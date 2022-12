[ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ]

今年の冬は、有意義な体験と、家族や友人など親しい人との繋がりを重視。旅の滞在先としてホテルの利用が人気



ハイアット ホテルズ コーポレーション(https://hyatt.com )(本社:米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者:マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」)はこのほど、クリスマスから年末年始のホリデーシーズンの旅行トレンドに関する調査を米国、アジア、欧州で実施しました。調査結果から、多くの旅行者が2022年のホリデーシーズンには、有意義な体験と家族や友人など親しい人との繋がりを重視していることが分かりました。











本調査は、マーケット・PRリサーチ会社であるOnePoll(本社:英国ロンドン)の協力のもと2022年10月6日から21日にオンラインで実施し、世界14カ国で18歳以上の成人8500人が回答しました。新型コロナウイルスによるパンデミックから約3年を経た今、世界中の旅行者が今年のホリデーシーズンに何を求めているのかが明らかになりました。主な傾向は以下の通りです。



・家族を持つ45歳以上のうち94%が12月に、58%が1月に旅行を計画

・家族旅行を計画している人の約3分の2が、別荘よりもホテルやリゾートでの滞在を希望

・最も人気のある旅行先として日本、カナダ、イタリアが上位にランクイン

・61%の人が、旅行に関連する航空券や、スパ、メディテーション、料理教室などの体験をプレゼントとして送られたら嬉しいと回答

・62%の人が、ポイントの獲得や交換ができ、割引やユニークな体験ができるトラベルリワード・プログラムを利用すると回答



ハイアットは業界トップクラスの客室純増数をこの5年にわたり記録しており、世界的に展開する大手ホテルグループでありながら、お客様一人一人のケアと心が通うフレンドリーな関係性を大切にし、ハイエンドな旅行を求めるお客様の満足を得るサービスの提供に取り組んでいます。



アジア太平洋地域の調査結果(対象国:日本、オーストラリア、タイ、インド)は、以下の通り。

・新型コロナウイルスの流行が始まった2019年以降、61%の人がホリデーシーズンに旅行していないと回答

・ 最も人気のある旅行先として日本、カナダ、モルディブが上位にランクイン

・63%の人が、ホリデーシーズンの旅行や楽しい時間を楽しみにしていると回答

・65%の人が、ポイントの獲得や交換、割引などのトラベルリワード・プログラムの特典を利用する可能性があると回答

・ 約半数が、魅力的なトラベルリワード・プログラムがあれば、ポイントを獲得・利用するために旅行プランを変更する可能性があると回答

・トラベルリワード・プログラムの最も人気のある特典は、無料宿泊と食事体験

・70%の人が季節やイベントに合わせて宿泊先を選ぶことを重視

・71%の人が家族で旅行する際に、ホテルやリゾートを好むと回答



ハイアットは世界72カ国で1200以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開し、日本では北海道から沖縄まで現在8ブランド・19ホテルを展開しています。ハイアットのロイヤリティプログラム、ワールド オブ ハイアットの会員数は3千万人以上。会員のお客様はプログラムを通して獲得したポイントを宿泊のほか、ホテル内の食事やスパ、ウエルビーイング体験でも利用できます。ワールド オブ ハイアットでは、お客様の多様な要望に沿ったサービスや会員限定特典を多数用意しており、会員数は過去1年で20%増加しました(2022年11月現在)。



ワールド オブ ハイアット会員のお客様は、2022年12月20日まで展開しているダイニング・キャンペーン(https://bit.ly/3uyjS26 )を利用すると、宿泊を伴わない食事についてもポイントが3倍になります。今年のホリデーシーズンにぜひご活用ください。



以上



※ 本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。



ハイアット ホテルズ コーポレーションについて

ハイアット ホテルズ コーポレーション(本社:米国イリノイ州シカゴ)は、私たちの存在意義を「人を思いやると人は最高の状態になれる」と定める世界有数のホスピタリティー企業です。2022年9月30日現在、世界6大陸の72カ国で1200以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開しています。ハイアットが展開するブランドには、タイムレス・コレクションとして「Park Hyatt(R)」「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Hyatt(R)」「Hyatt Residence Club(R)」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「UrCove」、バウンドレス・コレクションとして「Miraval(R)」「Alila(R)」「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「Hyatt Centric(R)」「Caption by Hyatt」、インディペンデント・コレクションとして「The Unbound Collection by Hyatt(R)」「Destination by Hyatt™」「JdV by Hyatt™」、インクルーシブ・コレクションとして「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Zoëtry(R) Wellness & Spa Resorts」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Breathless Resorts & Spas(R)」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Vivid Hotels & Resorts(R)」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Sunscape(R) Resorts & Spas」があります。また関連会社では、ロイヤルティプログラム「World of Hyatt(R)」のほか「ALG Vacations(R)」「Unlimited Vacation Club(R)」「Amstar DMC」「Trisept Solutions(R)」を運営しています。詳しくは https://www.hyatt.com をご覧ください。



ワールド オブ ハイアットについて

ワールド オブ ハイアットは、ハイアットが展開するホテルブランドなど※ のロイヤルティプログラムです(※「Park Hyatt(R)」「Miraval(R)」「Grand Hyatt(R)」「Alila(R)」「Andaz(R)」「The Unbound Collection by Hyatt(R)」「 Destination by Hyatt™」「Hyatt Regency(R)」「Hyatt(R)」「Hyatt Ziva™」「Hyatt Zilara™」「Thompson Hotels(R)」「Hyatt Centric(R)」「Caption by Hyatt」「JdV by Hyatt™」「Hyatt House(R)」「Hyatt Place(R)」「UrCove」「Hyatt Residence Club(R)」のほか「AMR™ Collection」ブランドとして「Secrets(R) Resorts & Spas」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Breathless Resorts & Spas(R)」「Zoëtry(R) Wellness & Spa Resorts」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Sunscape(R) Resorts & Spas」)。



ハイアットで直接予約した会員のお客様は、予約時に確約するスイートへのアップグレード、会員限定料金、各種ウエルビーイング関連サービス、モバイルキーの利用のほか、最上位会員が無料宿泊券とともにその待遇特典を友人などにプレゼントできる「ゲスト オブ オナー (Guest of Honor)」など、お客様一人一人に合わせたサービスや限定特典が楽しめます。ワールド オブ ハイアットの会員は3千万人以上。ポイントの獲得と利用は、宿泊のほかホテル内の食事やスパ、ウエルビーイング体験を取り揃える「FIND」プラットフォームにても可能です。さらに、アメリカン航空のAAdvantage(R)、スモール ラグジュアリー ホテルズ オブ ザ ワールド(Small Luxury Hotels of the World ™)、クルーズ旅行のLindblad Expeditions、MGMリゾーツ インターナショナルともロイヤルティプログラムで戦略的コラボレーションを展開しています。入会は無料で、https://hyatt.com から登録できます。また、ワールド オブ ハイアットのスマートフォンアプリも日本語でAndroid版とiOS版を用意しており、Facebook、Instagram、Twitterからもハイアットにつながることができます。



