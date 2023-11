[株式会社アルファポリス]

株式会社アルファポリス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/)のシリーズ累計250万部(漫画、電子含む)突破の大ヒット小説『THE NEW GATE』。そのTVアニメーションが、2024年に放送開始されることが決定しました。また、小野賢章さん、瀬戸麻沙美さん、本渡楓さん等豪華主要キャストおよびスタッフ陣も発表されました。





◆ 超人気ファンタジー小説『THE NEW GATE』、2024年TVアニメ放送決定!





大人気VRMMO-RPG「THE NEW GATE」で発生したログアウト不能のデスゲームは、最強プレイヤー・シンの活躍により、ついに解放のときを迎えようとしていた。しかし、最後のモンスターを討ち果たした直後、シンは一人、現実と化した500年後のゲーム世界へ強制転移させられてしまう。デスゲームから“リアル異世界”へ――伝説の剣士となった青年が、再び戦場に舞い降りる!



現在まででシリーズ累計250万部(漫画、電子含む)を数える超人気ファンタジー小説『THE NEW GATE』。2024年放送開始となる本作のTVアニメ化がこのたびついに決定、ティザービジュアル(右)が公開されました。













◆ 小野賢章さん、瀬戸麻沙美さん、本渡楓さん等豪華主要キャスト・スタッフ陣も発表!



【主要キャスト】

シン:小野賢章

シュニー・ライザー:瀬戸麻沙美

ティエラ・ルーセント:本渡楓

他



【スタッフ】

原作:風波しのぎ『THE NEW GATE』(アルファポリス刊)

原作イラスト:魔界の住民/KeG/晩杯あきら

漫画:三輪ヨシユキ

監督:中津環

シリーズ構成:内田裕基

キャラクターデザイン:嵩本樹

音楽:斎木達彦/森悠也/土田美咲/田中津久美

アニメーション制作:横浜アニメーションラボ&クラウドハーツ



以降、続報はアニメ公式サイトおよびX(旧Twitter)などで順次お知らせしてまいります。

ご期待ください。



【原作】

THE NEW GATE

(C)「THE NEW GATE」 風波しのぎ / アルファポリス



【アニメ権利表記】

(C)風波しのぎ・アルファポリス/THE NEW GATE製作委員会



【アニメ『THE NEW GATE』公式サイト】

https://the-new-gate-pr.com/



【『THE NEW GATE』アニメ公式X(旧Twitter)】

https://twitter.com/thenewgateanime



◆ 原作小説最新巻の刊行も決定! さらに、原作公式サイトもリニューアルオープン!



アニメ化情報解禁とともに、原作小説単行本最新巻『THE NEW GATE 22』を刊行いたします!

さらに、コミックスも大好評発売中です!

TVアニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。



原作小説単行本、コミックスの最新巻情報は、下記の通りです。



【小説単行本最新巻】









【タイトル】THE NEW GATE 22

【著者】風波しのぎ

【ストーリー】

VRMMO-RPG「THE NEW GATE」内で、突如500年後の「現実」に飛ばされてしまった最古参プレイヤー・シン。多民族国家クリカラで行われた『錬鉄武闘祭』に参加した彼は、祭典の最中に発生した武具暴走テロの鎮圧に成功する。その際に披露した鍛冶の腕が認められ、シンたちは技術集団『黒の派閥』の拠点――パルダ島に招かれるのだった。そんな中、派閥が利用する海底鉱脈を見学していた際、海底にあった神獣の骨とシンが持つアイテムが反応。この事象をきっかけに、ゲーム時代にプレイヤーたちを苦戦させた危険なモンスターが動き出してしまう。パルダ島に迫る魔物の大群を前に、シンと仲間が立ち上がる――!

【定価】定価1,320円(10%税込)

【発売日】11月20日(月)刊行

※地域によって流通が遅れる可能性があります

【ISBN】978-4-434- 32940-1



【コミックス最新巻】









【タイトル】THE NEW GATE 13

【著者】風波しのぎ / 原作 三輪ヨシユキ / 漫画

【ストーリー】

教会の司祭に誘拐されたミリーを救い出したシン達。事件を起こしたのは、シン達ハイヒューマンを崇める過激派組織、「頂の派閥」だった。儀式のために生贄を集めるという非道を止めるべく、組織を探るシン達だったが……そんな中、「ミルト」と名乗る強敵が教会を襲撃する。それは、デスゲーム時代のシンと因縁のあるプレイヤーだった。さらには、最上位の瘴魔まで姿を現して――。

【定価】定価748円(10%税込)

【ISBN】978-4-434-31656-2



さらに、『THE NEW GATE』原作公式サイトもリニューアルオープンしました!

原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。



【『THE NEW GATE』原作公式サイト】

https://the-new-gate.jp/



