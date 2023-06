[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

7月15日(土)~17日(月・祝)に北海道ボールパークFビレッジで開催する『パンのフェス2023 in 北海道』のチケット販売概要および出店店舗が決定いたしました。

詳細:https://pannofes.jp/hokkaido2023/





開催日時・場所





■開催日時

7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝)





※7月17日(月・祝)は17:00まで

※各日パンが無くなり次第終了いたします

※第一部の時間内であっても、店舗によっては完売の場合もございますのであらかじめご了承ください。お早目のご入場がおすすめです



■開催場所

エスコンフィールドHOKKAIDO 2F MAIN LEVEL(1塁側Coca-Cola GATE内)



チケット概要





■価格(税込)





プレミアムチケット概要





各日数量限定のプレミアムチケットが登場!

1. 今回のイベントのために特別にご用意した【限定パンセット】

2. パンを入れるのにぴったりな【パンのフェス×えふたん限定トートバッグ】

3. 開場より30分早く入場できる【先行入場券】

1.~3.がついた大変お得な特別限定なチケットです。



■価格(税込)

5,000円



■プレミアムチケット内容

1.限定パンセット A,B,Cの3種類よりお選びいただけます。



<A. パンのフェス2023 in北海道 人気パン付きチケット>

今回、特別に登場する人気店3店舗のパンセットが、日替わりで味わえます!



◎7月15日(土)「ベーカリー ペニーレイン」

TVチャンピオンで優勝した実績を持ち、数々のメディアに取り上げられている栃木県・那須高原に本店を構える超人気ベーカリー。横浜赤レンガでの「パンのフェス」イベントでも毎回大行列。予約が数か月待ちの「ブルーベリーブレッド」と焼き菓子を詰め合わせセットです。



【商品内容】

・ブルーベリーブレッド

・フルーツパウンドケーキ































◎7月16日(日)「BREAD IT BE」

軽井沢「ベーカリー&レストラン 沢村」、東京・大阪・福岡をメインに展開する「THE CITY BAKERY」の統括シェフが、2020年2月に神奈川県鎌倉市にオープンさせた注目の超人気ベーカリー。独自の発想でセレクトした複数の粉を使用し、生地を「低温長時間発酵」して、旨みを引き出したハードパンは絶品!



【商品内容】

・秦野屋ユメカオリのコンプレ(1/4)

・安田養鶏場 卵のブリオッシュ(ハーフ)

・メラージェ 黒豆ほうじ茶



























◎7月17日(月・祝)「未定」

3店舗目の限定パンの情報は後日発表します!お楽しみに!



<B. ファイターズ×STVコラボ 選手厳選パン付きチケット>

「パンのフェス」のためにファイターズとSTVがタッグを組み、オリジナル限定パンやパン屋さんの人気パンの中からファイターズの選手達が選んだ人気パンのセットです!

詳細は後日発表します!



<C. TruffleBAKERY 限定パン付きチケット>

試合日には必ず行列ができるFビレッジ内にある人気店。人気の「白トリュフの塩パン」、パンのフェス限定「ちぎりパン」など4点セットを並ばずにゲットできます!



【商品内容】

・白トリュフの塩パン

・くるみパン

・湯種バゲットのベーコンパン

・パンのフェス限定 ちぎりパン





2.パンのフェス×えふたん限定バッグ

パンのフェスでゲットしたパンがたっぷり入るトートバッグです。

サイズ:約360×370×110mm、素材:コットン





3.パンのフェス先行入場券(各日10:30~)

