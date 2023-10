[株式会社 ソニー・ミュージックソリューションズ]



株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦)は、スマートフォンゲームアプリ 『日向坂46とふしぎな図書室』 (略称:ひな図書)にて、ハロウィンイベント後編「Trick and Trick!いたずら好きのヒナタザカ」を10月31日(火)から開催いたします。



ランキング報酬で豪華報酬をゲットしよう!







今回のイベントはレーン内のランキングで100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合う12レーンの対抗戦となります。

ランキング報酬ではおまもり「★4 らぶらぶハロウィン 宮地すみれ」がGETできます!





そして今回のリアルプレゼントは「アクリルアートパネル」!

レーン内ランキング1位~5位に入賞すると【直筆サイン入り】アクリルアートパネルをプレゼント!

6位以下でも上位入賞でアクリルアートパネルをプレゼント!上位のレーンほど入賞枠が広がります。



タッグヒロインアクリルアートパネル プレゼントキャンペーン







タッグヒロイン登場を記念してプレゼントキャンペーンを開催!

★4新ユニット「ウィッチ〈TAG〉」を、Lv70・最大加速にされた方の中から抽選で「アクリルアートパネル」をプレゼントいたします。





詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





<開催期間>

2023年11月1日(水)16:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59





イベント報酬で「★4 スターライトウィッチ」を手に入れよう!







今回のイベントではメンバーカード「★4 スターライトウィッチ♭ 竹内希来里」を手に入れることができます!

パーティ内の「★4 ハロウィン2023」ユニットを強化する期間限定スキル持ち!

イベントアイテム交換所や刻限の書架交換所で入手することができます。





開催期間





<イベント開催期間>

2023年10月31日(火)メンテナンス終了~2023年11月7日(火)10:59





<ランキング開催期間>

2023年11月4日(土)16:00~2023年11月6日(月)15:59





「Trick and Trick!いたずら好きのヒナタザカ 」召喚







イベント召喚に四期生の「★4 スターライトウィッチ」と「★4 サンシャインウィッチ」が登場!

イベントでは体力や攻撃力上昇の特効効果持ち!さらにクリティカル時のダメージ倍率上昇&ポイズン耐性スキルも!

イベントポイント獲得量がUPする特効おまもりも登場します♪





<開催期間>

2023年10月31日(火)メンテナンス終了~2023年11月7日(火)10:59







※上記画像は「Trick and Trick!いたずら好きのヒナタザカ」召喚に登場するメンバーカードの一部となります



「Trick and Trick!いたずら好きのヒナタザカ タッグヒロイン 」召喚







イベント召喚に「★4 ウィッチ〈TAG〉」が登場!

イベントでは体力や攻撃力上昇の特効効果持ち!

高いステータス&得意属性の敵へのダメージがアップする強力な新バフスキル持ち!





<開催期間>

2023年11月1日(水)16:00 ~ 2023年11月7日(火)10:59





「刻限の書架」に2冊目「星空へのアルペジオ」登場!







11月1日より刻限の書架に2冊目となる「星空へのアルペジオ」が登場します!

さらに攻略難易度の上がった刻限の書架にチャレンジして報酬を獲得しよう!





<11月の開催期間>

2023年11月1日(水)0:00~2023年11月29日(水)23:59





刻限の書架交換所には「★4 スターライトウィッチ♭竹内希来里」が新たに追加!

「夢の音符」を集めて交換しましょう!





<交換開始期間>

2023年10月31日(火)メンテナンス終了~





リミテッドクエスト14開催!







今回のリミテッドクエストは「直筆サイン入りチェキ」をGETできる大チャンス!

メンバーは高本彩花さん、河田陽菜さん、丹生明里さん。





本番のスコアランキングで1位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」をプレゼント!

1位に入賞出来なかったとしても、2000位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」の抽選券がもらえるので、

諦めずにランキング上位を狙いましょう!





本イベントでは「練習期間」と「本番期間」があります。

「練習期間」は本番と同じクエストに挑むことができ、事前にパーティ等を調整することができる期間となります。

「本番期間」は限られた回数でスコアランキングを競い合う期間となります。





さらに特定の順位以内に入賞すると、高本彩花さん、河田陽菜さん、丹生明里さんの

ユニットを強化する強力なおまもりを獲得することができます。





<練習期間>

2023年10月31日(火)メンテナンス終了~2023年11月16日(木)23:59





<本番期間>

2023年11月14日(火)0:00 ~ 2023年11月16日(木)23:59





『日向坂46とふしぎな図書室』 概要





App Store/Google PlayダウンロードURL





App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1535975212



Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonymusic.game.hinatosho



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-11:46)