(米国報道発表資料抄訳)

Domo(本社:米国ユタ州シリコンスロープス)は2022年11月1日、Gartner Peer Insights Voice of the Customer のアナリティクスおよびビジネスインテリジェンス(BI)プラットフォーム部門において「Customers’ Choice」に選出されたことを発表しました。このレポートはお客様からの評価を分析し、ベンダーのポジションを総合的に評価しています。2022年6月時点で、94%のユーザーがDomoのプラットフォームを推奨すると回答しています。



■DomoのCEOジョン メラーのコメント

「Gartner Peer Insights Customer Choiceは、純粋にお客様からのフィードバックに基づく評価なので、今回の評価は非常に意味深いことです。お客様がデータからより多くのビジネス価値を迅速に引き出せるように、日々期待を超える働きをしている弊社社員たちを非常に誇りに思います。お客様はDomoを使うことで、あらゆる部署のすべての人が、ビジネスが行われるまさにその現場でデータを活用し、最後の1マイルの課題を解決することができます。」



■Domoのお客様からのフィードバック

●「データをまとめるのに以前は数ヶ月もかかっていたものが、頼もしいデータ統合と使いやすさのおかげで、今では数日でできるようになりました。ビジネスユーザーもエンジニアも、アナリストもDomoというツールを気に入って使っています」

100億~300億米ドル規模の企業の最高データ責任者(CDO)



●「これまで不可能だったことが可能になり、何日もかかっていたことが数分で完了するようになったのは、アナリティクスおよびビジネスインテリジェンスツールの市場における遊び心ある王者、 Domo のおかげです。Domo は、データの専門家から基本的なデータの可視化しか理解していない者まで、すべてのチームメンバーにとって使いやすく洗練されたデータ分析・可視化ツールとして、組織全体のあらゆる問題や課題への対処をサポートしてくれます。導入当初は、時間を節約し非常に複雑な業務から解放されたと感じていましたが、時間が経つにつれて、かなりの金額、労力、リソースの節約もできています」



10~30億米ドル企業のグローバルキーアカウントマネージャー



●「Domoは、私のお気に入りのツールの1つです。非常にシンプルなツールでありながら、使えば使うほど、データからより多くの価値を引き出せます。データへのアクセスが早くなり、さらにデータを深く掘り下げられるので、他の方法では取得に手間がかかる情報を簡単に見たり読み取ったりできるようになりました。ETLに必要なのはSQLの初歩的な理解だけです。多くのコードを書く必要がないことが、Domoの最も魅力的な点です」

5億円~10億米ドル規模の企業のシニアオンボーディング&メンテナンススペシャリスト



●「Domo はまさに、より良いビジネス上の意思決定を行うために、当社の IT スタックに追加したいと考えていたものです。Domo は非常に柔軟で手軽、かつ簡単に展開できるBIソリューションを当社のITチームに提供してくれたのと同時に、視覚的に魅力的で非常に動的なデータアクセスを可能にしてくれました。Domo は、計算フィールド、データ列のフィルタリング、データ検出、検索において競合他社を凌駕し、さらに、優れた可視化機能とレポート生成機能を提供してくれます」

5億~10億米ドル規模の企業のシニアビジネスマネージャー



〈Gartner および Gartner Peer Insights™について〉

Gartner および Gartner Peer Insights™ は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。



ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は企業向けクラウド型データ活用プラットフォームDomoを提供しています。

Domoは、すべての人々にデータ活用をもたらし、ビジネスを変革します。Domoは、従来のBI(ビジネスインテリジェンス)やデータ分析ツールとは一線を画し、ローコード開発データアプリケーション プラットフォームにより、特別な知識がなくともすべての人々がデータアプリケーションを作成でき、データに基づきアクションを起こし、ビジネス成果を上げることができます。完全統合型プラットフォームのDomoは、データ活用に必要なすべての機能をワンストップで提供し、数カ月以上かかっていた重要なビジネスプロセスをわずか数日で最適化することができます。



ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティー活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。



※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、あくまでも「現場側」を向き、現場におけるベストな「データ活用」のあり方を「CDO」「CIO」「データアナリスト」らと連携しながら推進していきます。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

