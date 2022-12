[株式会社ファブリカコミュニケーションズ]

株式会社ファブリカコミュニケーションズ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:谷口政人)の100%子会社である株式会社メディア4u(本社:東京都中央区、代表取締役社長:奥岡征彦、以下 メディア4u)と、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)は、Apple Messages for BusinessからRCS/SMS(※1)へ代替手段を切り替えられる業界初(※2)のメッセージングサービスを新たに共同開発し、12月6日にリリースいたしましたことをお伝えいたします。



本サービスのリリースにより、企業は携帯電話番号が分かれば、Apple Messages for BusinessからiOSユーザーを含むすべての携帯電話ユーザーにリッチコンテンツを含んだメッセージを送ることができ、高い着眼率と顧客エンゲージメントが期待できるようになります。





※1・・・SMS:ショートメッセージサービス、電話番号宛に送受信できるメッセージ機能 / RCS:リッチコミュニケーションサービス、SMSより上限文字数やファイルの送受信が可能

※2・・・自社調べ、国内SMS及びRCS配信事業者を比較











Apple Messages for Businessとは



Apple Messages for Businessは、iOSの標準アプリである「iMessage(Apple Messages)」内に企業アカウントを作成し、エンドユーザーとチャットコミュニケーションができるサービスです。2018年3月にiOS11.3の公開とあわせてベータ版が公開されました。同機能の提供開始当初は、利用できるのはアメリカのみでしたが、現在は日本をはじめオーストラリア、カナダ、フランスなど複数の国でも利用が可能となっています。



現在メッセージングアプリとしては世界では「Facebook Messenger」や「WhatsApp」などが人気を博しており、日本では「LINE」がシェアを伸ばしていますが、いずれもサードパーティが提供するため、アプリのインストールが必要となります。その点、Apple Messages for BusinessはあらかじめiOSの携帯端末にインストールされており、SMSアプリと一体になっている(下図)ことから、ユーザビリティ及び到達率が高く、今後企業の利用拡大が見込まれております。







また、Apple Messages for Businessではチャット内決済やアプリ連携機能に優れており、ユーザー層から高いLTV(顧客生涯価値)が得ることが可能なため、顧客からの問い合わせ対応、店舗予約の受付、決済などの手段としてすでに海外では多くの企業に利用されており、エンドユーザーと継続的に会話ができる点やセキュリティーや安全性の高さが評価されています。





Apple Messages for Business × SMSとは



サービスの仕組み

今回リリースしたメッセージングサービスは、SMSから「Apple Messages for Business」へ連携したり、「Apple Messages for Business」をRCS/SMS(※1)で補完するサービスです。企業がエンドユーザーにApple Messages for Businessでメッセージを送った際に、パーミッション(アクセス権の許諾)が取れていないなど、なんらかの理由でメッセージが届かなかった場合、シームレスにRCSやSMSにフォールバック(代替手段への切り替え)を行い、メッセージを届けることができます。



サービスの特徴

・携帯電話番号でのハンドリングが可能

・iOSユーザー以外にも届く



アウンコンサルティング株式会社が2022年4月時点に調査した「モバイルにおける各国主要OS・機種シェア」は、日本のiOSのシェアは65.63%、Androidは34.21%という結果でした。Apple Messages for Business単体ではiOSユーザーの6割にしか届かない問題も、今回のフォールバック機能により携帯電話番号があれば全ての携帯電話端末へのメッセージ送信が可能となり、非常に強力なメッセージサービスになると言えます。



各企業の役割









今後の展開

当社グループは、現在SMS送信サービスでは国内屈指のシェアを持っており、取引顧客数も非常に多く有しております。今後、変化の激しいコミュニケーション環境の変化や企業ニーズに対応できるよう、SMSをベースとした次世代メッセージングサービスの開発についても積極的に取り組んでいきます。





会社概要

【デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社】

・代表者:代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

・本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

・設立:1996年12月

・事業内容: メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業

・ホームページ:https://www.dac.co.jp/



【株式会社メディア4u】

・代表者:代表取締役社長 奥岡征彦

・本社所在地 :東京都中央区築地3−17–9 興和日東ビル 9 階

・設立 :2005年11月

・事業内容 :SMS送信サービスの提供、各種ウェブアプリケーション開発、CRMシステムの開発・提供、上記事業に付帯関連する開発制作業務など一切の業務

・ホームページ:https://www.media4u.co.jp/



【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】

・代表者 :代表取締役社長 谷口政人

・本社所在地 :愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

・設立 :1994年11月

・事業内容 :業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業

・ホームページ:https://www.fabrica-com.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-10:46)