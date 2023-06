[株式会社ドリコム]

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、以下、ドリコム)が保有する「Wizardry(ウィザードリィ)」IPを提供し、チューリンガム株式会社(本社:東京都港区、以下、チューリンガム)と共同で開発中のブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt -Wizardry BC-』が、京都で開催中の日本最大級のクリプトカンファレンスIVS CRYPTO 2023初日に行われたWeb3ゲームコンテスト「SHAKE! KYOTO」にて、優秀賞・MARBLEX賞を受賞しましたのでお知らせいたします。







「SHAKE! KYOTO」は国内最大規模のWeb3ゲームプラットフォームYGG Japanによる、ゲーム制作者とパブリッシャーを繋ぐWeb3ゲームピッチコンテストです。Web3のゲームコンテンツが国内、及びグローバルで拡大するよう、ゲームスタジオやパブリッシャー、IPライセンサー、投資家等を「SHAKE=かき混ぜる」して、新しい価値を創造していくことを目的に、日本最大級のクリプトカンファレンスIVS Crypto 2023 KYOTO公式イベントとして2023年6月28日(水)に開催されました。



本ピッチコンテストにおいて、『Eternal Crypt -Wizardry BC-』プロジェクトチームがファイナリストとして登壇し、「長きに渡って愛されているIPを活用した、新たなブロックチェーンゲームの在り方」「サステナブルなトークノミクスを目指す、Web3×ゲームコンテンツのさらなる発展にかける想い」等を評価いただき、優秀賞およびMARBLEX賞を受賞いたしました!



プロジェクトの今後によりご期待いただけるよう、今回の受賞を励みにしつつ、ゲーム開発に鋭意取り組んでまいります。





<SHAKE! KYOTO 審査員>

・西山 泰弘 (株式会社セガ / Business Producer)

・木村 隼人 (LINE株式会社 / NFT ゲーム事業チームマネージャー)

・Sean Hwang (MARBLEX / Global BD)

・坂本 康朗 (double jump.tokyo 株式会社 / ゲーム開発統括)

・Andy Chou (Yield Guild Games / Head of Ecosystem & BD)

・Dominic Jang (Oasys Pte.Ltd. / Head of Business Development)

・平田 路依 (Ava Labs / Head of Japan)

・Nicola Wang (Binance Labs / Investment Associate)

・Steve Green (Immutable / Head of Solution Engineering)

・Dan Wang (Infinity Ventures Crypto / Venture Partner)

・Maria Chak (Republic Crypto / Head of Gaming)

順不同・敬称略



<受賞タイトルに対するサポート例>

・YGGグループ関係会社、協賛会社などのパブリッシャーによるパブリッシング支援

・国内外の協賛企業及びパートナー企業からの開発資金を出資

・協賛企業による運営 / 開発サポート

・YGGグループによるマーケティングサポート

・有力IPとのマッチング支援 など



『Eternal Crypt -Wizardry BC-』について





クリッカー系×戦略系を掛け合わせたゲームシステムで、プレイヤーはギルドマスターとして最大36体の冒険者とともに、謎に包まれた神秘のダンジョンである『ダドエルの穴』の深淵を目指します。ダンジョンから『街へ帰還』することにより、Blood Crystalと宝箱を獲得できます。前回の冒険よりもさらに奥深いダンジョンに到達するほど、多くの成果を得られる可能性が高く、ギルドマスターはダンジョンのより深くまで効率的に進むため、冒険者(NFT)の編成、熟練度アップ、回復を戦略的に実行する必要があります。また宝箱には罠が仕掛けられていることがあり、見破ることに失敗するとペナルティが発生するので注意が必要です。

その他に「Wizardry」らしい要素として、『冒険者の灰』といったレアアイテムが存在します。『失われた魂』を見つけることができれば、灰は冒険者として蘇り、新たな仲間としてプレイヤーのギルドに加えることができます。

誰もが簡単に遊ぶことができるゲームシステムと、「Wizardry」ならではの「知力」が試される戦略性の双方を楽しめるゲームです。



公式サイト : https://wiz-eternalcrypt.com

Twitter (日本語) : https://twitter.com/WizardryBC_JP

Twitter (英語) : https://twitter.com/WizardryBC_EN

Discord :https://discord.gg/SDUZu7bjgk

Telegram : https://t.me/WizardryBC



【株式会社ドリコム】

商号:株式会社ドリコム

所在地:東京都品川区大崎

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/

株式会社ドリコムは、東京に本社を置くエンターテインメント企業です。ドリコムは、モバイルゲーム開発会社として10年以上の経験を持ち、多くのIPベースのゲームタイトルを手がけ、多くのファンを惹きつけるゲームを多数開発しています。



【ZEAL NOVA DMCC】

商号:ZEAL NOVA DMCC

所在地:UAE ドバイ

コーポレートサイト:https://zealnova.ae/

ZEAL NOVA DMCCは、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くゲームパブリッシャーです。Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)のライセンスのもと、ブロックチェーンゲームパブリッシャーとしてのグローバルな展開を進めています。



【チューリンガム株式会社】

商号:チューリンガム株式会社

所在地:東京都港区南青山

コーポレートサイト:https://turingum.com/

チューリンガム株式会社は、ブロックチェーン・Web3に特化したコンサルティングファームです。東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社クシムの子会社として、Web3領域でトークノミクス設計やスマートコントラクト開発事業を展開しています。



