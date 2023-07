[日販セグモ株式会社]

【開催期間】2023年8月3日(木)~6日(日)



日販セグモ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安井邦好)は、2023年8月3日(木)~6日(日)の4日間、東北工業大学八木山キャンパス(仙台市太白区)にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」を開催いたします。







文具が持つ“機能性”以外の要素にもフォーカスを当て、新たな文具の楽しみ方を提案し続けてきた「文具女子博」。全国各地で開催を重ね、累計来場者数は37万人以上!日本最大級の文具イベントとして多くの文具ファンの皆さまに認知していただけるようになりました。

今回の「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」は、なんと大学キャンパス内での開催。会場となる東北工業大学八木山キャンパスに文具メーカーが集い、各教室でお客様をお迎えいたします!お買い物はもちろん、大学ならではのイベント企画も沢山ご用意しておりますので、新たな学園祭スタイルの文具女子博をお楽しみください。

なお、入場チケットはイープラスにて販売中です。定員に達し次第販売終了となりますので、お早めにお買い求めください。東北の皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。





「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」見どころ





1. 大学キャンパス内での開催!学生食堂やキッチンカーも

今回の会場は東北工業大学八木山キャンパス。学園祭に来たような感覚で文具女子博をお楽しみください。キャンパス内には学生達がデザインした立て看板や、フォトスポットも!運営スタッフも学生を中心に構成されます。屋外には軽食やスイーツをお楽しみいただけるキッチンカーも出店!また、期間中は学生食堂がオープンしておりますので、ぜひお立ち寄りください。



2. 「文具女子博 夏の中間テスト」を実施!

大学での開催を記念して、ご来場の皆さまを対象に「文具女子博 夏の中間テスト」を実施します!問題は文具や出店メーカーにまつわる全てから出題。ヒントが各教室に散りばめられているかも…!?見事満点を獲得された方にはノベルティをプレゼントいたします!文具女子博公式SNSで練習問題を出題しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

※ノベルティは各日なくなり次第終了



3. 夏でもサクラサク!合格発表

大学といえば…ドキドキの合格発表。会場内に合格者の“受験番号”が掲示されます!“受験番号”は、入場チケットに印字されている「お客様番号」です。合格発表の掲示板に、自分の“受験番号”があるのかないのか…?あのドキドキ感を体験してください!“受験番号”が掲示されていた方には、ノベルティをプレゼントいたします。

※当企画はプレゼントが当たるくじ企画です。“合格”とは「くじに当選する」という意味です。予めご了承ください。





4. 文具のアイデアコンペティション

東北工業大学での開催を記念して「文具のアイデアコンペティション」を実施します。「かわいい文具 未来の文具を描こう」というテーマで事前に学生からアイデアを募集しました。当日の会場には新しい文具のアイデアの数々が掲示されます。これはいい!というアイデアにあなたの1票をご投票ください。









5. 文具縁日を開催!

歴代の文具女子博で人気のあったイベント「セロテープ de 輪投げ」「輪ゴム de シューティング」「狙って!キャンバス」が“文具縁日”として集結!「狙って!キャンバス」はチャレンジに成功した方に先着でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※ステッカーは各日なくなり次第終了





6. おなじみの大人気イベントも



・マスキングテープくじ&ビュッフェ

文具女子博恒例イベント!カプセルを引くとオリジナルマスキングテープ3種類のうちどれか1つが必ず貰えます♪さらに「マスキングテープビュッフェお楽しみ券」が出た方は豪華マスキングテープビュッフェにご参加いただけます。

※1回200円(税込)/なくなり次第終了







・マグネットクリップコレクション

誰もが知っているあの文具とのコラボグッズが登場!メモやカードが挟めるクリップにマグネットが付いているので、お部屋の色んなところにつけて楽しめます。柄はシークレット1柄を含めて全部で10種類。何が出るかは開けてからのお楽しみ。

※1個500円(税込)/なくなり次第終了





出店メーカーの限定販売商品紹介







1. マスキングテープ「宮城ずんだ」 価格:506円 (SAIEN)

仙台名物のずんだ餅をモチーフにした数量限定商品です。和紙の風合いと水彩デザインがマッチしていて、金・銀の箔がきらめくマスキングテープです。手土産としておひとついかがですか♪







2.「isshoni.ペンケース付ノートカバー文具女子博限定」価格:1,430円/1,540円(ダイゴー株式会社)

道具をまとめて持ち運べるisshoni.ペンケース付ノートカバー。仕事道具や勉強道具など、ひとまとめにできて便利!仙台の限定柄は「ペンギン」「イルカ」「花火」「ずんだ」です。各柄B6/A5対応の2サイズ。







3.「ずんだ入り和スイーツ」 価格:495円(小屋女子DIYカフェ)

貼ってもはがしやすく水にも強いYOJO TAPEは、梱包・ラッピングや小物のデコレーションなど、どこにでも使えちゃう便利なテープ。仙台では、人気の和スイーツ柄にずんだ団子と大福入りの限定バージョンが登場!









4.「ヤマトノトランプ」 価格:1,650円(ヤマト株式会社)

ヤマト珠玉の商品達がトランプになりました!過去~販売中の商品、貴重な昔の商品チラシ、ポスターなど…中身は開けてみてのお楽しみ!「ヤマトにはこんな商品もあるんだ!」と遊びながらヤマトの歴史をさかのぼれる、ヤマトマニアになれるトランプです♪



※価格は全て税込み ※各日在庫の数には限りがございます





「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」開催概要





【開催日時】2023年8月3日(木)~6日(日)

8月3日(木) 13:30~17:00(最終入場16:30)

8月4日(金) 10:00~16:00(最終入場15:30)

8月5日(土) 10:00~17:00(最終入場16:30)

8月6日(日) 10:00~17:00(最終入場16:30)

【会 場】東北工業大学八木山キャンパス(住所:宮城県仙台市太白区八木山香澄町35-1)

【入 場 料】3日(木)・4日(金)…690円 5日(土)・6日(日)…790円 ※税込・発券手数料別

販売ページ(イープラス):https://eplus.jp/bungujoshi/

※入場チケットは事前に購入が必要です。会場での当日券の販売はございません。

※定員に達し次第販売終了

【主 催】文具女子博実行委員会(日販セグモ株式会社、株式会社エムディーエス)

【共 催】東北工業大学





「文具女子博」とは





文具にこだわる皆様に向けた、日本最大級の文具の即売イベント。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。来場者は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://twitter.com/bungujoshi (Twitter)

https://www.instagram.com/bungujoshi/ (Instagram)

※ 株式会社エムディーエス(代表取締役社長:蔀 聡志)が共催として参画します。



<本件に関するメディアからのお問い合わせ先>

文具女子博実行委員会事務局

TEL:03-4335-0874(平日10:00~12:00、14:00~17:00)

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp



<ご協賛に関するお問い合わせ先>

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp (担当:大山)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-11:46)