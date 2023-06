[パウダーフーズフォレスト株式会社]

モノトーンのシンプルなデザインなので、父の日のギフトにも。



パウダーフーズフォレスト株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO:森永 照久)は自社ブランドINIC coffee(イニックコーヒー)とME/NU(メニュー)より、KINTOとコラボレーションした4種類のタンブラーとボトルを新発売しました。日常のコーヒーブレイクや水分補給の時間が楽しみになるデザインと機能性を併せ持ちます。

約3年にわたるコロナによる行動制限が解かれた今、このボトルを持って出かけたい!体を動かしたい!そんなアクティブな気持ちを呼び起こし、心も体も健やかな暮らしを送るきっかけとなるように、という思いを込めて作りました。



公式オンラインストアINIC MARKETの他、全国の雑貨店、セレクトショップ、美容・フィットネス関連のセレクトショップ、トレーニングジムなどで順次販売予定です。

公式オンラインストアINIC MARKET:

https://www.inic-market.com/





INIC coffee × KINTO

ワンポイントでイニックちゃんのロゴをあしらった、シンプルかつ高性能なタンブラー。





■TRAVEL TUMBLER 350ml

いつでもどこでも、ドリンク本来の味と香りを楽しめる。



POINT

・保温・保冷効果の高いステンレス製真空二重構造(保温65℃以上、保冷8℃以下を6時間保持)

・グラスやマグのような自然な飲み口を追求。ネジなどの突起物をなくし、360度どこからでも飲めます

・香りを楽しめる高品質なステンレス製。ボトル内面も平滑に仕上げているため匂い、汚れが付きにくい仕様です

・錆び、衝撃、キズに強いタフ素材

・飽きが来ず長く愛用できるスタイリッシュな佇まいとデザイン



■価格:3,960円(税込)

■カラー:ブラック、ホワイト

■サイズ:Φ70×H175mm

■URL:

ブラック

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241750



ホワイト

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241743





■TO GO TUMBLER 240ml

室内はもちろん、ちょっと外でくつろぐときにも。



POINT

・回転式で簡単に開け閉めでき、移動時もこぼれにくいプラグ付きの蓋

・タンブラーに段差やネジがなく、縁が薄く口当たりが良いので蓋を外しても使用可能です

・保温・保冷効果の高いステンレス製真空二重構造(保温65℃以上、保冷10℃以下を1時間保持)

・香りを楽しめる高品質なステンレス製。ボトル内面も平滑に仕上げているため匂い、汚れが付きにくい仕様です

・錆び、衝撃、キズに強いタフ素材

・飽きが来ず長く愛用できるスタイリッシュな佇まいとデザイン



■価格:4,290円(税込)

■カラー:ブラック、ホワイト

■サイズ:Φ87×H95mm

■URL:

ブラック

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241774



ホワイト

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241767







イニックコーヒーのスティックとTRAVEL TUMBLER、TO GO TUMBLERがあれば、

出かける寸前や忙しい仕事中も、手軽に用意して長時間美味しいコーヒーを楽しめます。



ギフトにも便利な、オリジナルデザインのボックス入りです。







ME/NU×KINTO

軽くて丈夫、都会的なデザインが美しいボトルに、ME/NUのロゴをあしらいました。

健康・美容に良い「1日2Lの水」を、楽しく飲んでいただけるように。





■WATER BOTTLE 500ml

コンパクトで手にフィット。バッグのポケットに入れたり、そのまま手に提げたり。

どんなスタイルにもスタイリッシュに映えます。







POINT

・ガラスのような高い透明度

・傷がつきにくく割れにくい素材

・取り外し可能なシリコンゴム、丸みを帯びた底のため隅々まで洗えます



■価格:2,100円

■カラー:スモーク

■サイズ:Φ70 x H200mm 約75g

■URL:

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241781













■WORKOUT BOTTLE 480ml

スポーツに適した抜群の機能性。









POINT

・ガラスのような高い透明度

・傷がつきにくく割れにくい素材

・フタは半回転でオープンし、細めの飲み口は動きながらでも飲みやすい

・分解できるため氷を入れやすく洗いやすい

・ドリンク作りに便利な目盛付き

・手首にもかけやすいシリコーン製ストラップ



■価格:3,960円

■カラー:スモーク

■サイズ:Φ75 x H265mm 約180 g

■URL:

https://www.inic-market.com/c/inic_lineup/goods/4582651241798



持ち歩きにオススメのドリンクはME/NUの経口補水液HUMANEED(ヒューマニード)です。





飲む点滴と言われる経口補水液は、こまめに飲むことで水よりも効率的な水分補給ができます。



HUMANEEDは、水で溶かすパウダータイプかつスティック形状のため、

ジムやスタジオなどその場で作れます。



果汁が滴るようなジューシーな味わいもHUMANEEDだけのポイントです。

このボトルも活用いただくことで、夏の水分補給が「義務」ではなく「楽しい時間」に。





★HUMANEEDについて詳しくはこちら

https://www.inic-market.com/c/menu/humaneed





INIC coffee×KINTOのタンブラー、ME/NU×KINTOのボトルは、

公式オンランストアINIC MARKETの他、全国の雑貨店、セレクトショップ、美容・フィットネス関連のセレクトショップ、トレーニングジムなどで順次販売予定です。





各ブランドについて





INIC coffee(イニックコーヒー):

https://www.inic-market.com/f/inic

〈たった5秒で本格コーヒー〉

ひと息つきたい時に、今すぐ淹れたてのドリップコーヒーを味わえるとしたら。

それができるのが、イニックコーヒーです。1杯分のパウダーをお湯で溶かすだけ。

たったこれだけで、ドリップで淹れた本格的な味と香りのコーヒーのできあがり。

INIC=It's Not Instant Coffee 今までのインスタントとは一線を画す、新しいコーヒーの形です。





ME/NU(メニュー):

https://www.inic-market.com/f/menu

〈お気に入りのメニューで新しい自分へ〉

ME/NU(メニュー)は、毎日忙しく過ごす現代の女性に

高品質なヘルシーメニューで寄り添います。

心も体も、自分自身が心地よいと思える状態で過ごしていただくために、

楽しみながら続けられる美味しさと安心素材、そして手軽さを追求しています。



KINTO(キントー):

https://kinto.co.jp/

毎日自然と手に取ってしまうような使い心地の良さと、

空間に自然に馴染む美しい佇まいが調和した

テーブルウエアやキッチン雑貨を展開。



会社概要





商号 : パウダーフーズフォレスト株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 森永照久

所在地 : 〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-1607

設立 : 2012年2月27日

事業内容: 粉末食品(高級ドリップパウダーコーヒー、フレッシュフルーツパウダー等)の企画・製造・販売

資本金 : 1,000万円

URL : http://www.pfforest.com/



