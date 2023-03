[株式会社エムダッシュ]

<東京>5/2(火),3(水・祝) 東京有明アリーナ / <兵庫>5/6(土),7(日) 神戸ワールド記念ホール



チケットのファンクラブ会員先行受付は、3月30日(木)から年間コース会員を対象に1次先行をスタート!4月6日(木)からは年間・月額コース会員を対象に2次先行を開始!











8人組ボーイズグループ「ATEEZ (エイティーズ)」が昨年12月に千葉・幕張メッセ2daysで3万人を動員した WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] の日本アンコール公演を開催することが決定。



5月2,3日に東京有明アリーナ、5月6,7日に神戸ワールド記念ホールで行われる今回のアンコール公演では、アリーナ席はATEEZ日本公演では初の試みとなるスタンディングで開催、ファンの皆様への感謝の気持ちを込めたこれまでにないスペシャルな公演だ。



昨年10月よりソウルを皮切りに日本、そしてアメリカ8都市、今年2月からはヨーロッパ7都市でのワールドツアーを成功裏に収め全世界のファンを魅了した彼らが再びやってくる待望のアンコール公演なだけに期待が高まる。



チケットのファンクラブ会員先行受付は、3月30日(木)から年間コース会員を対象に1次先行をスタートし、4月6日(木)からは年間・月額コース会員を対象に2次先行が行われる。



また、TVアニメ 「デュエル・マスターズWIN」 1月クールオープニングテーマ 「Limitless」 をはじめ、新録音の日本オリジナル曲 「DIAMOND」 を収録した ATEEZ JAPAN 2ND SINGLE 「Limitless」 が3月22日(水)に発売!現在、ファンクラブをはじめとした各店舗で特典付き商品を予約受付中。



その他、詳細はATEEZ日本公式サイト及び公式SNSでぜひチェックしてください。



【公式SNS】

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE:https://ateez-official.jp/

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL TWITTER:https://twitter.com/ATEEZofficialjp

■ATEEZ OFFICIAL INSTAGRAM:https://www.instagram.com/ateez_official_/

■ATEEZ YOUTUBE CHANNEL:https://www.youtube.com/ATEEZofficial







LIVE INFORMATION



[日時・会場]

<東京> 東京有明アリーナ

5月2日(火) 開場 17:00 / 開演 18:30

5月3日(水・祝) 開場 15:30 / 開演 17:00



<兵庫> 神戸ワールド記念ホール

5月6日(土) 開場 17:00 / 開演 18:30

5月7日(日) 開場 15:30 / 開演 17:00



[チケット料金] 12,100円 (税込)

*アリーナは立ち位置指定のスタンディングとなります



[公演に関するお問合せ]

<東京> キョードー東京 (TEL: 0570-550-799)

*平日 11:00-18:00 / 土日祝10:00-18:00



<兵庫> キョードーインフォメーション (TEL: 0570-200-888)

*11:00-18:00 (日祝休み)







TICKET INFORMATION



[ファンクラブ第1次先行] ※年額コース会員対象

2023年3月30日(木)12:00~4月3日(月)23:59



[ファンクラブ第2次先行] ※年額・月額コース会員対象

2023年4月6日(木)12:00~4月10日(月)23:59



■ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE■

https://ateez-official.jp/







RELEASE INFORMATION



2023年3月22日(水)発売

ATEEZ JAPAN 2ND SINGLE「Limitless」







【CD収録内容】 ※全形態共通

M1. Limitless

M2. DIAMOND

M3. Limitless (Instrumental)

M4. DIAMOND (Instrumental)



【商品仕様】 ※全形態特典抽選応募券封入

◆Type-A<CD> 1,800円(税込)

ジュエルケース+三方背/ブックレット16P/アナザージャケットType-A ver. (両面5枚)/Type-A限定トレカ(全16種より1種ランダム)



◆Type-B<CD> 1,800円(税込)

ジュエルケース+三方背/ブックレット16P/アナザージャケットType-B ver. (両面5枚)/Type-B限定トレカ(全16種より1種ランダム)



◆通常盤<CD> 1,500円(税込)

ジュエルケース仕様/ブックレット16P/通常盤限定トレカ(全10種より1種ランダム)



◆ATINY盤<CD> 2,000円(税込) *FC限定

ジュエルケース+三方背/ブックレット16P/ミニフォトブック24P/ATINY盤限定トレカ(全16種より1種ランダム)







ATEEZ(エイティーズ) プロフィール



2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューした韓国の8人組ボーイズグループ。2019年12月にはアルバム「TREASURE EP. EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。従来のボーイズグループとは一線を画す、メンバー個々のスタイルを強調したステージパフォーマンスはもちろん、しっかりとしたライブ力の高さは群を抜くレベルを誇り、2022年7月に韓国でリリースしたニューアルバム「THE WORLD EP․1 : MOVEMENT」はアメリカのビルボード200で3位にランクインするなど、アメリカのビルボードチャートをはじめ各種チャートでも人気を証明している。



また、日本でも2022年11月に発売したJAPAN 3 RD MINI ALBUM [THE WORLD EP. PARADIGM]がオリコンデイリー、週間、総合アルバムチャートで1位を獲得し、さらには2022年12月に幕張メッセで開催したWORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBAの単独コンサートでは、3万席がSOLD OUT。既に2023年5月にアンコール公演も決定しており、日本での活躍も目覚ましい。





・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



