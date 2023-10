[ノボ ノルディスク ファーマ株式会社]



ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長:キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社:東京都千代田区) は、環境戦略「Circular for Zero ‐循環型ビジネスで環境負荷ゼロを実現する‐」を掲げ、環境への影響ゼロの実現を目指しています。本環境戦略のもと、CO2排出削減をさらに推し進めるアクションとして、この度、グリーン電力証書※を購入しました。



ノボ ノルディスク ファーマの東京本社および営業オフィス (5カ所) の計6拠点は、すでに再生可能エネルギーによって稼働していますが、再生可能エネルギーへの切り替えを加速させるため、この度グリーン電力証書を購入しました。今回のグリーン電力証書の購入を通じて、当社は49カ所のオフィスで使用している化石燃料由来の電力について、グリーン電力 [風力、太陽光、バイオマス (生物資源) などの自然エネルギーにより発電された電力] を利用したと正式にみなすことができるようになります。これにより、ノボ ノルディスク ファーマの54の営業拠点を含む日本のすべてのオフィスで使用する電力が100%再生可能エネルギーに切り替わります。



ノボ ノルディスク ファーマ株式会社、代表取締役社長のキャスパー ブッカ マイルヴァンは次のように述べています。「ノボ ノルディスクは全世界で、2030年までに事業活動および輸送にかかるCO2排出をゼロにすることを目標としています。今回のグリーン電力証書の購入は、その目標達成に向けたアクションの一つとなります。私たちは、電力証書の購入にとどまらず、再生可能エネルギー由来の電力をすべての拠点で使用できるよう、今後とも交渉を進めていくとともに、CO2排出ゼロへ向けてより一層取り組んでまいります。」





グリーン電力証書購入概要

・発電電力量:600,000kWh

(2022年度の使用電力量より概算使用料を算出)

・発電期間:2023年4月~2023年6月

・発電種別:水力発電

・購入日:2023年10月31日

・権利行使期間 (環境価値の効力を発揮させる期間):

2023年1月1日~12月31日

・発行事業者: 日本自然エネルギー株式会社



※「グリーン電力証書システム」とは、自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を、証書発行事業者が第三者認証機関 (一般財団法人日本品質保証機構) の認証を得て、「グリーン電力証書」という形で取引する仕組みです。

「グリーン電力証書」を購入する企業・自治体などが支払う費用は、証書発行事業者を通じて発電設備の維持・拡大などに利用されます。証書を購入する企業・自治体などは、「グリーン電力証書」の取得により、発電設備を持たなくても、証書に記載された電力量 (kWh) 相当分の自然エネルギーの普及に貢献し、グリーン電力を利用したとみなされるため、地球温暖化防止につながる仕組みとして関心が高まっています。

(出典: 日本自然エネルギー株式会社 http://www.natural-e.co.jp/green/about.html )



環境戦略「Circular for Zero ‐循環型ビジネスで環境負荷ゼロを実現する‐」

ノボ ノルディスクでは、「再生可能エネルギーの切り替え」、「環境にやさしい製品の設計」、「志をともにするサプライヤーとの協働」の3つの方法を通じて、環境への影響ゼロの実現を目指しています。「再生可能エネルギーの切り替え」においては、2020年に全世界の生産拠点で100%再生可能エネルギーを使用するという目標を達成しました。次のステップは、ビジネスプロセスを見直し、事業から環境フットプリントを削減することで、2030年までに事業活動および輸送にかかるCO2排出をゼロにすることです。本環境戦略の詳細はウェブサイトからご覧いただけます。( https://www.novonordisk.co.jp/sustainable-business/zero-environmental-impact.html )



ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在80カ国に約59,000人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-14:46)