売り切れ必至の人気パンを、一足先にゲットできます。

※画像はイメージです。パンのセット内容詳細は後日、発表いたします

※プレミアムチケットは購入が完了するまで、在庫を確保しておりません。カートに追加できても購入できない場合がございます

※プレミアムチケットは前売券のみの販売となります

※Fチケでのチケット購入にはオフィシャルファンクラブFAVへのご入会、もしくはF VILLAGE アカウント(無料)への登録が必要となります

FAV新規入会はこちら:https://fanclub.fighters.co.jp/

F VILLAGE アカウント(無料)の登録はこちら:https://fid.hkdballpark.com/register



出店店舗一覧





出店パン屋さん第1弾が決定!横浜赤レンガにて開催の『パンのフェス』でも毎回大行列の「サンドイッチのお店 Merci」や、希少和牛の壱岐牛を使用しカレーパングランプリ金賞を受賞した「壱岐牛カレーパン」が人気の「パンプラス」、『パンのフェスアワード2020』でゴールド受賞した新感覚食感「生食メロンパン」 の「LITTLE BY LITTLE」など、「パンのフェス」でも指折りの人気店が全国各地からやってきます!



※画像は一例です

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります



<出店店舗一覧>

・スイートオーケストラ(北海道・札幌)

・イルマットーネアルル(北海道・江別)

・欧風菓子&石窯パン工房 PALETTE(宮城・栗原)

・BOUL'ANGE(東京・渋谷)

・トライベッカベーカリー(東京・稲城)

・カフェ・プラネット・ショコラ(東京・銀座)

・麻布十番モンタボー(東京・麻布十番)

・MIYABI (東京・糀谷)

・東京べーぐる べーぐり(東京・西葛西)

・フリッツァ専門店 セモア! (東京・町田)

・サンドイッチのお店 Merci(東京・曙橋)

・カノムパン(神奈川・鎌倉)

・ブーランジェリー丘の上のシェリ―(千葉・佐原)

・LITTLE BY LITTLE(千葉・新浦安)

・スコーン専門店 famfam(岐阜・多治見)

・ドミニクドゥーセの店(三重・鈴鹿)

・ぱん屋~LeuCocoRyne~(京都・京都)

・ANDE(京都・伏見)

・梅鶯堂(京都・四条)

・菱田ベーカリー(高知・宿毛)

・シュシュズベーカリー(福岡・粕屋)

・パンプラス(長崎・壱岐)

・kiyoka morimoto(長崎・長崎)

・八重山食パン(沖縄・八重山)



7月15日(土)~17日(月・祝)期間の駐車場のご案内





■料金





■購入方法

駐車場入り口にて係員に現金でお支払いください。



■駐車時間

当日は8:00~21:30まで駐車可能です。それ以降の駐車には別途時間料金が発生いたします。

※駐車場料金の支払いは現金のみの取り扱いとなります

※駐車場の事前予約は行っておりません

※混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用にご協力ください

※満車時は入場をお断りする場合がございます

※店舗利用等による駐車料金の割引優待はございません

交通アクセス:https://www.hkdballpark.com/access/



販売概要





■購入枚数

1回の決済につき9枚まで



■発売日

6月10日(土)10:00~



■販売場所

[WEB]Fチケ:https://ticket.fighters.co.jp/

※配送をお選びいただいた場合、配送料700円(税込)が掛かります

※「席を指定して購入」または「かんたん最速購入」から7月15日、16日、17日の日程を選択してご購入ください

※システム上座席図が表示されますが、当日は一部の飲食スペースのみ開放いたします

※プレミアムチケットご購入の方は、前売券(450円)を選択してから、オプションでプレミアムチケット(4,550円)を追加してください



[窓口] ファイターズオフィシャルストア ON-DECK

エスコンフィールドHOKKAIDO 場内前売券売場・当日券売場・インフォメーションカウンター



※試合のない日(Non-Gameday)・前売券のみ

※オフィシャルストアON-DECK、エスコンフィールド各窓口では1枚あたり100円(税込)の窓口発券手数料が掛かります

※チケットの購入金額に応じて下記のとおりFマイルが付与されます

【Fチケ】FAVメンバー:3%、F VILLAGE アカウント:1%

※各日販売予定数に達し次第、販売を終了いたします。

※各種販路において、一度チケットの在庫がなくなった場合でも再度販売する場合がございます



