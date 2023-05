[株式会社XENOZ]

川崎を本拠地に活動するeスポーツチーム「SCARZ」運営元の株式会社XENOZ(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:友利 洋一)は、「 Rainbow Six Siege」の世界選手権『BLAST R6 Major Copenhagen 2023』に世界ベスト5-8thとなりました事をご報告します。









BLAST R6 Major (以下、Six Major)は、R6Sの大会における最高峰に位置する世界大会です。

年に2度開催され、第1回大会はデンマークの首都コペンハーゲンで開催となりました。

本大会で優勝、上位に入賞することはR6Sの競技シーンにおいてこれ以上にない名声を得られるだけでなく、シーズン最終戦となる「Six Invitational 2024」への出場ポイントを獲得することができます。



4月24日から始まった『BLAST R6 Major Copenhagen 2023』のPhase1では、世界から集まった16チームが4つのグループに分かれており、国内チャンピオンに輝いたSCARZは4月29日(土)から始まるPhase2から参加致しました。







Phase2の出場チームは地域予選を優勝した上記8チームに加え、Phase1を勝ち抜いた6チームが進出し、計14チームで戦います。

試合期間は5日間オンラインで開催され、Phase3への出場枠8枠をかけて争います。

Phase2はトーナメント戦で行われ、勝敗数が同じチーム同士が試合を行っていき、勝敗に応じた上位チームを決めるスイス式エリミネーション方式を採用しています。







グループ予選のPhase2からの出場となったSCARZは、最初の試合でw7m esportsに敗北しましたが、その後の2試合でREVEN ECLUBとDplusを破り、2-1までに進みました。

次の試合では、Ninjas in Pyjamasに敗れたものの、最後の試合でSpacestation Gamingに2-1で勝利し、Phase23の本戦出場を決めました。







FINALS BRACKETでは、海外強豪チームのFaZe CLANとの歴史的な勝負となります。

1MAPは相手に獲られてしまうが、2MAPは見事にSCARZが1本返す形となりました。

会場のボルテージは最高潮となり、現地ではLet's GO SCARZ コールが鳴り響く中、3MAP目と縺れ込む形となります。

※Twitter URL

https://twitter.com/SCARZ5/status/1654519319911362561?s=20



激戦が繰り広げられる中、最後はFaZe CLANの強さがSCARZを上回り、惜しくも敗北となってしまう結果となりました。



SCARZは日本リーグ2022の王者で去年の成績、そして今大会が初の世界大会となりました。

その中で、初出場世界で世界ベスト5th-8thの結果となり、自分達の現在地を証明する一つとなりました。

新たなる伝説の幕開けを作るべく、2023年も精進して参ります。



この結果は決してチームのみだけではなく、X-MOMENT、ライバルチーム、応援していただけるファンや関係者の皆様の熱い支えがあって成り立つ結果です。

今後も共に世界を歩めるチームとして成長して参ります。



引き続き、ご声援いただけるチームとして活動して参ります。



■大会公式配信チャンネル

Twitch:https://www.twitch.tv/Rainbow6JP

YouTube:https://www.youtube.com/@rainbow6jp/streams





SCARZとは





SCARZは、2012年に発足、2015年に法人化したプロフェッショナルeスポーツチームです。



国内有数の大型チームとして数多くの部門を有し、国内・海外の大会で実績を残しています。『KEEP IT REAL』というスローガンを掲げ、SCARZと関わる全ての人が本物で在り続けるために、正真正銘のプロフェッショナルとして活動し、夢を追い続けることができる道を共に創っていくことを目指しています。



チームメンバー、それぞれがゲームで夢を掴むため、チーム運営スタッフ一同全力で応援しサポートできるチーム体制を追求していきます。



《HP》https://www.scarz.net/

《Twitter》https://twitter.com/SCARZ5

《Facebook》https://www.facebook.com/scarzjpn

《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/

《お問い合わせ》https://www.scarz.net/contact



