8年連続!『働きがいのある会社』ベストカンパニートップ10に選出 組織拡大後もカルチャーを体現し続ける、freeeの採用戦略」を開催いたします。



freee株式会社の経営基盤本部 採用部部長を務める北村峻氏をお招きし、「組織文化から醸成された採用戦略」をテーマに講演いただきます。加えて後半では、Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス 佐々木和哉氏をお迎えし、ROXX back check事業部 営業本部長の堀江と3名でのパネルディスカッション形式で、「“自社にふさわしい”価値基準策定・浸透のための採用のポイント」などの観点からも議論を深めます。







企業の組織規模が拡大するにつれて、ビジネス成長に必要不可欠なミッション・ビジョンなどをはじめとする企業文化の根幹となる価値観の共有や維持が脆弱になり、結果として優秀な人材の離職や、カルチャーフィットする人材の採用が困難な局面が訪れるようになります。



特に急成長企業においては、そういった事象の重なりが経営に大きな影響を与える可能性が高くなる傾向にあるため、迅速な対処が不可欠です。組織・人事戦略に緻密に組み込まれたカルチャー醸成および採用戦略によって、企業文化を維持し、優秀な人材の確保を図ることが経営者・人事に求められています。



そこで今回は、freee株式会社の経営基盤本部 採用部部長を務める北村峻氏をお招きし、『組織文化から醸成された採用戦略』をテーマに同社のカルチャー醸成・定着の根底にある独自の企業文化、そしてそれらを体現するための採用戦略に迫ります。



同社は、「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げ、統合型経営プラットフォームを開発・提供するベンチャー企業です。従業員がより快適にクリエイティブな仕事ができるよう福利厚生や人事制度などにこだわりを持って設計しています。また、Great Place to Work(R) Institute Japanによるランキング『働きがいのある会社』においてベストカンパニーに8年連続で選出されるなど、その取り組みは国内外で注目されています。



パネルディスカッションでは、モデレーターにSansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス 佐々木和哉氏をお迎えし、弊社 営業本部長の堀江と3名で”自社にふさわしい”価値基準策定・浸透のための採用のポイントに着目し、議論を深めます。



【登壇者】

北村峻氏 / freee株式会社 経営基盤本部 採用部部長





前職はオイシックス・ラ・大地にて、新規サービスの業務プロセス設計部門やカスタマーサポート部門の部門長を担当した後、Oisix商品開発本部本部長、HR本部本部長を経験。2021年9月freeeにジョイン。



佐々木和哉氏/ Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス





大学卒業後、求人広告サービスの営業職に従事。その後、SNSなどのWEB広告を活用した採用ブランディングの営業を経て、マネージャーに就任。新卒・中途・バイトなど、採用領域において幅広い分野を経験する。2020年Sansan株式会社に入社。現在はEightを活用したダイレクトリクルーティングサービス『Eight Career Design』のセールスを担当。



堀江隆介/ 株式会社ROXX back check事業部 営業本部長





大学卒業後、日系コンサルティングファームに勤務。その後、HR系事業会社にて大手企業向けの採用コンサルティングに従事。PwC JapanでのHR-Managerの勤務を経て、2018年にハウテレビジョンに入社し、就活メディア「外資就活ドットコム」の事業責任者などを歴任。2021年3月、ROXXに入社し、back check事業部におけるエンタープライズセールス1人目として事業成長を牽引。



【開催内容】

日程:2023年5月19日(金)



時間:13:00~14:00



会場:Zoomによるオンライン開催



参加費:無料



申込み方法:こちらのページよりご登録をお願いします。

https://backcheck.jp/lp/seminar/backcheck230519/











【タイムテーブル】

12:55 開場

13:00-13:05 イントロダクション

13:05-13:25 北村氏講演

- 自社にとって最も重要な価値を候補者へ伝え切る

- freeeの組織文化から醸成された採用戦略

13:25-13:45 トークセッション(Sansan 佐々木氏・freee 北村氏・ ROXX 堀江)

“自社にふさわしい”価値基準策定・浸透のための採用戦略設計ポイント

13:45-14:00 質疑応答・クロージング



※テーマは予告なしに変更となる場合がございます。



■『back check』についてhttps://backcheck.jp/

『back check』は、書類選考や面接だけでは分からない採用候補者の経歴や実績に関する情報を、候補者の上司や同僚といった一緒に働いた経験のある第三者から取得することができる、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。『back check』では、採用予定の職種やポジションに合わせて数十問の質問を自動生成し、オンライン上で簡単にリファレンスチェックを実施できるだけでなく、低単価(※1)での実施が可能であることから、スタートアップから大手企業まで、採用人数やポジションに関わらず、幅広い企業に導入いただいています。2019年10月、正式リリース。2023年3月、累計リファレンスチェック実施人数3.5万人を突破。2023年1月、コンプライアンスチェック機能の単独プランを本格提供開始。オンラインリファレンスチェックサービス年間実施数No.1(※2)。

※1…従来のリファレンスチェックサービスと比べて1/10程度の価格。

※2…TSR調べ(調査期間:2020年4月~2021年3月)



■株式会社ROXXについて

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 8階

代表者:代表取締役 中嶋汰朗

設立日:2013年11月1日

資本金:2,446,837,984円(資本準備金含む)

事業内容:非正規や非大卒を中心とした未経験の求職者のための正社員転職プラットフォーム『agent bank』の開発・運営、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』の開発・運営

URL: https://roxx.co.jp



