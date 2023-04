[株式会社ROXX]

4/20(木)15:00開催! 事業人 共同代表の西村晃氏がゲスト登壇



株式会社ROXX(本社:東京都新宿区、代表取締役:中嶋汰朗、以下ROXX)が開発・提供する、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』は、2023年4月20日、オンラインセミナー『採用で勝てるスタートアップの共通点 ~80社以上の組織に向き合って見えてきたこと~』を開催いたします。株式会社事業人の共同代表を務める西村晃氏をお招きし、「組織成長のための採用競争に勝ち続けているスタートアップの共通点」をテーマに講演いただきます。加えて後半では、Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス 佐々木和哉氏をお迎えし、ROXX 取締役COOの山田と3名でのパネルディスカッション形式で、「スタートアップ人事に求められるもの」や「スタートアップが採用に勝つためのMUST条件」などの観点からも議論を深めます。







組織拡大を目指すスタートアップにおいて、立ち上げ初期でのいわゆる「1人目人事」のポジションとしてゼロベースから人事制度を構築する役割や、拡大フェーズで求められる抜本的な人事戦略の見直しなど、従来の人事業務の枠を超えた幅広い領域でのアクションが「人事」に求められています。



そうした状況下で、組織課題に紐づく人事戦略の策定が急務であるにもかかわらず、煩雑な業務にも追われていることで、経営陣やステークホルダーとの合意形成や、現在の組織にとって本当に必要なアクションに向き合うことがなかなかできずに困難を抱えている人事担当者も少なくないのではないでしょうか。



本セミナーでは、株式会社カケハシの人事責任者や株式会社リフカム執行役員 兼 社長室長を歴任し、事業と人事の双方を管掌してきた経験をもとに、現在は「ヒトの力で、人を、組織を、日本をおもしろく」をミッションとして、組織課題解決・人事成長支援を手がける株式会社事業人の共同代表を務める西村晃氏をゲストにお招きし、これまでの人事経験や80社を超えるスタートアップ支援実績から、組織成長のための採用競争に勝ち続けているスタートアップの共通点をテーマにそのポイントをお伝えします。



さらにモデレーターとして、Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス 佐々木和哉氏をお迎えし、弊社 取締役COOの山田と3名でのパネルディスカッション形式で「スタートアップ人事に求められるもの」「スタートアップが採用に勝つためのMUST条件」などの観点にも着目し、議論を深めます。



【登壇者】





西村晃氏 / 株式会社事業人 共同代表



早稲田大学在学時に起業を経験。新卒では証券会社に入社。2007年より個人事業主として、営業や人事のコンサルティングを行う。2015年にSansan株式会社に入社し、新卒/中途採用を統括。また、「Eight Career Design」の事業責任者を務める。株式会社カケハシでの採用から制度までの一貫した人事経験を積んだ後、株式会社リフカムにて執行役員兼社長室長として事業と人事の双方を管掌。2022年より事業人の経営に専念。





佐々木和哉氏 / Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス



大学卒業後、求人広告サービスの営業職に従事。その後、SNSなどのWEB広告を活用した採用ブランディングの営業を経て、マネージャーに就任。新卒・中途・バイトなど、採用領域において幅広い分野を経験する。2020年Sansan株式会社に入社。現在はEightを活用したダイレクトリクルーティングサービス『Eight Career Design』のセールスを担当。





山田浩輝 / 株式会社ROXX 取締役COO



大学在学中、代表中嶋とROXXを創業し、COOとして従事。2017年に新規事業責任者として、人材紹介ビジネスに特化したクラウド求人データベース『agent bank』を立ち上げる。2019年より、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』を統括。





【開催内容】

日程:2023年4月20日(木)

時間:15:00~16:00

会場:Zoomによるオンライン開催

参加費:無料

申込み方法:こちらのページよりご登録をお願いします。



https://backcheck.jp/lp/seminar/backcheck230420/









【タイムテーブル】

14:55 開場

15:00-15:05 イントロダクション

15:05-15:25 西村氏ご講演

80社以上の組織に向き合って見えてきた、採用成功のための人事戦略

15:25-15:45 トークセッション( Sansan 佐々木氏・事業人 西村氏・ ROXX 山田)

スタートアップ人事に求められるもの

スタートアップが採用に勝つためのMUST条件

15:45-15:55 質疑応答

15:55-16:00 クロージング



※テーマは予告なしに変更となる場合がございます。





■『back check』について https://backcheck.jp/

『back check』は、書類選考や面接だけでは分からない採用候補者の経歴や実績に関する情報を、候補者の上司や同僚といった一緒に働いた経験のある第三者から取得することができる、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。『back check』では、採用予定の職種やポジションに合わせて数十問の質問を自動生成し、オンライン上で簡単にリファレンスチェックを実施できるだけでなく、低単価(※1)での実施が可能であることから、スタートアップから大手企業まで、採用人数やポジションに関わらず、幅広い企業に導入いただいています。2019年10月、正式リリース。2023年3月、累計リファレンスチェック実施人数3.5万人を突破。2023年1月、コンプライアンスチェック機能の単独プランを本格提供開始。オンラインリファレンスチェックサービス年間実施数No.1(※2)。

※1…従来のリファレンスチェックサービスと比べて1/10程度の価格。

※2…TSR調べ(調査期間:2020年4月~2021年3月)



■株式会社ROXXについて

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 8階

代表者:代表取締役 中嶋汰朗

設立日:2013年11月1日

資本金:2,446,837,984円(資本準備金含む)

事業内容:人材紹介ビジネスに特化したクラウド求人データベース『agent bank』の開発・運営、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』の開発・運営URL: https://roxx.co.jp



