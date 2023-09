[CT Spirits Japan株式会社]

江刺 幸治 氏、後閑 信吾 氏、坪倉 健児 氏、南雲 主于三 氏、小川 尚人、カクテルの世界をリードする、5名の豪華メンバーが審査員として登場!



世界190を超える国々で酒類ビジネスを展開するカンパリグループの日本法人CT Spirits Japan(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:阿部 哲)は、「カンパリグループ・カクテルグランプリ2023」のセミファイナル&ファイナル大会の審査員として、江刺 幸治 氏(SPIRITS BAR Sunface SHINJYUKU Owner/Bartender)、後閑 信吾 氏(SG Group 代表)、坪倉 健児 氏(Bar Rocking chair オーナー)、南雲 主于三 氏(スピリッツ&シェアリング株式会社 代表取締役)、小川 尚人(CT Spirits Japanブランドアンバサダー)を迎えることを決定いたしましたので、お知らせいたします。







本年のカクテルグランプリは「アペリティーボ&パイオニア」を主たるテーマとし、カンパリグループ本社があるイタリアでは欠かせない「アペリティーボ」文化の浸透、そしてカクテルの新時代を切り拓くような「パイオニアカクテル」の創造を目指し、より多くの方に興味を持っていただける内容で開催いたします。



その一環として、日本のみならず世界を舞台に活躍するトップバーテンダーの皆さまが、大会の趣旨にご賛同され、ゲスト審査員として参加して頂けることとなりました。世界基準でのジャッジメントにより、新たな「パイオニアカクテル」の可能性を追究してまいります。





■ゲスト審査員のご紹介 ※五十音順







江刺 幸治 氏 (SPIRITS BAR Sunface SHINJUKU Owner/Bartender)





【プロフィール】

バーテンダー歴22年。2011年にスピリッツをコンセプトとしたバー「SPIRITS BAR Sunface」をオープン。 様々なカクテルコンペティションで入賞し、各種セミナー講師や自らのスピリッツブランドの立ち上げなどを行い、日本のスピリッツ業界発展のために尽力している。 Campari Group Cocktail Grand Prix 2022 チャンピオン



【コメント】

カンパリグループ「カクテルグランプリ2022」の優勝者の江刺幸治です。昨年のカクテルグランプリに挑戦したことによって、カンパリグループの商品をより深く理解することができました。先ずは挑戦することが大切だと思います。そして優勝特典である「イタリア・アペリティーボ研修旅行」は、とても貴重な経験ができる絶好の機会です。ぜひ優勝目指して頑張ってください。







後閑 信吾 氏(SG Group 代表)



【プロフィール】

SG Group 代表。 バー業界において今世界で最も注目されるバーテンダーの一人。

2006年に渡米し、ニューヨークの名店エンジェルズシェアでヘッドバーテンダーを務める。

2012年世界最大規模のカクテルコンペティション バカルディレガシーにアメリカ代表として出場し、世界大会優勝。

2014年 上海にSpeak Lowをオープン。以後、新しいコンセプトのバーを次々とオープンさせ、現在国内外で8店舗を展開。The World’s / Asia’s Best Bars においては世界最多の47回を受賞している。

2017年 バー業界のアカデミー賞と言われるTales of the Cocktailにてバーテンダーオブザイヤーを受賞し、Asia’s 50 Best Barsにおいてはバーテンダーが選ぶ最高のバーテンダーBartender’s Bartender

2019を、バー業界を象徴する人物に贈られるIndustry Icon Award 2021をそれぞれ受賞し、双方を獲得した初のバーテンダーとなる。

2020年 大手三酒造とともに、バーの為に作られた焼酎ブランド「The SG Shochu」を発表。San Francisco World Spirits Competitionにおいて三銘柄いずれもゴールド、ダブルゴールドを受賞し、世界に焼酎を広める活動にも注力している。

2023年には琉球泡盛の老舗、瑞穂酒造と黒糖リキュール「KOKUTO DE LEQUIO」を発表。日本を代表するグラスデザイナーの木村祐太郎氏とコラボレーションしたグラスシリーズ「SIP AND GUZZLE」をリリースなどプロダクト開発にも手腕を発揮し、バーテンダーの枠を越えて活動の場を拡げている。



【コメント】

この度はCampari Cocktail Grand Peix 2023の審査員として招待していただきありがとうございます。Campari はバーテンダーを始めた当初からずっと使い続けている個人的にも思い入れの強いリキュールなので、このような機会をいただきとても光栄に思います。



I’m looking forward to taste your Creative Campari Concoction Salute!!









