[株式会社Sweets HD]

「王様のブランチ」のプロデュース店「ブランチパーク」のコラボレーション商品、「王様のシフォンBrulee」の販売を記念して、「Brand Collab Set 2023」が登場!



2023年10月21日(土)、手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.と、次世代型レストラン&アンテナショップ「ブランチパーク」がコラボレーション。

オリジナル商品、「王様のシフォンBrulee」の販売が開始いたしました。

それを記念し、本日2023年10月23日(月)12時より、「Brand Collab Set 2023」と夏の人気商品「チョコミントCHIFFON」を数量限定で発売いたします。







【商品】

「Brand Collab Set 2023」

「チョコミントCHIFFON」



【販売開始】

2023年10月23日(月) 12:00~

※ いずれもThis is CHIFFON CAKE.の公式オンラインストアにて発売いたします。



▼オンラインストアはこちらから

https://bit.ly/38fSi1u



「Brand Collab Set 2023」は、王様のシフォンBruleeのモチーフとなったThis is CHIFFON CAKE.のケーキ「Brulee」と、秋限定シフォンケーキ「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】」の特別セットになります。



「Brulee」はThis is CHIFFON CAKE.の定番シフォンケーキのひとつ。

クリームには希少なバニラビーンズを使用。ふわふわのシフォン生地に、バニラの風味とキャラメリゼが香ります。

側面に垂れたクリームとキャラメリゼされた天面はすべて手作業で仕上げられ、ブランチパークとのコラボで誕生した「王様のシフォンBrulee」のモチーフになりました。



一方、「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】」は秋限定、紅茶のシフォンケーキ。

紅葉が舞い落ちる様子をあしらった天面が目を引くデザインになりました。

紅茶のシフォン生地を包み込む滑らかなクリームの秘密は、マスカルポーネが入っていること。しっとりシフォン生地との相性がよく、食べたときの幸福感に繋がっています。



そして「チョコミントCHIFFON」は、この夏大好評いただいたシフォンケーキ。

ビターなクーベルチョコレートと清涼感たっぷりのミントの絶妙なハーモニーを楽しんでいただくことができます。

何度でも食べたくなる忘れられないスイーツを、この機会にぜひお試しください。



※「Brand Collab Set 2023」「チョコミントCHIFFON」共になくなり次第終了となります。

※特製ミントソース付き「ミントマシマシ!チョコミント CHIFFON」の販売は終了しました。ご了承ください。



※以上、2商品は10月27日(金)より順次発送予定です。





〈商品情報〉

This is CHIFFON CAKE.「Brand Collab Set 2023」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年10月23日(月)

商品発送 :2023年10月27日(金)より順次

販売価格 :¥5,300(税込) (送料込み)

サイズ・重量:「Brulee」4号サイズ(約12cm)約245g

「Earl Grey CHIFFON【MOMIJI】」4号サイズ(約12cm)約330g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :週末限定販売。公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/471u04F



This is CHIFFON CAKE.「チョコミント CHIFFON」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年10月23日(月)

商品発送 :2023年10月27日(金)より順次

販売価格 :¥3,456(税込)

サイズ・重量:4号サイズ(約12cm)約240g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :週末限定販売。公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3Z1Nao3





【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】



This is CHIFFON CAKE.は5人のパティシエの個性が交わって生まれた手作りシフォンケーキ専門店です。

「つくりたてのシフォンケーキのおいしさを、なるべくそのまま味わってもらいたい。」

パティシエたちの熱い想いから誕生した、作りたてのような「ふわふわ」「しっとり」食感を叶えたシフォンケーキ。

彼らよって作られたシフォンケーキはすぐに冷凍され、できたてのおいしさのまま皆様の元へお届けいたします。

”おいしくてフリーズするような体験”を、お楽しみください。







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



