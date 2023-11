[在日イタリア商工会議所]

ICCJ Gala Dinner 2023 in Nagoya(12月13日) Osaka(12月14日)Fukuoka(12月15日)開催決定。



今年のICCJ Gala Dinner は、「一期一会」をテーマに、東京のみならず名古屋・大阪・福岡にて開催。各都市にて、一生に一度の出会いを大切にでは日本という国、その美しい文化との出会いを祝福します。







ICCJ Gala Dinner 2023 in Nagoya

開催日: 2023年12月13日(水)

時間: 18:30 受付 19:00- 22:00

会場: THE KAWABUN NAGOYA The Oriental Room

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目12-3

主催:在日イタリア商工会議所 公式ウェブサイト ttps://gala.iccj.or.jp



参加費: VIP テーブル&VIP席 SOLD OUT



ICCJ Gala Dinner 2023 in Osaka

開催日: 2023年12月14日(木)

時間: 18:30 受付 19:00- 22:00

会場: 大阪迎賓館

〒540-0002 大阪府 大阪市 中央区 大阪城 2(大阪城西の丸庭園内)

主催:在日イタリア商工会議所 公式ウェブサイト ttps://gala.iccj.or.jp

参加費:在日イタリア商工会議所法人会員 18,000円(税別)

一般 22,000円(税別)

※席に限りがありますご参加の方はお早めに公式ウェブサイトよりお申込み下さい。





ICCJ Gala Dinner 2023 in Fukuoka

開催日: 2023年12月15日(金)

時間: 18:30 受付 18:00- 22:00

会場: リストランテ フォンタナ

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28



主催:在日イタリア商工会議所 公式ウェブサイト ttps://gala.iccj.or.jp

参加費:在日イタリア商工会議所法人会員 15,000円(税別)

一般 20,000円(税別)

※席に限りがありますご参加の方はお早めに公式ウェブサイトよりお申込み下さい。





◆在日イタリア商工会議所(ICCJ)

1972年、イタリアと日本の間での商業的交易、関係の促進を促すために東京で設立された企業と企業家の協会です。この会議所は1986年にイタリア外務省から公式に認可されました。在日イタリア商工会議所はAssocamerestero(在外イタリア商工会議所協会)の一員で、協会レベルのみならず、積極的なビジネス関係の奨励や54カ国にまたがる79のイタリア商工会議所との協力まで、様々な活動に参加しています。私たちの主な目的は、イタリア-日本間のビジネス関係を奨励し、発展させることです。私たちは1年を通して、会員様の経済状況に関するよりよい理解や、マーケティング戦略の向上をお手伝いするために、情報や知識、ヒントを提供するようなイベントやセミナーを定期的に開催しています。



本件に関するお問い合わせ先

在日イタリア商工会議所

事務局長秘書官兼メディアマネージャー

富井貴子

Email: t.tomii@iccj.or.jp

電話:03-6809-5802



