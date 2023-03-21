8人組ボーイズグループ「ATEEZ(エイティーズ)」 WOR…
［株式会社エムダッシュ］
＜東京＞5/2(火),3(水・祝) 東京有明アリーナ ／ ＜兵庫＞5/6(土),7(日) 神戸ワールド記念ホール
チケットのファンクラブ会員先行受付は、3月30日(木)から年間コース会員を対象に1次先行をスタート！4月6日(木)からは年間・月額コース会員を対象に2次先行を開始！
8人組ボーイズグループ「ATEEZ (エイティーズ)」が昨年12月に千葉・幕張メッセ2daysで3万人を動員した WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] の日本アンコール公演を開催することが決定。
5月2,3日に東京有明アリーナ、5月6,7日に神戸ワールド記念ホールで行われる今回のアンコール公演では、アリーナ席はATEEZ日本公演では初の試みとなるスタンディングで開催、ファンの皆様への感謝の気持ちを込めたこれまでにないスペシャルな公演だ。
昨年10月よりソウルを皮切りに日本、そしてアメリカ８都市、今年2月からはヨーロッパ７都市でのワールドツアーを成功裏に収め全世界のファンを魅了した彼らが再びやってくる待望のアンコール公演なだけに期待が高まる。
チケットのファンクラブ会員先行受付は、3月30日(木)から年間コース会員を対象に1次先行をスタートし、4月6日(木)からは年間・月額コース会員を対象に2次先行が行われる。
また、TVアニメ 「デュエル・マスターズWIN」 1月クールオープニングテーマ 「Limitless」 をはじめ、新録音の日本オリジナル曲 「DIAMOND」 を収録した ATEEZ JAPAN 2ND SINGLE 「Limitless」 が3月22日(水)に発売！現在、ファンクラブをはじめとした各店舗で特典付き商品を予約受付中。
その他、詳細はATEEZ日本公式サイト及び公式SNSでぜひチェックしてください。
【公式SNS】
■ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE：https://ateez-official.jp/
■ATEEZ JAPAN OFFICIAL TWITTER：https://twitter.com/ATEEZofficialjp
■ATEEZ OFFICIAL INSTAGRAM：https://www.instagram.com/ateez_official_/
■ATEEZ YOUTUBE CHANNEL：https://www.youtube.com/ATEEZofficial
LIVE INFORMATION
[日時・会場]
＜東京＞ 東京有明アリーナ
5月2日(火) 開場 17:00 ／ 開演 18:30
5月3日(水・祝) 開場 15:30 ／ 開演 17:00
＜兵庫＞ 神戸ワールド記念ホール
5月6日(土) 開場 17:00 ／ 開演 18:30
5月7日(日) 開場 15:30 ／ 開演 17:00
[チケット料金] 12,100円 (税込)
＊アリーナは立ち位置指定のスタンディングとなります
[公演に関するお問合せ]
＜東京＞ キョードー東京 (TEL: 0570-550-799)
*平日 11:00-18:00 / 土日祝10:00-18:00
＜兵庫＞ キョードーインフォメーション (TEL: 0570-200-888)
*11:00-18:00 (日祝休み)
TICKET INFORMATION
[ファンクラブ第1次先行] ※年額コース会員対象
2023年3月30日(木)12:00～4月3日(月)23:59
[ファンクラブ第2次先行] ※年額・月額コース会員対象
2023年4月6日(木)12:00～4月10日(月)23:59
■ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE■
https://ateez-official.jp/
RELEASE INFORMATION
2023年3月22日（水）発売
ATEEZ JAPAN 2ND SINGLE「Limitless」
【CD収録内容】 ※全形態共通
M1. Limitless
M2. DIAMOND
M3. Limitless (Instrumental)
M4. DIAMOND (Instrumental)
【商品仕様】 ※全形態特典抽選応募券封入
◆Type-A＜CD＞ 1,800円(税込)
ジュエルケース+三方背／ブックレット16P／アナザージャケットType-A ver. (両面5枚)／Type-A限定トレカ(全16種より1種ランダム)
◆Type-B＜CD＞ 1,800円(税込)
ジュエルケース+三方背／ブックレット16P／アナザージャケットType-B ver. (両面5枚)／Type-B限定トレカ(全16種より1種ランダム)
◆通常盤＜CD＞ 1,500円(税込)
ジュエルケース仕様／ブックレット16P/通常盤限定トレカ(全10種より1種ランダム)
◆ATINY盤＜CD＞ 2,000円(税込) ＊FC限定
ジュエルケース+三方背／ブックレット16P／ミニフォトブック24P／ATINY盤限定トレカ(全16種より1種ランダム)
ATEEZ（エイティーズ） プロフィール
2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューした韓国の8人組ボーイズグループ。2019年12月にはアルバム「TREASURE EP. EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。従来のボーイズグループとは一線を画す、メンバー個々のスタイルを強調したステージパフォーマンスはもちろん、しっかりとしたライブ力の高さは群を抜くレベルを誇り、2022年7月に韓国でリリースしたニューアルバム「THE WORLD EP․1 : MOVEMENT」はアメリカのビルボード200で3位にランクインするなど、アメリカのビルボードチャートをはじめ各種チャートでも人気を証明している。
