Hyundai Mobility Japan株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、代表取締役社長:趙源祥、以下Hyundai)は、2024年1月13日(土)より、「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」が15日間無料で利用できる「Hyundai EV Experience 15日モニターキャンペーン」を開催します。







この度のキャンペーンは、HyundaiのEVをより多くの方に体験していただきたいという思いから企画しました。通勤等日常的な場面はもちろん、旅、車中泊やレジャーで活用するなど、様々なシーンでEVのあるライフスタイルを体感してください。



「IONIQ 5」は、Hyundai独自のEV専用プラットフォームE-GMPを採用し、優れた充電性能と航続距離(最大618km(WLTCモード/自社測定値))、リビングのような広々とした室内空間を実現しています。また、ユニークなエクステリアデザインは世界各国から高い評価を受け、国内外のアワードを受賞しました。さらに、モビリティライフを拡張するV2L (Vehicle to Load)、V2H (Vehicle to Home) 機能を搭載し、EVならではの新しいライフスタイルを提供しています。



ぜひこの機会にIONIQ 5とともに過ごす特別な15日間を通じて、新しいライフスタイルをご体験ください。



■Hyundai EV Experience 15日モニターキャンペーン

応募期間および試乗期間



・今後のスケジュールは、順次当ホームページにてお知らせいたします。

・キャンペーンの試乗期間は原則15日間になりますが、

お受け取り場所の定休日及びその他の事情により多少前後する場合があります。

・お申込み状況により、キャンペーンの応募期間が変更される場合があります。



応募条件

・日本国内で有効な普通自動車運転免許を保有されており、

普通運転免許取得から1年以上経過した21歳以上の方

・Hyundaiサイトにて会員登録完了された方

(会員登録がお済みでない方は、新規会員登録が必要になります。)

・試乗期間中に駐車スペースを確保できる方

・試乗開始日より1週間以内にご指定いただいたお受け取り場所にて車両のお受け取り可能な方、

また試乗期間の末日までに同場所での車両返却が可能な方

・車両返却時に当社からのアンケートにご協力いただける方

・試乗期間中、IONIQ 5の感想をご本人のSNSに投稿いただける方

(SNSに投稿可能な方を優先的に選考させていただきます。)



※イベント詳細はこちらのページをご参照ください。

https://www.hyundai.com/jp/brand/events-JP1PEM00000000000547



Hyundai(ヒョンデ)について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility(AAM)などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。



Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/



