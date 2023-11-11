DigiKey、MarCom Awardsでブランディングの…
［Digikey］
半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey ( https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )はマーケティングとコミュニケーションのプロフェッショナルを対象とした2023年国際クリエイティブコンペティションのMarCom Awards ( https://marcomawards.com/ )で、2つのプラチナ賞（最高栄誉賞）、1つの金賞、1つの特別賞の合計4つの賞を受賞したと発表しました。
MarCom Awardsはマーケティングやコミュニケーション用の素材やプログラムのコンセプト、ディレクション、デザイン、制作に従事するクリエイティブプロフェッショナルの優れた業績を表彰する、歴史、規模、知名度において世界有数のクリエイティブコンペティションです。
DigiKeyはMarComの最高栄誉賞であるプラチナ賞を以下の項目で受賞しました。
・ブランドの刷新 ( https://enter.amcpros.com/marcom/entry/digikey/ ) - 昨年、DigiKeyはグロー バルブランディング企業のLippincottと提携し、DigiKeyブランドの明確化、進化、モダナイズ、
体系化を実施しました。
・ブランドイメージビデオ ( https://players.brightcove.net/1571595843001/41ecSd4l2x_default/i ndex.html?videoId=6330256509112 ) - DigiKeyがLippincottと協力して制作したビデオは将来に向 けてイメージを現代化しつつ伝統を守り、競合他社との差別化を図る内容となっています。
金賞の受賞理由は簡素化された社名をモチーフに刷新したロゴがDigiKeyの層の厚い技術製品とデジタルソリューションポートフォリオを的確に反映している点が評価されたことによります。ロゴの明確化、進化、現代化にあたり、Lippincottの協力を得ました。
オンラインプレースメント部門における特別賞の受賞理由はDigiKeyが2023年5月に行ったブランド刷新に関連するオンラインストーリーの発表 ( https://www.digikey.jp/ja/news/press-releases/2023/may/digikey-unveils-updated-logo-and-brand?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )が評価されたことによります。このブランド刷新ストーリーはミネソタ州でPRとコミュニケーションを手がけるBellmont Partnersの協力を得て世界の業界メディアに配信されました。
DigiKeyのマーケティング担当バイスプレジデントのTim Carrollは「テクノロジーを活用することでエンジニアや設計者の問題解決と開発の加速をサポートしているDigiKeyの事業を捉え直し、それをアピールするためにブランドの刷新に着手しました」と述べ、さらに「パートナー各社の協力を得ることで、サプライヤやお客様との発展とつながりを重視しながらも、DigiKeyのデジタルファーストで未来志向の考え方を反映したデザインシステムを作ることができました。今回、そのチームワークが評価され、MarCom Awardsを受賞できたことを光栄に思います」と語りました。
DigiKeyのクリエイティブディレクターのRoss Westは「ブランド刷新に対する評価を頂き、大変感謝しています」と述べ、さらに「DigiKeyブランドを次の段階に進める作業にあたって創造性に優れた多くの方々に協力していただけたことは非常に幸運だと思っており、DigiKeyという社名が今後も業界を力強く前進させていくことを期待しています」と語りました。
MarComは数千人のクリエイティブなプロフェッショナルから成る28年の歴史を持つ国際組織「Association of Marketing and Communication Professionals（AMCP）」( https://amcpros.com/ )が主催、審査する賞です。審査員は業界のプロフェッショナルであり、高い水準を超え、業界のベンチマークとなるような企業やクリエイティブ作品を求めています。
DigiKeyウェブサイト
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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-23:40）
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