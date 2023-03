[株式会社CAICA DIGITAL]







株式会社CAICA DIGITAL(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸、以下「当社」)は、本日、新たに法人のお客様に向けたサービス「CAICA Web3 For Biz」の提供を開始しました。



「CAICA Web3 For Biz」では、法人の客様専用窓口をご用意し、ブロックチェーンの最先端技術と暗号資産交換所を運営することで得た知見と経験を活かしたWeb3ビジネス創出のサポート、NFT・トークンの販売、Web3 SaaS事業、暗号資産を活用した決済代行事業、IEOのご検討など、法人のお客様の様々なご相談に合わせたご提案をいたします。



また、本日のサービス開始に合わせて、サービスサイトも公開いたしました。

「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト:https://www.caica.jp/web3/





2022年10月、当社グループはWeb3事業への参入を表明いたしました。2022年11月には、Zaif INOローンチパッド(一次販売)をローンチし、NFT事業を開始しております。今後は、Web3インフラサービス、ステーキングサービスの「Web3 Baas事業」、ウォレット提供、投げ銭提供の「決済代行事業」、Web3コミュニティ支援の「Web3 事業支援」を推進いたします。



また、グループ各社の管理運営業務を担う事業持株会社であるCAICA DIGITAL内に、Web3事業本部を設置いたしました。Web3事業本部を中心に、より一層のスピード感を持って、事業を拡大してまいります。



Web3領域は中長期での市場拡大が予想されており(※1)、ブロックチェーンゲームや暗号資産決済だけではなく、エンタメ、メタバース、メディア、小売りなど様々な領域での活用が期待されています。



既に日本国内でも様々な企業がWeb3事業への参入を表明しており、当社グループには暗号資産やNFT、決済サービスに関するご相談が多く寄せられています。



このような法人のお客様からのご相談件数の増加に伴い、この度「CAICA Web3 For Biz」の提供を開始いたします。



「CAICA Web3 For Biz」では、暗号資産やNFT、OTC、Web3、決済代行事業などに精通した当社グループの担当者がお客様をサポートいたします。



※1 市場調査会社のグランドビューリサーチにおいて、2030年までに世界のWeb3ブロックチェーン市場の規模は335億3千万ドル(1ドルは約139.4円、約4兆6740億8200万円)に上り、2022-30年の年間複合成長率は44.9%になると予想されています。



https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/web-3-0-blockchain-market-report





「CAICA Web3 For Biz」の詳細

対象のお客様:法人のお客様

よくあるご相談:

■NFT、暗号資産の事業関連

・NFTを企画、ローンチして収益化までの具体的なプランを考えてほしい

・NFTをPRしたいがどの様にアプローチすればいいか分からない

・保有する暗号資産を簡単かつ安全に運用したい

・投資案件に必要な暗号資産を大量に調達したい

■Web3 SaaS事業

・規制や法律上のリスクがあるのでどうWeb3事業を進めていけば良いか分からない

・ビジネスモデルや収益化の方法が不確定なので知見や経験がある企業からのアドバイスがほしい

・新しい技術を使えるWeb3に詳しい人材やリソースの確保が困難でサポートしてほしい

■決済代行事業

・スケーラビリティの問題で即時決済対応ができない

・決済インフラの整備、セキュリティーが不安、決済手数料が高いので暗号資産決済を導入できない

■大口OTC事業

・取引相手が信頼できることを確認するのが難しいので始められない

・流動性の低下や、スプレッドが広がることが不安

・大口取引に適したプラットフォームはどこを選べば良いのか分からない



上記のご相談を「CAICA Web3 For Biz」のコミュニティ活動を活用し、Web3事業開発を一歩先に導き、事業創出、推進をサポートいたします。



「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口:

https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以 上