また、日本でも2022年11月に発売したJAPAN 3 RD MINI ALBUM [THE WORLD EP. PARADIGM]がオリコンデイリー、週間、総合アルバムチャートで1位を獲得し、さらには2022年12月に幕張メッセで開催したWORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBAの単独コンサートでは、3万席がSOLD OUT。既に2023年5月にアンコール公演も決定しており、日本での活躍も目覚ましい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼本プレスリリースは、下記URLからダウンロードをしてお受取りください▼
https://prtimes.jp/a/?f=d40619-20230320-eb55a826213335790c2c5893e4e27e59.pdf
(リリース配信会社)
株式会社エムダッシュ
E-mail : info@m-dash.jp
URL : https://m-dash.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/21-17:45）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ゲーム内イベント「イミシブル・ディスコード」、「毒牙覗く暗影ガチャ」開催(03/21 18:46)
直木賞作家・小川哲がパーソナリティの新番組がスタート！＜TOKYO FM新番組＞『Street Fiction by SATOSHI OGAWA』(03/21 18:46)
【九州初上陸】PEANUTS Cafeが、「博多スヌーピーフェスティバル2023」に登場！(03/21 18:46)
音楽番組「BomberE」のバーチャルスタジオが完成！人気VTuber「加賀美ハヤト」がこけら落としLIVE！(03/21 18:46)
ノジマＴリーグ2022-2023シーズン公式戦 3月22日(水)19:00試合開始 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 日本生命レッドエルフ ベンチ入り選手の発表(03/21 18:46)
【新商品】【日焼け・紫外線対策に!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、夏用冷感バラクラバ(GW-COOLBA) が新発売!!(03/21 18:46)
飲食店を子ども食堂にする「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社が、プロバスケットボールチームの「サンロッカーズ渋谷」のオフィシャルパートナーに(03/21 18:46)
【大阪・肉フレンチ LA VIE 1923】ジャンルを超えた豪華食材の饗宴！マグロ・雲丹との新たなコンビネーションで魅せる新たな型破りフレンチNeo Genrelessコースが登場(03/21 18:46)
【2023年】複数のApple IDの間でデータを統合できる！(03/21 18:46)
日本の女性が審査するワイン審査会「サクラアワード2023」エントリー数の約1％！ダイヤモンドトロフィーに輝いたワインを含む受賞ワインセットを3月21日（火）より販売開始(03/21 18:46)
CHUWIがアップグレードしたミニノートパソコン新「MiniBook X」を発表(03/21 18:46)
3/25 (土),26(日)大阪戦「粉もんフェス」(03/21 18:46)
【3/26講演会】ミャンマーの女性たちが世界のコーヒーマーケットに挑む！(03/21 18:46)
【サンロッカーズ渋谷】Gigi株式会社とオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ(03/21 18:46)
【スカッシュ】女子日本代表がスポーツ庁へ表敬訪問(03/21 18:46)
六本木駅徒歩1分のイタリアンレストラン「Sakura」明治39年創業の老舗花屋と異業種コラボ春の桜を愛でるフラワーレストラン(03/21 18:46)
トモズ志木店 リニューアルオープンのお知らせ(03/21 18:46)
「すとぷり」が“会う楽しさ”をアニメーションで表現！明治「いちごお菓子」コラボ！新曲『チョコレートはんぶんこ』ミュージックビデオ公開！(03/21 18:46)
会員権が即完の会員制パフェバー「Remake easy」、会員権の抽選販売を実施(03/21 18:46)
【ＩＴキャリア推進協会（JAIC）】平井初代デジタル大臣、チャットGPT木寺祥友氏、プランティオCEO芹澤孝悦氏を迎え衆議院第一議員会館にて第12回研究会を実施いたしました。(03/21 18:46)
【136人名に調査】転職活動で不安だと思うことは？(03/21 18:46)
キムチを科学する！ 菌の専門家と共同研究。先端技術で開発された究極の食べるサプリMakuakeにて先行販売開始(03/21 18:46)
SILENT SIRENすぅプロデュース新アイドル発表！グループ名は「Fuhua(フーファ)」！(03/21 18:46)
【CAF America Validated Organization credential 認証取得】海上海洋ごみ回収技術開発と持続可能な回収・処理システム確立で、海洋ごみ問題解決に寄与(03/21 18:46)
【2023年8月グランドオープン】～東京から約60分の地に大切な家族や仲間と時を忘れるほど楽しめるデイグランピング～【THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス】(03/21 18:46)
高速熱風式珈琲焙煎機『トルネードエース』をＦＡＢＥＸ東京２０２３に出展します！(03/21 18:46)
自治体初 防犯啓発VRを公開！藤沢市長・警察署長、犯罪機会論の小宮教授などが「防犯」をテーマに対談(03/21 18:40)
『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT』がU-NEXTで独占配信決定！ライヴチケットが当たるキャンペーンも実施(03/21 18:15)
『バチェラー・ジャパン』シーズン4 黄皓・秋倉諒子が結婚「真実の愛を見つけました」(03/21 18:15)
(株)GPTソリューションズ、Bingチャットを活用しニュース原稿自動生成に成功(03/21 18:15)