坪倉 健児 氏 (Bar Rocking chair オーナー)



【プロフィール】

1998年~2004年に「バー ガスライト霞ヶ関」に在籍し、酒向明浩氏の指導のもと、技術を磨く。

2004年以降は出身地である京都に戻り、「Bar K6」にて研鑽をつみ、2009年、「バー・ロッキングチェア」を独立開業。築約100年の京町屋を改装し、暖炉と揺り椅子(ロッキングチェア)、坪庭を配置した空間で、スタッフと共にカウンターに立つ。東京勤務時代より、長年、技能競技大会に挑戦し続け、2015年、(一社)日本バーテンダー協会主催 第42回全国バーテンダー技能競技大会にて総合優勝。

翌年、2016年、東京帝国ホテルにて開催されたI.B.A.(国際バーテンダー)協会主催 第65回ワールド カクテル チャンピオンシップスにてクラシック部門の日本代表選手として出場し、オリジナルカクテル『ザ・ベスト・シーン』にてショートカクテル(サワー)部門で優勝。その後のスーパーファイナルを制し、「World Bartender of the Year 」を受賞する。同年、京都府より「技能大会優勝者京都府栄誉賞」受賞。京都市より「京都市きらめき大賞」受賞。京都市「おもてなし大使」任命。



【コメント】

わたしにとってカクテルコンペティションに挑戦することは、カクテルの文化や潮流を広く理解し、自分の技術や味覚、持てる能力をできるだけ深く掘り下げ、評価されながら磨く、そんな場所でした。時間的制約やプレッシャーもありますが、真剣に向き合えば向き合うほど、費やした多くの時間はきっとあなたを後押しする「宝」になると思います。これからのバーテンダー人生において、あなたの財産となるような、一生もののシグネチャーカクテルを是非生み出してください。





南雲 主于三 氏 (スピリッツ&シェアリング株式会社 代表取締役)



【プロフィール】

「あらゆる液体をカクテル化する」というミッションの元、様々な業態をまたいで既存にない新しいカクテルを生み続けている日本随一のMIXOLOSIST。

2009年1月にスピリッツ&シェアリング(株)を設立。代表取締役就任。 現在は都内に複数のBar及び物販店舗を運営する他、酒販事業、開業コンサルティング、大手外資ホテルのメニュー開発、外資酒類大手との商品開発、様々な団体や企業などへのカクテルケータリングなどを中心に事業を拡大。 現在までにお茶、カカオ、日本酒、焼酎、植物、様々な料理などをカクテル化を進めてきており、今後はアルコールとしての健康の実現、テクノロジー分野へカクテルの枠を広げていく計画を進めている。



【コメント】

審査員の南雲主于三です。 今回のテーマは「Pioneer the new age」です。新しい時代を切り開くパイオニアのような新しく、飲む人を魅了するようなカクテルをお待ちしております。 柔軟に、自由に、そして新しい考え方を組み込んだカクテルにチャレンジしてください。 では決勝戦でお会いできるのを楽しみにしてます。



■審査員長のご紹介





小川 尚人 (CT SPIRITS JAPAN ブランドアンバサダー)



【プロフィール】

兵庫県神戸市生まれ。ニュージーランドやオーストラリアへの留学経験後、神戸の老舗店Bar elixir de longue vieでバーテンダーとしての修行を積む。様々なカクテルコンペティションでの受賞歴をはじめ、CAMPARI Cocktail Competition Asia 2018では日本チャンピオンとなり、日本代表としてミラノで開催されたアジア大会へ出場。その後Campari Groupの日本におけるオフィシャル・ブランドアンバサダーとして活動をスタート。カンパリをはじめとしたCampari Groupブランドのトレーニングやカクテル開発の傍ら、国内外のバーでゲストバーテンティングもこなす。2022年夏、 “伝説のバーテンダー”として世界的に有名なチャールズ・シューマン氏の「シューマンズ バー」(ドイツ・ミュンヘン)にゲストバーテンダーとして招待され、その繊細ながらバランスのとれた味わいが海外でも高く評価された。



【コメント】

この度はカンパリグループ「カクテルグランプリ2023」へご応募をご検討していただきありがとうございます。審査員の小川尚人です。ブランドのもつ歴史や背景をカクテルに落とし込み、新しい視点・解釈でパイオニアカクテルとして表現頂ければと思います。次世代を担う皆様の創造性あふれるカクテルを楽しみにしているのと同時にカンパリレッドのように情熱的な作品をお待ちしております。



■応募について

ご応募・詳細については下記公式サイトからご確認ください。

https://ctspiritsjapan.co.jp/cocktailgrandprix/

※一部内容が変更になる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。



■大会概要説明動画について

CT Spirits Japanブランドアンバサダーによる大会説明動画を下記カンパリ公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

https://youtu.be/bb4W5TOhmQ0?si=PRTSaq6i7O3tvwxH



