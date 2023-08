[フローフシ]

株式会社フローフシ(本社:東京都港区)が展開するブランド「UZU BY FLOWFUSHI」は、2023年3月にアップデート発売した『EYE OPENING LINER』 に、以前より大変ご好評いただいておりましたグレーとカーキを追加定番色として、2023年9月1日(金)より公式オンラインストアにて先行発売いたします。

*8月21日(月)より先行予約開始









2023年3月。より自由で多彩な色の表現に加えて、さらに「高み」をめざした発色と機能性を追求し、安定した最高レベルの品質提供を目的に、4 年ぶりに全面アップデートした『EYE OPENING LINER』。2023年10月に追加定番色として発売を予定しておりましたグレーとカーキについて、多くのユーザーの皆さまから「早く発売してほしい」というお声をいただき、この度公式オンラインストア限定で発売日の繰り上げを決定いたしました。また、数量限定で先行予約特典もご用意いたしております。



EYE OPENING LINER

GRAY グレー/KHAKI カーキ

各 ¥1,694 円(税込)



[ Schedule ]

8月21日(月)公式オンラインストア 先行予約開始 ※先着各色100本限定

9月 1日 (金)公式オンラインストア 先行発売開始

10月20日(金)全国発売開始



NEW LINEUP





独特の絶妙な色合いとほのかに透けるような発色で目もとになじみながら、自然な陰影を与えて、垢抜けた印象をつくるグレーとカーキ。実はベースとなる色みに、微妙な青みやかすかな赤みをさらに加えることで、日本人の瞳(黒目)に宿る、ひとりひとり微妙に異なる複雑な色素を美しく引き立てるよう設計されています*。

ブラック、ブラウンといったこれまでのベーシックな「締め色」の効果とはまた異なる、澄んだ奥行きを感じる目もとに整える* この2色は、新しい生活感覚が生まれつつあるなかで、従来のラインナップでもブラウンブラックに次ぐ人気の高い色となリました。



* メイクアップ効果による





GRAY グレー

「陰影」をあえて色にしたら、こんな色。ほのかに透けて、ひとりひとりの瞳の色を立体的に引き立てる、独自のハイスペックな仕上がり。





KHAKI カーキ

使うたびに、自らの目もとの新たな魅力に出会えるような。 唯一無二に洗練された、「スモーキィな透明感」。



FOUR KEY UPDATES





今回、満を持してのアップデートの原動力には、ユーザーからのさまざまなお声があります。

使用時にストレスなく、テクニック等も気にせず、さらにメイクを楽しんでいただけるよう、主として下記の4点に努力を尽くしました。



1. より安定した発色

使用中の色みのブレを防ぐべく、原料や処方のみならず、筆先の構造や内部機構のすべてを見直し、再構築しました。



2. 容器品質のアップグレード

- キャップの緩み、外れの原因となる、キャップと本体部品の成型時公差が出にくい樹脂素材に変更しました。

- 液漏れの主な原因となる外気温等による容器内外の圧力差の影響を最小限にとどめるため、国際特許取得の特殊な内部機構を採用。

- さらなる 書き心地の向上を目指して、今回すべて新たに開発された処方と内部機構に合わせ、筆とフェルトも素材から新たに最適化。筆は、伝統の技を受け継ぐ筆職人の「手揉み」による独自のブレンドを経て、さらにテクニック要らずの使いやすさを実現。フェルトチップも、素材のみならず形状も一新。安定した発色の美しさが、最後まで持続します。





3.「 重さ」の再定義

元々「筆記具(鉛筆)」のイメージから独自の八角形容器を開発した原点に立ち戻り、さらに「手先の延長のように」使いこなせるよう敢えて重さの最適化に挑戦しました。パネル調査等も経て、「重い」「軽い」の個人差がもっとも出にくく、「手先の延長感」のある重量(約10g)を実現すべく、すべての色に関し、新規の部品開発も含めて、内部に独自の設計を施しています。



4. パッケージの見直し

原料のみならず、その製造や成型工程での環境保全性やCO2排出量などにも着目して、大胆にデザインを変更し、

再生素材の使用率を大幅にアップ。持続可能な未来のために、今私たちができることに取り組んでいます。





*先行予約特典*

8月21日より開始となる数量限定の先行予約特典として、メイクアップライブにご招待。『EYE OPENING LINER』のグレーとカーキを使用したメイクアップルックをご提案します。



[ 開催概要 ]

日時:2023年9月7日 (木)21:00 ~

実施方法:Instagram LIVE

※ 各色先着100名さまとなります。

※ 定員に達し次第終了となります。

※ 先行予約製品にライブの詳細情報を同梱いたします。





