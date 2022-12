[株式会社スイッチサイエンス]

株式会社スイッチサイエンス(以下スイッチサイエンス、本社:東京都新宿区、代表取締役:金本茂)は、SpinQ Technology Co., Ltd. (以下SpinQ、本社:中国深セン市)が開発した、量子コンピューティングの教育と普及により適した世界初のポータブル量子コンピュータ「Gemini Mini」とその上位機種「Gemini」及び「Triangulum」を、スイッチサイエンスのウェブショップにて2022年12月15日より販売開始します。



※当社およびSpinQ社調べ(2022年12月)

市販されているポータブル型のNMR(核磁気共鳴)量子コンピュータとして





「Gemini Mini」は、SpinQの量子コンピュータの中でも小型・低価格で、制御オペレーティングシステム、タッチスクリーンを内蔵しており、他のデバイスを接続することなく使い始めることができます。すでに世界の研究機関に販売実績のある「Gemini」(2020年販売開始)のひと回り小さいモデルで、教育コースが用意されており、量子コンピューティングとアルゴリズム設計の基礎知識をすばやく把握することができます。「Triangulum」は、(前述のGeminiシリーズが2量子ビットであるのに対し)3量子ビット量子アルゴリズムを実現しています。







「Gemini Mini」





Gemini Mini(ジェミニミニ)は、ポータブルNMR(核磁気共鳴)量子コンピュータです。Gemini Miniはタッチスクリーン搭載の小型デバイスで、量子ビット数は2ビットと最小構成ですが、量子コンピューティング教育とデモンストレーションのための包括的なソリューションを提供します。どのような知識レベルを持つユーザでも、量子コンピュータの基本的な知識と操作を素早く習得できるように開発されています。



本製品はWi-Fiを使用しますが、工事設計認証(いわゆる技適)の取得済みです。また、スイッチサイエンスにて電気用品安全法に準拠したACアダプタとDCプラグ変換コネクタ(2.1 mm→2.5 mm)を同梱して販売します。



▶︎ 「Gemini Mini」の特徴

メンテナンスフリー:

室温で動作し、安定した性能を発揮

運用にあたりメンテナンスや追加コストが発生しない

豊富な実装例やアルゴリズムを搭載:

複数の量子アルゴリズムの例を搭載

2量子ビットのリアル量子コンピューティングシステム

8量子ビットの量子コンピューティングシミュレータを統合

テキストブック付属(英語版):

量子コンピューティングに関する学習教材を提供

幅広いオーディエンス:

教育機関、中等教育、科学展示などの科学教育、量子技術ファンの自習

ハードウェア:

タッチスクリーン搭載、上部カバーを取り外して内部を確認できる



▶︎ 「Gemini Mini」の仕様









▶︎ 「Gemini Mini」販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ( https://www.switch-science.com/ ) にて販売します。







型番 SPINQ-GEMINI-MINI-PSE

商品名 Gemini-Mini - 2-qubit ポータブルNMR量子コンピュータ

価格(消費税込み) 1,188,000円

購入ページ https://ssci.to/8678







内容物

Gemini Mini 本体

ACアダプタ(PSE対応 24 V / 5 A)

ACアダプタ用出力DCプラグ変換アダプタ(5.5 × 2.1 mm→5.5 × 2.5 mm)

オペレーティングマニュアル(英語)

出荷証明書(テストレポート)

CASTORソフトウェアライセンス証明書







「Gemini」





Gemini(ジェミニ)は、2量子ビットのデスクトップ NMR(核磁気共鳴)量子コンピュータです。核磁気共鳴理論に基づいて、核スピン現象を量子ビットキャリアとして使用し、RFパルスによって量子ビット状態を読み取り操作します。Geminiは量子コンピューティング教育や簡単な科学研究に適しています。





▶︎ 「Gemini」の仕様









▶︎ 「Gemini」販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ( https://www.switch-science.com/ ) にて販売します。



型番 SPINQ-GEMINI

商品名 Gemini - 2-qubit デスクトップ型NMR量子コンピュータ

価格(消費税込み) 5,720,000円

購入ページ https://ssci.to/8679

内容物

Gemini 本体

電源ケーブル

オペレーティングマニュアル(英語)

出荷証明書(テストレポート)

SpinQuasarソフトウェアライセンス証明書(単独ライセンス)







「Triangulum」





Triangulum(トライアングラム)は、3量子ビットのデスクトップ NMR(核磁気共鳴)量子コンピュータです。ハードウェアレベルでのパルスシーケンスのエンジニアリングをサポートします。ユーザは機器の量子回路をカスタマイズでき、外部ポートからのプログラミングが可能です。Triangulumは低コストでメンテナンスが不要で、安定した機器であり、量子コンピューティング教育や単純な科学リサーチに適しています。



▶︎ 「Triangulum」の仕様









▶︎ 「Triangulum」販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ( https://www.switch-science.com/ ) にて販売します。





型番 SPINQ-TRIANGULUM

商品名 Triangulum - 3-qubit デスクトップ型NMR量子コンピュータ

価格(消費税込み) 7,920,000円

購入ページ https://ssci.to/8680

内容物

Triangulum 本体

電源ケーブル

オペレーティングマニュアル(英語)

出荷証明書(テストレポート)

SpinQuasarソフトウェアライセンス証明書(単独ライセンス)





◆ 保証、保守対応について ◆









▶︎ SpinQ Technology Co., Ltd. について







中国の深センに拠点を置くSpinQは、2018年に設立された量子コンピューティングにおけるワンストップ ソリューションを提供する企業です。技術の研究開発と商業化を通じて、量子コンピューティングの商業化と普及を促進することを使命とし、超伝導量子コンピューター、デスクトップ NMR 量子コンピューター、一般的な量子コンピューティング クラウド プラットフォームから、科学研究、教育、医薬品の研究開発、金融技術、人工知能、その他多くの最先端技術の分野のソフトウェアまで、幅広いビジネスをカバーしています。



企業情報:https://www.spinq.cn/aboutUs





▶︎ 他社の商標または登録商標





記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。







▶︎ スイッチサイエンス について



スイッチサイエンスは、テクノロジーをより多くの人々が道具として当たり前に使える世界を目指して活動しています。具体的には、電子工作用の電子部品を自社で設計、製造、または国内外から調達し、販売する事業を行っています。2021年4月には、親会社株式会社144Labから、STEM教材事業、IoT開発協力事業を取得し、事業分野を広げました。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報:https://info.switch-science.com/

Twitter:https://twitter.com/ssci

Facebook:https://www.facebook.com/SwitchScience



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-18:40)