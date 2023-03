[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]

「とんでもスキルで異世界放浪メシ」Blu-ray 第1巻ご購入者対象のイベントチケット優先販売抽選を4月26日(水)正午から受付開始





株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、オーバーラップ原作、株式会社MAPPA(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:大塚学)制作のTVアニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」より、初のイベント「とんでもスキルで異世界放浪メシスペシャルイベント 集え!導かれし腹ペコたち in 恵比寿 ザ・ガーデンルーム」を2023年10月29日(日)に開催することを決定いたしました。イベントには主要キャストの内田雄馬(ムコーダ (向田 剛志)役)、日野聡(フェル役)、木野日菜(スイ役)、内田真礼(ニンリル役)が登場いたします。

なお、本件は当社がBlu-rayのパッケージ制作、イベント制作を担当しております。





■TVアニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」スペシャルイベントを10月29日(日)に開催!

TVアニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」主要キャスト陣が出演するイベント「とんでもスキルで異世界放浪メシスペシャルイベント 集え!導かれし腹ペコたち in 恵比寿 ザ・ガーデンルーム」を、10月29日(日)に初開催いたします。



「とんでもスキルで異世界放浪メシ」Blu-ray 第1巻をお買い上げ頂きました皆様を対象に、本イベントのチケットお申込みにつきまして、どこよりも早いチケット最速先行抽選受付を実施いたします。ぜひこの機会にお申込みください。



【イベント概要】

・公演名:「とんでもスキルで異世界放浪メシスペシャルイベント 集え!導かれし腹ペコたち in 恵比寿 ザ・ガーデンルーム」

・日程:2023年10月29日(日)

・会場:恵比寿 ザ・ガーデンルーム

・出演者(敬称略):内田雄馬/日野聡/木野日菜/内田真礼

・チケット:全席指定 ¥6,500(税込)

・「とんでもスキルで異世界放浪メシ」Blu-ray 第1巻ご購入者対象 優先販売抽選申込期間

2023年4月26日(水)12:00 ~ 2023年5月28日(日)23:59



・申し込みページURL https://l-tike.com/st1/tondemoskill-event

・申し込みページQRコード





※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

※開場・開演時間等の本イベントの詳細、各種注意事項は、お申込み時に受付URL (https://l-tike.com/st1/tondemoskill-event)または作品公式サイト(https://tondemoskill-anime.com)にてご確認ください。



■TVアニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」Blu-rayについて

各巻4話収録の全3巻はそれぞれ、キャラクターデザイン・大津 直の描き下ろしボックス&ジャケットと豪華仕様となっております。さらに各巻に、原作 江口連 書き下ろし小説&キャラクター原案・雅 描き下ろし表紙イラスト、スペシャル異世界レシピブックレットのほか、4月26日(水)より発売開始の第1巻の初回生産分には2023年開催予定のイベント優先販売申込券封入など豪華特典もご用意。

また、第1巻の特典映像には、出演キャスト(内田 雄馬・日野 聡)のスペシャル対談、ムコーダキッチンも収録しています。その他の特典内容などは公式ホームページをご確認ください。



その他にも盛りだくさんのパッケージの詳細につきましては、続報をお待ちください。



■とんでもスキルで異世界放浪メシ 第1巻





発売日:2023年4月26日(水)

商品形態:Blu-ray 品番:CAXA-00010 POS:4562494355906

価格:¥14,300(税込)

収録話数:1話~4話収録

発売元:株式会社サイバーエージェント/販売元:株式会社ブシロードミュージック



【通常特典】

・原作・江口連 書き下ろし小説(16p)&キャラクター原案・雅 描き下ろし表紙イラスト

・キャラクターデザイン・大津 直 描き下ろしボックス&ジャケット

・スペシャル異世界レシピブックレット

・特典映像:ノンクレジットOP&ED、キャストスペシャル対談(内田 雄馬・日野 聡)、ムコーダキッチン



【初回生産分限定封入特典】

・2023年10月29日(日)開催予定の有料イベント優先販売申込券



■とんでもスキルで異世界放浪メシ 第2巻

発売日:2023年5月31日(水)

商品形態:Blu-ray 品番:CAXA-00011 POS:4562494355913

価格:¥14,300(税込)

収録話数:5話~8話収録

発売元:株式会社サイバーエージェント/販売元:株式会社ブシロードミュージック



【通常特典】

・原作・江口連 書き下ろし小説(16p)&キャラクター原案・雅 描き下ろし表紙イラスト

・キャラクターデザイン・大津 直 描き下ろしボックス&ジャケット

・スペシャル異世界レシピブックレット

・特典映像:キャストスペシャル対談(内田 雄馬・木野 日菜)



■とんでもスキルで異世界放浪メシ 第3巻

発売日:2023年6月28日(水)

商品形態:Blu-ray 品番:CAXA-00012 POS:4562494355920

価格:¥14,300(税込)

収録話数:9話~12話収録

発売元:株式会社サイバーエージェント/販売元:株式会社ブシロードミュージック



【通常特典】

・原作・江口連 書き下ろし小説(16p)&キャラクター原案・雅 描き下ろし表紙イラスト

・キャラクターデザイン・大津 直 描き下ろしボックス&ジャケット

・スペシャル異世界レシピブックレット

・特典映像:キャストスペシャル対談(内田 雄馬・内田 真礼)



■TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』について

2023年1月10日(火)24:00よりテレビ東京系6局ネットにて放送開始

2023年1月10日(火)23:45よりPrime Video/ひかりTVにて独占配信開始



・あらすじ

ある日突然異世界へと召喚された普通のサラリーマン、向田 剛志(ムコーダ)。

異世界の住人となった彼の固有スキルは 『ネットスーパー』という一見しょぼいものだった…。

落胆するムコーダだったが、 実はこのスキルで取り寄せた現代の食品は異世界だととんでもない効果を発揮して……!?



・STAFF

原作:江口 連

監督:松田 清

シリーズ構成:横手美智子

キャラクター原案:雅

キャラクターデザイン:大津 直

総作画監督:大津 直 / 迫江沙羅

美術監督:赤木寿子

色彩設計:鎌田千賀子

特効監修:谷口久美子

撮影監督:澤田紗帆

編集:定松 剛

料理監修:株式会社バックス

音楽:甲田雅人 / うたたね歌菜 / 栗コーダーカルテット

音響監督:小泉紀介

音響制作:dugout

制作:MAPPA



・公式HP・公式SNS

公式HP:https://tondemoskill-anime.com/

公式Twitter:@tonsuki_anime(https://twitter.com/tonsuki_anime)

(C)江口連・オーバーラップ/MAPPA/とんでもスキル



■サイバーエージェント 会社概要

社名 :株式会社サイバーエージェント

所在地 :東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 :1998年3月18日

資本金 :7,239百万円(2022年9月末現在)

代表者 :代表取締役 藤田晋

事業内容 :メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



